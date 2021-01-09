Футболисты самарских «Крылья Советов» начинают подготовку ко второй — решающей — части сезона. Впереди борьба за Кубок России и выход в РПЛ, а сегодня, 9 января, волжане отправились из Москвы в Турцию — на первый тренировочный сбор. Там они планируют сыграть три контрольных матча с весьма интересными соперниками. Рассказываем, с кем предстоит мериться силами «КС».18 января. «Спартак» Суботица.Пожалуй, наименее известный оппонент из всей этой троицы. Команда, названная в честь убитого в 1944 году героя-партизана Йована Микича по прозвищу «Спартак», выступает в высшей лиги Сербии. Звезд с неба она не хватает, но уверенно держится в середине турнирной таблице. Сейчас тезка многократного чемпиона России расположилась на 5 месте.Возглавляет «Спартак» молодой и перспективный наставник Владимир Бауч. В обойме у него нет известных игроков, но интересных и талантливых ребят достаточно. Выделяется 23-летний полузащитник Лазар Туфегджич — лучший бомбардир клуба, наколотивший уже 9 мячей. Также среди тех, на кого стоить обратить внимание — 27-летний японец Симура Нобору. В активе легионера 3 гола и 3 ассиста.Есть в стане соперника и наши земляки. Осенью туда перешел 19-летний голкипер тульского «Арсенала» Андрей Сорокин. Правда, в основе он пока не закрепился.19 января. «Чайка» Песчанокопское.Хорошие знакомые «Крыльев» из ФНЛ. В местной лиге подопечные Игоря Осинькина дважды были сильнее, но как будет на этот раз, когда турнирной мотивации нет?К матчу с «КС» «Чайку», оказавшуюся в конце прошлого года в центре скандала о взятках за договорные матч, будет готовить новый наставник. Старшим тренером песчанокопцев назначен известный российский специалист Сергей Ташуев, ранее работавший в «Краснодаре», нальчикском «Спартаке», «Анжи» и «Кубани». Его задача — поднять клуб с 13 места в таблице.Что касается игроков, то здесь все знакомые лица. Гаджибеков, Чочиев, Кулик, Палиенко — они в свое время выступали за «Крылья Советов». Проблем обороне противника может доставить и главный голеадор «Чайки» — воспитанник «Спартака» Константин Савичев. В ФНЛ этот 26-летний парень проявляет себя весьма неплохо.21 января. «Славия» София.Болгарская команда переживает не лучшие времена. Они находятся на 13 месте из 14, и ситуацию нужно срочно исправлять. Призван сделать это новый наставник — Александр Тарханов, которого отлично помнят и любят болельщики «Крыльев Советов».Задача у Александра Федоровича сложная — в составе у него сильных игроков немного. Фамилий, которые были бы на слуху у российских болельщиков, отыскать здесь сложно. Лучший бомбардир «Славии» — Радослав Кирилов. В его активе всего три результативных удара.Возможно, помогут и трансферы. Недавно клуб представил троих новичков — молодых полузащитников Петара Вуцова и Эрола Доста, а также опытного защитника Костадина Велкова. Тарханов на презентации заявил, что они должны укрепить проблемные зоны.У «Крыльев Советов» в Турцию полетели 25 футболистов, пока без новых лиц: Евгений Фролов, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Дмитрий Комбаров, Юрий Горшков, Роман Ежов, Данила Смирнов, Денис Якуба, Мехди Зеффан, Владислав Тюрин, Максим Витюгов, Александр Гацкан, Дмитрий Кабутов, Степан Шерстнев, Бахадур Соколов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Дмитрий Цыпченко, Максим Канунников, Егор Голенков и Иван Сергеев.Сафаа Хади, еще не игравший в этом сезоне, отправился в расположение сборной Ирака. Максим Карпов и Раду Гынсарь восстанавливаются от травм.