До «Акрона» Пикущак возглавлял «Ноа», с которым выиграл серебряные медали чемпионата Армении, Кубок и Суперкубок страны. Фото: ФК «Ноа» / www.facebook.com/noah.footballclub/

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» объявил имя нового главного тренера. Команду возглавил молдавский специалист Игорь Пикущак. На этом посту он сменил Дмитрия Емельянова. Контракт с 37-летним тренером рассчитан до конца этого сезона. Рассказываем биографию Игоря Пикущака: что известно о новом тренере ФК «Акрон».

- Считаю, что «Акрон» - это очень перспективный проект, у клуба большие амбиции. С командой знакомимся в процессе – где-то поменялись требования в плане отношения и конструкции игры. Команда может хорошо контролировать мяч, но пока не получаются некоторые эпизоды. Попытаемся увеличить интенсивность, чтобы за счет этого набирать очки. Они сейчас очень важны, т.к. мы находимся в зоне вылета, а задача на сезон – остаться в ФНЛ, - сказал Игорь Пикущак пресс-службе «Акрона».

По словам нового наставника, ему нравится атакующий, быстрый футбол с обилием голевых моментов. Команда будет стремиться показывать именно такую игру.

Играл за «Шериф», «Амкар» и сборную

Пикущак – молодой тренер. При этом за его плечами довольно продолжительная карьера футболиста. Он выступал на позиции нападающего за целый ряд молдавских клубов, среди которых был «Шериф», а также за китайский «Бэйцзин Хундэн» и российские «Амкар» и «Краснодар».

- В 2009 году форвард перешел в ФК «Краснодар» и за два сезона вышел с «быками» в РПЛ. Именно Игорь Александрович стал автором первого гола краснодарцев в элите отечественного футбола (всего – 11 мячей в РПЛ), - рассказали в «Акроне».

Поиграл Пикущак и за национальную команду Молдавии, в футболке которой провел 22 матча и забил три гола. Всего же за карьеру Игорь Пикущак поразил ворота соперника 60 раз в официальных встречах.

Контракт с Игорем Пикущаком рассчитан до конца этого сезона. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Выходец из системы «Краснодара»

Тренерскую карьеру бывший нападающий начал в системе «Краснодара», где работал с молодежной и второй командами.

- С 2017 года Игорь Пикущак работал с нападающими, входил в тренерский штаб и возглавлял молодежную команду (первое место в турнире дублеров в сезоне 2017/18), руководил второй командой «Краснодар-2» в первенстве ПФЛ и ФНЛ – в осенней части сезона 2018/19, - уточнили в «Акроне».

В феврале 2019 года специалиста снова отправили тренировать нападающих в системе «Краснодара», а через несколько месяцев Пикущак покинул юг России и отправился за границу.

Удачный сезон в Армении

Летом 2019 молодой специалист возглавил клуб «Ноа» из Еревана – молодой и амбициозный футбольный проект. Там Игорь Пикущак работал в тандеме с другим молдавским специалистом Вадимом Борцом.

Вояж в Армению оказался более чем удачным. Вместе с «Ноа» Пикущак взял серебряные медали чемпионата страны и выиграл Кубок и Суперкубок Армении. Оба раза повержен был «Арарат-Армения» - чемпион двух последних лет.

Покинул «Ноа» Игорь Пикущак в октябре этого года. Сделал он это, по словам самого специалиста, из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

27 октября 2020 «Акрон» объявил о назначении Пикущака на пост главного тренера. При этом к команде он присоединился раньше.

Также со специалистом к «Акрону» присоединились его помощники Владимир Жэпэлэу и Денис Змеу. Второй будет заниматься физподготовкой команды, а первый будет главным тренером «Акрона» на бумаге. Все потому, что у Игоря Пикущака нет соответствующей категории для того, чтобы возглавлять команду ФНЛ. До того, как наставник тольяттинцев получит эту категорию, де-юре главным тренером в команде будет Жэпэлэу.

Свой первый матч после объявления о назначении Игорь Пикущак во главе «Акрона» проведет уже сегодня, 28 октября, против «Алании» во Владикавказе.