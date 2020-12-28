Платные парковки в Самаре должны заработать уже в 2021 году. В мэрии города уже определились, где они будут находиться и сколько будет стоить платная парковка в центре Самары в 2021 году. Узнали последние новости о платных парковках в Самаре от заместителя руководителя Департамента транспорта города Юрия Тапилина и выяснили, будут ли представлять автомобилистам льготы, что делать жителям других городов, которые ездят в областной центр на работу, и над чем сейчас еще работает ведомство.- Сегодня речь идет о введении платной парковки в центре города и на самых загруженных улицах города. Пока дальше мы двигаться не планируем. Такое решение оправдано: сейчас перед нами стоит задача немного разгрузить центр города. Он является зоной повышенного притяжения транспорта, когда откроется обводная дорога и все развязки Фрунзенского моста, трафик еще больше вырастет. А вот площадь центра больше не станет, - отметил замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, объясняя это решение.Стоит заметить, что сейчас городские власти ищут партнера, который будет делать проект на основе концессионного соглашения.Сколько будет стоит платная парковка в Самаре с 2021 года. Кому положены льготыПлатная парковка в Самаре будет стоить от 45 до 65 рублей в зависимости от месторасположения. Это дешевле, чем во многих других городах. При этом действует поминутный тариф - если машина стояла полчаса, за столько и придется заплатить.Есть и льготный период: первые 15 минут парковки будут бесплатными.Про остальные льготы в департаменте транспорта еще думают. Вполне возможно, что платить меньше придется тем, кто передвигается на каршеринговых машинах, будут выделены льготные парковки для таксистов. Среди идея, которые сейчас обсуждают, - льготы для электромобилей. Об этом рассказал Юрия Тапилин в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Когда нужно будет платить за парковку на обозначенных улицах?Только в период с 8.00 до 20.00 в будние дни. В выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной. Предполагается, что это скажется только на тех людях, которые передвигаются по работе или другим делам. Их платная парковка будет побуждать либо пользоваться общественным транспортом, либо планировать свои поездки так, чтобы автомобиль стоял недолго.Как можно будет оплатить парковку в СамареПредполагается, что горожанам предложат разнообразные варианты оплаты парковки. Это и мобильное приложение, оплата через СМС, и оплата в парктрониках. Также можно будет купить абонемент на неограниченное число парковок за определенный период. Сколько будет стоить такая \\"сезонка\\" пока неизвестно, обсуждения продолжаются.Плата за парковку будет сниматься после того, как человек воспользовался услугой.Будет ли штраф за неоплату платной парковкиТе, кто припарковался на платной парковке и не заплатил, будут обязаны выплатить штраф в 1500 рублей. Контролировать соблюдение правил будут по-разному. Где-то парковки будут закрыты на шлагбаум и там будет стоять камера. Вдоль притротуарных парковок будут ездить специальные авто с фикисрующей камерой. Однако, спрятаться, заклеив номер или заляпав его грязью, не получится. По примеру Москвы, в Самаре хотят пустить вдоль рядов парковок специальных пеших инспекторов, которые также будут фиксировать номера припаркованных авто и проверять, оплатили ли они стоянку.Кто будет нести затраты на обслуживание платных парковок в Самаре?В городской администрации планируют, что из бюджета на это не потратят ни копейки.- Мы надеемся, что это будет концессионный конкурс, будут приходить компании и мы выберем ту, которая предложит самые выгодные условия, - отметил Юрий Тапилин.Могут ли эвакуировать автомобиль с платной парковки?За неоплату парковки предусмотрен штраф. Эвакуировать машину могут только в том случае, если вы припарковались с нарушением: например, заехали на тротуар, или оставили машину около платной парковки слишком близко к остановке общественного транспорта.Не будут ли забиты автомобилями улицы рядом с \\"платными зонами\\"?- Мы предусмотрели эту проблему. Сначала хотели сделать меньше платных парковочных мест, но потом поняли, что к проблеме нужно подойти комплексно, делая платными сразу все улицы подряд, иначе как раз и получим коллапс, - пояснил Юрий Тапилин.На каких улицах появятся платные парковки в СамареВсего под платную парковку отдадут 11 870 мест. Из нецентральных улиц это коснется улицы Гагарина, улицы Победа и улицы Дубенко. Платной станет улица Мичурина от Чкалова до пр. Масленникова.В центре полностью платными будут ул. Лесная, Максима Горького и Волжский проспект (вдоль набережной) - от 55 до 65 рублей, все места около площади Куйбышева - 55 рублей в час. Граница платной зоны - улица Осипенко от Мичурина до Лесной, 55 рублей в час.Также платные парковки появятся на улицах:Полевая (от Волжского проспекта до Галактионовской), Чапаевская (от Студенческого переулка до Красноармейской), Фрунзе (от Красноармейской до Вилоновской), Шостаковича, Куйбышева (от Шостаковича до Комсомольской), Молодогвардейская (от Вилоновской до Невской), Галактионовская (от Красноармейской до Полевой, от Некрасовской до Венцека), Садовая (от Венцека до Полевой), проспект Ленина (от Полевой до Первомайской, дальше только по рукаву с правой стороны), Больничная улица (от Клинической до Московского шоссе), улица Ленинская от Полевой до Венцека, Братьев Короестелевых (от Венцека до Ульяновской) и улица Пушкина, улица Буянова (от Полевой до Льва Толстого), улица Никитинская (от Льва Толстого до Ульяновской), Агибалова (от Ульяновской до Красноармейской), Спортивная (от Красноармейской до Губернского рынка). Урицкого (от Спортивной до дома №9).Степана Разина и Алексея Толстого (от Комсомольской до Некрасовской), Водников (от Венцека до Кутякова).Чкалова (от Галактионовской до Коммунистической), Маяковского (от Буянова до Коммунистической и от Волжского проспекта до Молодогвардейской), Ярмарочная, Ульяновская от Чапаевской до Агибалова, Студенческий переулок, Вилоновская от Спортивной до Волжского проспекта, Рабочая (от Агибалова до Ленинской, от Галактионовской до Самарской), Красноармейская (от Фрунзе до Максима Горького), Льва Толстого (от Куйбышева до Агибалова), Некрасовская и Ленинградская (от Ленинской и до Максима Горького), Венцека (от Фрунзе до Максима Горького), Пионервская (от Алексея Толстого в сторону набережной), Комсомольская (от Фрунзе до Максима Горького).МнениеАндрей Ишмуратов, Председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия- Парковка при многоэтажной застройке - это ограниченный ресурс, а ограниченное не может быть бесплатным. Сейчас за парковку в центре города мы платим временем (так как свободное время практически невозможно найти) и штрафами, если авто эвакуируют. Платная парковка - это гораздо более приемлемая инициатива. У того, кому нужно посещать много точек, он не будет платить много. И тот человек, у которого есть много дел, не будет много платить. А тот, у кого стоит машина без дела, подумает, что может быть ему важнее на другом варианте транспорта добраться.Альтернативы нужно рассматривать комплексно. Платная парковка должна давать льготы для каршеринга и такси. Невозможно все задачи решить на общественном транспорте только.У нас не может быть хорошего общественного транспорта, пока в городе невозможно проехать, сколько техники не купи, интервал нельзя обеспечить, пока в городе пробки, а пробки будут, пока не будет платной парковки. Сначала под платные парковки будет отдаваться процентов 10 территории, потом начнется улучшение общественного транспорта и затем расширение зоны платной парковки.А что думаете о платных парковках вы? Делитесь своим мнением в комментариях.