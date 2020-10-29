«Последнее, что помню, - огромный бык»: самарские хирурги уникальной операцией спасли 16-летнего мотоциклиста

Егора врачи не пустили на тот свет Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

«Корова бы мягче была»

16-летний студент из Самарской области Егор Тормасов 16 октября 2020 года будет считать своим вторым днем рождения. В ту пятницу, теплым и темным осенним вечером, он с другом поехал кататься на мотоциклах. От родного села Солнечная поляна уехали километров на десять, когда позвонила подружка: мол, компания собралась на главной площади, все ребята тут - возвращайтесь и вы. Парни развернули мотоциклы и выкрутили ручку газа. По трассе летели со скоростью около 60 километров в час, до села оставался последний поворот... Но преодолеть его Егору было не суждено.

- Я ничего и понять не успел. Перед поворотом навстречу выехала машина, я дальний свет приглушил. Друг вперед проскочил, я уже тоже собрался поворачивать, и тут передо мной вырос бык. Я уже ничего не успел сделать, передним колесом врезался в него и вылетел на дорогу, - вспоминает Егор события того страшного вечера.

Все остальное было как в тумане. Последняя мысль мелькнула - это точно бык, корова была бы помягче. На помощь юному мотоциклисту тут же кинулись водители и пассажиры проезжавших мимо автомобилей. Друг рванул в село - за отцом Егора. Потом парня везли в Жигулевск - за 20 километров, в больницу. Маме ничего говорить не стали - она как раз была на дежурстве в местной больнице как санитарка.

Алексей Вачёв рассказывает, что деталь заказывали в Москве и ждали три дня Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

«Скорую гнали как на Формуле 1»

- Врачи сделали томографию и поняли, что все не слишком хорошо. И тогда меня решили отправить в областной центр. Уже туда увезли одного, без папы, - говорит парень.

Неудивительно, что местным врачам не понравилась картина. Внешне у Егора сильных повреждений не было, но из-за удара произошел разрыв аорты. Помощь квалифицированных хирургов требовалась незамедлительно - иначе смерть. Пациента погрузили в скорую и рванули в Самару - на самой высокой скорости.

Вот такая деталь спасла жизнь юноше Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- В ночь на субботу я как раз дежурил в Клиниках СамГМУ. В приемный покой привезли 16-летнего парня. Я принимал его, потом сразу транспортировали в реанимационное отделение, начали проводить диагностику и консультироваться, думать, что делать, - вспоминает сердечно-сосудистый хирург Денис Черновалов.

В тот вечер врачам пришлось принять важное решение: как делать операцию. Если проводить открытое вмешательство - делать это можно быстро, но парень на всю жзнь останется инвалидом. По сути, придется разрезать его буквально пополам, от бедра до левой ключицы. О каком качестве жизни можно говорить?

- Мы решили заказать в Москве специальный имплант - графт. Это малоинвазивная операция, когда проникновение происходит через маленькие отверстия. Такими пациентами мы занимаемся уже 12-13 лет, но каждый раз с каждым пациентом эта операция особенная. У Егора была особенность: у него разрыв аорты произошел близко к месту, где отходят крупные сосуды к головному мозгу. Буквально несколько миллиметров - и мог бы произойти инсульт, парень мог бы умереть. В таком случае нужно делать разрез, переключать сосуды. Но мы решили поступить по-другому и сделать уникальную операцию, поставив импланты, которые только появились в России. Всего в стране три таких имплантанта на данный момент, в мире такие операции делают только 1,5 года, - рассказывает завкафедрой и клиникой факультетской хирургии, д.м.н., профессор Алексей Вачёв.

Повязка скрывает то место, через которое в организм парня вводили протез Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

«Ему повезло дважды»

Заказ сделали быстро - такие операции делают за счет федеральных средств, по квоте. Сама деталька размером с ладошку стоит 700 тыс. рублей! Но для пациента все бесплатно. Предстояло три дня ожидания - при этом юноша все время был в реанимации, дежурила огромная команда специалистов - реаниматологи, анестезиологи, хирурги.

- У нас всего было три дня в запасе. Если бы не успели - все. Потом начинается бурное воспаление аорты, и она буквально разваливается, на 5-6 сутки уже невозможно оперировать. Так что Егору повезло дважды - во-первых, сначала у него не произошло внешнего кровотечения, во-вторых, деталь успели доставить вовремя, - продолжает профессор.

Операция прошла успешно - 1,5 часа, никаких осложнений. Уже на второй день парень спокойно гулял по палате, а через неделю его собираются выписывать.

- Если бы делали открытую операцию, он бы сейчас еще в реанимации лежал. Да и сама работа бы длилась часов восемь. А сейчас у него и ограничений немного - тяжести не поднимать. И восстановительный период особенный не требуется, - восхищается результатами работы своей команды врач.

Егор уже чувствует себя достаточно хорошо Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

«От физкультуры освободили - вот и хорошо»

Дома Егора ждут мама и папа, 10-летняя сестренка, его друзья, которые так и не встретили парня на площади в тот день.

- Я понимаю, что меня буквально спасли. Это второй день рождения. Я о многом здесь подумал. Больше на мотоцикл не сяду, пусть родители продают, - серьезно говорит парень. Ему немного грустно - мотокросс был его давним увлечением, иногда он даже видел себя в тольяттинской команде. Но теперь тратить подаренную жизнь на это он не хочет. Ему скоро возвращаться на учебу в машиностроительный колледж, он собирается работать на станках, делать детали для отечественных автомобилей. Главная радость - освобождение от физкультуры, это Егор считает одним из главных подарков постоперационного периода. А еще он намерен беречь свою жизнь, которую второй раз подарили ему не родители, а хирурги.

Денис Черновалов показывает, на какое расстояние продвигали протез Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Для меня в самом деле эта операция была самой волнительной за последние полгода точно. Желаю Егору удачи и здоровья. Надеюсь, что если новое вмешательство и понадобится, то все пройдет легко, - признается Денис Черновалов, который уже готовит своего юного пациента к выписке. Впрочем, впереди еще не один больной, которого придется спасать здесь и сейчас. Хирурги к этому готовы.