Афиша на новогодние праздники 2020-2021 в Самаре будет разнообразной, с множеством интересных мероприятий. Театры и филармония подготовили для любителей музыки и драматургии свои лучшие спектакли. Музеи областной столицы ждут посетителей на познавательные и интересные выставки. Для любителей досуга на свежем воздухе по всему городу работают бесплатные катки и горки. Гиды приглашают на необычные экскурсии по городским достопримечательностям.1 января - на катки и горки!В первый день наступившего года культурные площадки – театры, концертные залы и музеи - закрыты для посетителей. Зато желающих активно провести 1 января ждут парки, площади и набережная нашего города. Здесь для любителей здорового образа жизни работают катки и горки для катания на ледянках и ватрушках.В парках им. Гагарина, «Дружба», «Победа», на набережной от бассейна ЦСКА до спуска Маяковского, на площади Куйбышева на катках царит праздничная атмосфера - стоят украшенные елки, переливаются световые гирлянды, играет музыка. Для удобства отдыхающих есть раздевалки, работают прокат коньков и ватрушек, небольшие кафе, где можно согреться горячим чаем или кофе с булочками.По паркам можно не только прогуляться пешком, но и прокатиться на аттракционе «Веселый паровозик». На площади Куйбышева и в Загородном парке детей и взрослых катают на лошадях – верхом и на санях. А можно провести первый день нового года на высоте – любуясь на городские окрестности с колеса обозрения в парке им. Гагарина. Кстати, не бойтесь замерзнуть - кабинки на аттракционе отапливаются.Праздничная экскурсия «Новогодний джаз при свечах»2 января продолжаем отмечать наступивший новый год. Почему бы не отправиться на светский раут?Проведите уютный вечер при свечах с живым джазом, вином и закусками в роскошном бутике-отеле «Дом Сивре» в историческом здании в самом сердце Самары. В программе праздничного вечера-экскурсии, который продлится 3 часа, - живой концерт одного из лучших джазовых оркестров нашего города, увлекательные рассказы и легенды о Самаре и здании, в котором будет проходить праздничный вечер. А также гостям будет доступен выход в уютное лобби отеля с настоящим камином.Чтобы попасть на экскурсию, нужно записаться заранее на сайте https://gorod-kurort.com/product/novogodnij-dzhaz-pri-svechah/ или по телефону +7-937-079-73-47.ГДЕ: Бутик-отель «Дом Сивре», ул. Степана Разина, 128.КОГДА: 2, 6, 9 января, 18.00.ЦЕНА: 1800 руб. с человека.Экскурсия «Призрак оперы приглашает»Вечером можно отправиться на театрализованную экскурсию «Призрак Оперы приглашает». Посетителям предстоит увидеть «изнанку» театра оперы и балета. Гидом будет Призрак Оперы, который проведет зрителей самыми тайными ходами по зданию с богатой историей. Например, можно будет спуститься в бомбоубежище, находящееся под зданием и увидеть кладку уничтоженного Храма Христа Спасителя. А затем подняться на крышу, чтобы полюбоваться на огни Самары и сделать памятные фото в фотозоне. Пришедшие в этот вечер в театр смогут выйти на сцену и посмотреть в зрительный зал глазами артистов, увидеть, где живут декорации и как изготавливают театральные задники. И конечно, послушать были и легенды самарского театра и его исторического здания.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева,1.КОГДА: 2 января, 22.00.ЦЕНА: 1000 руб.Спектакль «И никого не стало» по Агате Кристи (16+)Сходите на премьеру в Самарский театр драмы. В первые дни наступившего года там покажут спектакль по знаменитому английскому детективу «Десять негритят».Постановка почти на три часа перенесет зрителей в таинственный и пугающий мир Агаты Кристи. Что может произойти с десятью абсолютно незнакомыми людьми, оказавшимися запертыми на острове? Тайны, подозрения, животный страх и встреча со смертью, все это предстоит пройти героям этой истории.ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. Горького, пл. Чапаева, 1.КОГДА: 3 января, 18.00.ЦЕНА: 200 – 700 руб.Ночная экскурсия при свечахЗимняя ночь полна загадок… А старинное здание самарской филармонии хранит немало легенд. Экскурсовод Анастасия Андросова приглашает всех желающих прогуляться по коридорам и залам самарского храма муз со свечами в руках. Любознательные посетители увидят тайную жизнь этого красивого здания, которая начинается, когда ее стены покидает последний зритель, а в больших окнах гаснет свет.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.КОГДА: 4 января, 19.30.ЦЕНА: 500 руб.Катание на оленьих упряжкахВы будете удивлены! Но увидеть северных оленей и даже прокатиться в упряжке на нартах можно, не уезжая из Самары. Такое зимнее развлечение на свежем воздухе предлагают на часовой экскурсии под названием «Увезу тебя я в тундру». Кроме катания на оленьих упряжках (трасса 1 км), во время поездки предусмотрена фотосессия с животными, чаепитие, новогоднее представление от Деда Мороза и Снегурочки. Записаться на экскурсию можно в группе https://vk.me/ekskursii_po_samare, по тел. 8-927-015-17-27 (ватсап), 8-927-015-17-27 и по электронной почта 9270151727@mail.ru.ГДЕ: Лыжная база «Динамо» на Красной Глинке, ул. Дубравная.КОГДА: 5 января, 13.00.ЦЕНА: 700 руб.Экскурсионный тур по 5 самарским кофейнямГде же еще согреться в январскую стужу, как не на кофетуре по пяти самарским кофейням, который продлится целых 3 часа. Здесь вас не только напоят горячим ароматным напитком (будет дегустация), но также проведут мастер-класс по правильному приготовлению кофе дома. С гостями поделится опытом бариста, который занимается своим ремеслом уже 15 лет! Чтобы попасть на кофетур, запишитесь заранее по тел. 8-987-914-66-64, Ксения.КОГДА: 5, 9 января, 13.00.ЦЕНА: 1200 руб.Джаз от Арсена Мукенди (Конго) & My Baby's Blues BandПусть в этот январский вечер вас согреют ритмы африканского Конго.Московский коллектив Arsen Mukendi & My Baby's Blues Band — это сообщество молодых музыкантов, которые стремятся к стилевой музыкальной свободе. Исполнители используют самые разные выразительные средства, например, аранжировка в стиле нео-свинг. В своей уникальной манере коллектив также исполняет блюз, соул и фанк. Особую слабость музыканты оркестра питают к звукам классического рок-н-ролла и рокабилли.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.КОГДА: 5 января, 19.00.ЦЕНА: 400 – 1300 руб.Поезд в Рождество – ретротур на паровозеЗа день до Рождества приглашают отправиться в волшебную поездку. В сказку путешественников увезет самый настоящий паровоз. В программе поездки – два сценария: «Золотая Клондайская лихорадка. Освоение Севера» и деревня ездовых собак «Серебро Севера»; «Рождество в каждый дом» и Поволжский православный институт. Все подробности о ретро-туре здесь и по телефону 8-927-692-71-27, по электронной почте samara-skaszka@yandex.ruГДЕ: встреча на железнодорожном вокзале Самары.КОГДА: 6 января.ЦЕНА: 5500 руб. с человека.Балет «Спящая красавица» (6+)Накануне Рождества нужно окунуться в сказку! В театре оперы и балета покажут вечером 6 января балет «Спящая красавица» в постановке легендарного Петипа. В основу либретто танцевального спектакля положена одна из самых популярных сказок Шарля Перро о преодолении злых чар силой любви, дружбы и преданности. В рождественский вечер можно насладиться романтичной музыкой Чайковского и прекрасными театральными костюмами, которые придумал для этого спектакля наш земляк театральный художник и историк моды Александр Васильев.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.КОГДА: 6 января, 18.30.ЦЕНА: 200 – 2200 руб.