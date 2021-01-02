Десять дней новогодних каникул дают нам редкую возможность провести время с семьей, порадовать себя и детей совместными походами на городские культурные мероприятия. В праздничной программе в январе 2021 года много интересного: спектакли, мастер-классы, экскурсии, цирковое шоу… Смотрите нашу афишу и выбирайте.«Королевский цирк Гии Эрадзе» (0+)В Новый год случаются чудеса – в Самаре после долгого перерыва открылся цирк! Со 2 января начинаются представления «Королевского цирка Гии Эрадзе». Это значит, что зрителей ждут увлекательные путешествия в мир красоты, грации, отваги и ловкости. Представления этой труппы – всегда синтез эстрады, мюзикла и цирка. Гости побывают в гостях у настоящей русской зимы с оленями, лисами, русскими борзыми, отправятся в Испанию, к фонтанам с розовыми пеликанами, отважными тореадорами, увидите, как римские гладиаторы сражаются со львами…ГДЕ: Самарский государственный цирк им. Олега Попова, ул. Молодогвардейская, 220.КОГДА:2 января, 15.00.3 января, 13.00.4, 5, 6 января, 13.00, 17.00.7, 8 января, 15.00.9 января, 11.00, 15.0010 января, 15.00.ЦЕНА: 600 – 2000 руб.Балет «Щелкунчик» в оперном театре (6+)Создать особенное настроение накануне праздника можно, сходив с семьей или друзьями на самый новогодний балет – шедевр Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». События волшебной сказки Гофмана разворачиваются в рождественскую ночь, под елкой. Герои спектакля - елочные игрушки – оживут на глазах зрителей. Завораживающую музыку Чайковского можно слушать бесконечно. Танцевальные номера, которые исполнят танцоры, поставлены самим Петипа.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.КОГДА: 2 января, 7 января, 12.00, 18.30.ЦЕНА: 200 – 2200 руб.Кукольный спектакль «Кошкин дом» (5+)Начните утро 2 января с культпохода с малышами в самарский театр кукол. И чад порадуете, и сами на часок вернетесь в детство. В этот день в театре будет новогодняя елка с Дедом Морозом и спектакль «Кошкин дом».В богатом доме Кошки случился пожар. Оставшись без крыши над головой, несчастная Кошка и ее привратник кот Василий идут просить приюта у своих друзей, которые были у них в гостях накануне. Однако ни Петух, ни Коза, ни Свинья не пускают Кошку переночевать. Только бедные котята племянники, которым тетя Кошка отказывала даже в куске хлеба, открывают ей дверь своей нищей избушки.ГДЕ: Новое здание театра кукол, ул. Самарская, 95. Кассы театра – ул. Льва Толстого, 82.КОГДА: 2 января, 11.00.ЦЕНА: 400 руб.Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» (5+)В нашем городе два кукольных театра. Камерный театр кукол «Лукоморье» приглашает самарских малышей и их родителей на новогоднюю оперу по всем известной русской сказке.Построил зайка себе домик лубяной, а лисичка ледяной. Пришла весна, лисий домик растаял, и решила плутовка выгнать зайчика из его избушки. О том, как храбрый петушок помог зайке отстоять дом и победить коварную лису, ребята узнают, посмотрев музыкальную сказку.ГДЕ: Самарский театр кукол «Лукоморье», ул. Ленинская, 160.КОГДА: 3, 4, 5, 6 января 2021 года, в 11.00, 13.00.ЦЕНА: 350 руб.Акция «Подари игрушку в Самарском зоопарке (0+)Сходите всей семьей в зоопарк. И не забудьте прихватить с собой подарок для его питомцев. Ведь животные, как дети, они тоже любят играть. Поэтому все желающие могут принести с собой для них мячики и другие игрушки из пластика, дерева и резины, разные по размерам (большие и маленькие), но без отрывающихся деталей. Для сбора игрушек в зоопарке с 1 по 15 января будет установлен специальный ящик с пометкой «Игрушки для зверюшек». А 15 января в 13.00 состоится экскурсия, зверям раздадут подаренные игрушки, расскажут о поведенческих особенностях животных. Посетители смогут понаблюдать за поведением питомцев зоосада, за тем, как они будут радоваться и играть новыми игрушками.ГДЕ: Самарский зоопарк, ул. Ново-Садовая, 146.КОГДА: 3-15 января, 10.00 – 17.00.ЦЕНА: 150 – 300 руб.Мастер-класс «Шапочка для лапочки» (6+)Чтобы не заскучать на новогодних каникулах и подготовить подарки друзьям и близким к Рождеству, сходите с детьми на увлекательный мастер-класс в художественный музей. Называется он «Шапочка для лапочки». Его участники без крючков и спиц смогут создать своими руками миниатюрные вязаные шапочки. Которые можно использовать как брелки, елочные игрушки или просто сувениры. На занятие нужно записываться заранее по тел. 332-33-09 или по электронной почте museumgid@mail.ru, указав телефон, по которому можно будет перезвонить.