Новый год — семейный праздник! Но иногда приходится встречать его вдали от дома. В этом году более 2000 миротворцев по долгу службы проведут праздник в Нагорном Карабахе. Большинство из них из Самарской области. Здесь защитников ждут семьи, друзья, но вернуться к ним военнослужащие смогут лишь через 4 месяца, когда закончится командировка.Однако ни время, ни расстояние — не помеха в том, чтобы в Новый год подарить солдатам немного домашнего тепла.В понедельник, 28 декабря в Нагорный Карабах в рамках акции «Поздравь российского миротворца» отправились тысячи новогодних подарков, собранных жителями региона для военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады.Отправляясь туда 10 ноября, они знали, что встречать Новый год будут не дома. Но ждали ли они такого сюрприза?- Идея этой акции возникла у комиссариата в конце ноября, когда уже наши миротворцы выполняли задачи на территории Нагорного Карабаха. Через военный комиссариат довели информацию до районных комиссариатов, так она дошла до юнармейцев, по всем школам и колледжам. И ребята начали готовить подарки — рассказал военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.- Мы собрались, чтобы поздравить наших парней, бойцов, которые находятся вдали от Родины, и отправить им новогодние подарки – то, что необходимо в первую очередь в этой непростой ситуации в зоне разделения конфликтующих сторон. Наши бойцы 15 Александрийской бригады сейчас, в соответствии с международным соглашением, по поручению Верховного Главнокомандующего выполняют особую миссию – миссию миротворцев. Эти подарки напомнят нашим бойцам, защитникам о том, что их на Родине живыми и здоровыми после успешного выполнения возложенной на них высокой миссии ждут родные и близкие, благодарные граждане нашей страны, жители Самарской области. Вместе с этими подарками в Нагорный Карабах мы передадим и частичку нашего сердца, души и тепла родной земли, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров.Всего в акции приняли участие более 120 учебных заведений, включая школы техникумы и колледжи, а также 20 компаний и ветеранских организаций. Отправляли подарки от целых сел. Ключевую роль здесь сыграли юнармецы. К акции присоединились более 600 юнармейских организаций региона. Они делали подарки, разбирали и упаковывали их.- Мы ставим несколько целей — поддержать ребят, которые выполняют свой долг вдали от родины, раскрасить их праздники — и Новый год и Рождество. Хочется, чтобы в той обстановке было больше семейного уюта. Военный поздравляют по своему, строго, а подарки от детей растопят сердца, - уверен Алексей Вдовин.Вторая цель акции, по его словам, в том, чтобы самарцы побольше узнали о службе наших миротворцев, об их буднях и праздниках. О том, что наши солдаты не только защищают свою страну, но и несут мир жителям других государств, останавливают войны.Дорогие, миротворцы!В пяти огромных коробках уместились почти две тысячи плакатов, открыток, рисунков, панно и даже елочные игрушки. Все сделано своими руками.В коробочке с прозрачной крышкой, гофрированные фигурки на ниточках. Все в блестках.- Это подарок из Рощинского, от ребят, чьи отцы, дяди или братья сейчас находятся в Нагорном Карабахе, - рассказывают в военном комиссариате. - В Рощинском, конечно, есть и переговорные пункты, военные на связи со своими родными, но согласитесь, получить подарок в руки это совсем другие эмоции, это подарок на долгую память до возвращения домой.Десятки картин от учеников художественных школ, письма, письма и письма. Есть и видеообращения, которые будут отправлены в Карабах на флешке. Отправители надеются, что у солдат будет возможность их увидеть.А вот три огромных панно — как настоящие картины с лицами солдат, оформленные еловыми веточками. Открытки, каждая из которых начинается «Здравствуйте, дорогие миротворцы», «Уважаемые миротворцы, с Новым годом». А в финале самые главные слова, которые и показывают смысл всей этой акции - «Мы с вами».Ждем ответаПодарки должны попасть к адресатам в Нагорный Карабах как раз к новому году. Доставят их туда на самолете военной авиации. А потом у военнослужащих будет время и возможность поблагодарить своих самарских «Дедов Морозов» и «Снегурочек».- Возможно это будут какие-то ответные видеообращения или живые письма, которые мы доставим сюда в Самару и покажем всем, кто участвовал в акции «Поздравь российского миротворца», - поделился планами Алексей Вдовин. - Может быть, когда военнослужащие вернутся из командировки, мы сможем устроить их встречи с ребятами которые отправляли им подарки. Конечно, все зависит от эпидемиологической обстановки. И сейчас главное, поздравить и поддержать наших ребят там. Ждем их летом живыми и здоровыми!