Экскурсия «Святочные гадания в доме русских традиций»Святки начинаются сразу с наступлением Рождества, как говорят в народе «от звезды до воды». Имея в виду появление первой звезды в ночь на Рождество и до Крещенских традиционных омовений в проруби. 7 января самарцев приглашают принять участие в святочных гаданиях в избе купчихи Рябовой. Здесь собрано большое количество предметов быта позапрошлого и прошлого веков, можно послушать интересные рассказы о предназначении старинной кухонной утвари, музыкальных инструментов, узнать, какую надежду носили народы Поволжья. Экскурсантов ждет чаепитие с пирогами, фотосессия в народных нарядах и конечно гадания – подблюдное, на воске, с валенком. С зеркалами… Вместе с артистами можно будет поколядовать, попеть народные песни и пуститься в пляс, поиграть в старинные игры.ГДЕ: место проведения – ул. Садовая, 47.КОГДА: 7 января, 19.00.ЦЕНА: 800 руб.Концерт в РождествоБас-баритон Михаил Морозов приглашает в рождественский вечер на свой праздничный концерт в филармонию. Волшебное настроение создадут рождественские арии, попурри в ритме босса-нова, русские романсы и авторские песни.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.КОГДА: 7 января, 17.00.ЦЕНА: 350 – 700 руб.Гастрономическая экскурсия «Новый год с ароматом кофе и взглядом на модерн»Рождество и Святки – самое подходящее время для похода в гости. Самарцам предлагают совершить визит в особняк купцов Курлиных. Встреча начнется в уютной кофейне White Cup за чашечкой горячего кофе и французским пирогом. Экскурсовод расскажет об истории новогодних и рождественских традиций в разных странах. А затем все отправятся в гости в особняк самарских купцов, чтобы походить по его комнатам, полюбоваться на старинную мебель и послушать рассказ о печальной истории хозяев этого исторического здания. Чтобы попасть на экскурсию, запишитесь по телефону 8-927-015-17-27.ГДЕ: встреча в кофейне White Cup, ул. Красноармейская, 15, во дворе музея Модерна.КОГДА: 8 января, 11.00.ЦЕНА: 450 – 550 руб. (все включено).Спектакль «Кавказский меловой круг»Библейская притча, пересказанная немецким писателем Бертольдом Брехтом, поставлена в театре «Самарская площадь» в форме зрелищного комического балагана. Но речь в нем пойдет о серьезных вещах.В очерченный на земле мелом круг вступают две женщины. Одна родила ребенка, другая вырастила его. Им предстоит бороться за признание права на материнство …ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.КОГДА: 8 января, 18.00.ЦЕНА: 1000 руб.Балет «Лебединое озеро» (6+)Хотя бы раз в жизни нужно посмотреть этот балет на музыку Чайковского. Ведь «Лебединое озеро» считается эталоном музыкального и хореографического искусства. Несколько балетных партий в постановке самарского театра исполняются в хореографии Мариуса Петипа. В основу спектакля легла сказка рыцарской эпохи - история романтичной несчастной любви.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.КОГДА: 9 января, 18.30.ЦЕНА: 200 – 2200 руб.Фестиваль зимних народных забав «Славянская зима-2021»И завершатся новогодние каникулы в Самаре традиционным фестивалем народных забав «Славянская зима-2021», который уже не первый год проходит в Загородном парке. Фестиваль проходит на свежем воздухе, в его программе – катания с горок, взятие снежной крепости, бои – снежками, мешками и на мечах, веселые хороводы и старинные игры. Так что организаторы надеются, что ограничения, связанные с пандемией, не отменят праздник. Чтобы быть в курсе новостей о фестивале, заходите на страницу «Славянской зимы» в соцсетях: https://vk.com/slzima, https://www.instagram.com/svetlica_samara/?r=nametagГДЕ: Загородный парк, ул. Ново-Садовая, 150.КОГДА: 10 января, 12.00.Вход свободный.