ГДЕ: Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92.КОГДА: 4 января, 11.00, 13.00.ЦЕНА: 200 руб.Мюзикл «Тайна карты сокровищ» (7+)Немного приключений на Новый год не повредит ни детям, ни взрослым. Музыкальный спектакль о пиратах привез в наш город тольяттинский драматический театр «Колесо».Пираты всех морей знают старинную легенду: кто соединит две половинки карты в одно целое, сможет отыскать несметные сокровища. «На абордаж!» – кричат флибустьеры. И на сцене начинается самое настоящее морское сражение: гремит палубная артиллерия, лязгают наточенные сабли, рвутся такелаж и паруса. Леди и джентльмены удачи отчаянно бьются за чужую половинку карты сокровищ. Кто одержит победу, узнают самые храбрые зрители.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.КОГДА: 4 января, 12.00, 15.00.ЦЕНА: 400 – 1000 руб.Интерактивная тематическая программа «Новогодние традиции в России» (5+)Устройте для близких уютный праздник – путешествие в сказку - и отправляйтесь на познавательную интерактивную экскурсию, на которой вам расскажут о самых волшебных праздниках в году – Новом годе и Рождестве. В программе экскурсии конкурсы у елки и старинные игры, викторины по любимым сказкам, мультфильмам и поздравления от Деда Мороза. На мастер-классе можно будет смастерить елочную игрушку своими руками. Попасть на праздник можно только по предварительной записи по тел.: (846) 250-01-32/ 250-01-52ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Молодогвардейская, 131, ТЦ «Гудок», 3-й этаж.КОГДА: 5 января – 9 января.ЦЕНА: 300 руб.Мастер-класс для родителей с детьми «Рождественский ангел из лыка» (6+)Ничто так не объединяет людей, как совместное творчество! Детская картинная галерея приглашает на мастер-класс ребят вместе с папами и мамами. К Рождеству предлагают создать традиционного ангела из такого забытого старинного материала, как лыко. Такие игрушки дарили в старину на Рождество.Чтобы попасть на мастер-класс, запишитесь заранее по тел. 332-43-98.ГДЕ: Музей «Детская картинная галерея», ул. Куйбышева, 139.КОГДА: 5 января, 13.00.ЦЕНА: 200 руб. (для взрослых – 100 руб. без изготовления игрушки, 200 руб. с изготовлением игрушки).Экскурсия «Рождество Христово в мировом искусстве» (6+)Накануне большого православного праздника выставочный центр «Радуга» приглашает погрузиться в историю живописи, прогуляться по залам с точными копиями шедевров мирового искусства и послушать интересный рассказ экскурсовода о том, как живописцы разных эпох изображали на полотнах Богоматерь и новорожденного Христа.Юных самарцев поздравит с наступившим Новым годом Дед Мороз. За отдельную плату можно посмотреть голограмму «Балет».ГДЕ: КВЦ «Радуга», ул. Мичурина, 23.КОГДА: 6 января, 11.00.Вход свободный.Экскурсия по краеведческому музею с фонариками (7+)За необычными ощущениями рождественским утром можно отправиться в самарский краеведческий музей. Здесь придумали необычную прогулку по запасникам музея с фонариками. На этой экскурсии есть возможность увидеть то, что не выставлено в основных экспозициях. И послушать интересные рассказы о работе музея и истории Самары.Экскурсии проходят группами 5-10 человек по записи по ссылке или по тел. +7-846-333-64-23. При записи не забудьте указать количество человек. Посетителей просят приходить в музей в защитных масках.ГДЕ: Самарский областной краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.КОГДА:7 января, с 12.00 до 13.00;9 января, с 18.00 до 19.00.ЦЕНА: 250 руб.Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски (6+)Праздники продолжаются! Если вы решили принять участие в рождественских колядках, вам понадобится маска. Как сделать ее своими руками, расскажут на мастер-классе в художественном музее. Чтобы попасть на занятие, нужно записаться заранее по телефону 332-33-09.ГДЕ: Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92.КОГДА: 8 января, 11.00, 13.00.ЦЕНА: 200 руб.Мастер-класс по рисованию песком (6+)Последнее время рисованием песком очень популярно – и у взрослых, и у детей. Оно развивает фантазию, успокаивает и умиротворяет даже самых резвых непосед. И конечно, доступно для всех. На специально подсвеченной доске можно не просто рисовать, а создавать целые сказочные истории, играть, фантазировать…Чтобы попасть на мастер-класс, запишитесь заранее по тел. 332-43-98.ГДЕ: Музей «Детская картинная галерея», ул. Куйбышева, 139.КОГДА: 9 января, 12.00, 15.00.ЦЕНА: 200 руб. (сопровождающий взрослый – 100 руб.).