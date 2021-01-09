Страшная трагедия произошла в Самарской области в первый день 2021 года. Рано утром 1 января в селе Мойка в Борском районе был убит 16-летний Никита Л. Подозреваемый у правоохранителей уже есть — тоже подросток.Никита проживал в соседней Оренбургской области — в селе Колтубанка. Друзья называют его веселым, отзывчивым и целеустремленным. Он учился на 1 курсе «Бузулукского строительного колледжа», в плохих делах замешан не был и в поле зрения полиции раньше никогда не попадал.В Мойку парень приехал на праздники. Новый год он встречал в компании своей девушки и других ребят. Ничего не предвещало беды, но ближе к утру ситуация накалилась.— Молодые люди большой компанией отмечали, выпивали спиртное. В какой-то момент Никита стал оказывать своей подруге повышенные знаки внимания. Она позвонила своему другому знакомому, как говорят, пожаловалась, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.На вечеринку подошел 15-летний Николай М., ученик 8 класса. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. На почве ревности у них с Никитой начались разборки. Проходили они у дома на улице Заречной и закончились страшно.— По предварительной версии, Николай достал нож и несколько раз ударил своего оппонента. У погибшего эксперты насчитали пять ранений в области спины слева, — сообщили «Комсомолке» правоохранители.Как отмечают очевидцы, после этого злоумышленник и та самая девушка продолжили отдыхать и веселиться. Местные жители же заметили истекающего кровью юношу и вызвали скорую помощь. К сожалению, спасти раненого медики не смогли.Николая вскоре задержали прибывшие на место событий сотрудники уголовного розыска. Школьник встретил их с улыбкой, он был пьян. Холодное оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.Сейчас по факту убийства следователями возбуждено уголовное дело. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.