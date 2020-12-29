ТК «Амбар»31 декабря - с 10.00 до 20.001 января - с 12.00 до 22.00 (работает только кинотеатр и Western Park, фуд-корт)со 2 января - в обычном режиме с 10.00 до 22.00Ашан в ТК Амбар: 31 декабря с 8.30 до 20.001 января - не работает2 января - с 10.00с 3 января - в обычном режимеТРК «Аврора Молл»31 декабря - с 10.00 до 21.001 января - с 15.00 до 22.00 (Фудкорт - с 12.00 до 22.00)со 2 января - в обычном режиме с 10.00 до 22.00.ТРК «Вива Лэнд»31 декабря - с 10.00 до 20.00 гипермаркет Карусель - с 9.00 до 22.00киноплекс \\"Пять Звезд\\" - с 10.00 до 22.001 января - не работаетсо 2 января - в обычном режиме с 10.00 до 22.00ТК «ГУДОК»31 декабря - с 10.00 до 20.00 ( Лента - до 21.00, Мягкий кинотеатр - до 18.00)1 января - не работает (с 12.00 - Мягкий кинотеатр, с 10.00 - Лента)со 2 января - в обычном режиме с 10.00 до 22.00ТРК «МОСКОВСКИЙ»31 декабря - с 10.00 до 20.001 января - не работает ( с 10.00 - кинотеатр Каро фильм, с 15.00 - Океанариум )со 2 января - в обычном режиме с 10.00 до 22.00ТРЦ «Мега Сити»31 декабря – с 10.00 до 20.00 (Карусель – до 21.00)1 января – не работает (Карусель – с 12.00 до 23.00, «Киномост» - с 12.00 до 01.00)Со 2 января в обычном режиме с 10.00 до 22.00ТЦ «Русь на Волге»31 декабря – с 10.00 до 19.001 января – не работает (Магнит с 10.00 до 23.00)2 января – в обычном режиме с 10.00 до 21.00ТРЦ «Эль Рио»31 декабря – до 22.001 января – не работает2 января – в обычном режимеТРК «Космопорт»31 декабря – до 20.00 (Рестораны до 17.00)1 января – не работает (Кинотеатр с 12.00 до 01.00, рестораны с 12.00 до 00.00)2 января – в обычном режимеТРЦ «МЕГА»31 декабря - с 10:00 до 18:001 января - с 14:00 до 22:00Со 2 января - в обычном режиме с 10:00 до 22:00.Магазин ИКЕА и Шведские продукты:31 декабря - с 10:00 до 18:001 января - с 14:00 до 22:00Со 2 января - в обычном режиме с 10:00 до 22:00Бистро ИКЕА:31 декабря - с 10:00 до 18:001 января - с 14:00 до 22:00Со 2 января - в обычном режиме с 10:00 до 22:00Ресторан ИКЕА:31 декабря - с 10:00 до 18:001 января - с 14:00 до 21:00Со 2 по 10 января - с 10:00 до 21:00Кафе ИКЕА:31 декабря - с 10:00 до 17:001 января - с 14:00 до 21:00Со 2 по 10 января - с 10:00 до 21:00АШАН:31 декабря - с 08:30 до 20:001 января - выходной день2 января - с 10:00 до 23:00С 3 января - в обычном режиме с 8:30 до 23:00ЛЕРУА МЕРЛЕН:31 декабря - с 07:30 до 18:001 января - с 14:00 до 22:00Со 2 января - в обычном режиме с 7:30 до 22:00