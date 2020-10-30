Лекторий, гранты и иллюминация: «соцпакет» Тольяттиазота для горожан

Восстановление тольяттинского леса — дело общее. Фото ПАО «ТОАЗ»

31 октября отмечается Всемирный день городов. Каким был бы Тольятти, не будь здесь развитой промышленности? Известно, каким - еще в середине прошлого века Ставрополь представлял собой провинциальный населенный пункт, ничем особо не примечательный. Со строительством ГЭС, а вслед за ней крупных заводов, и появился город, известный как в стране, так и за ее пределами. Но, чтобы иметь статус градообразующего, предприятиям недостаточно единожды поспособствовать росту застройки и численности населения. Тольяттиазот ежедневно зримо и незримо присутствует в жизни каждого горожанина, реализуя социальные программы, направленные на экономическое, культурное и экологическое развитие территории.

«Химия слова»: прокачай интеллект!

Многие тольяттинцы с нетерпением ждут сезонов интеллектуального клуба «Химия слова». Это образовательный проект Тольяттиазота, запущенный в сентябре 2017 года и удостоенный премии «Серебряный лучник» в номинации «Корпоративная социальная ответственность». Клуб работает в формате открытого городского лектория - первого в Тольятти. Жители города получили уникальную возможность бесплатно посещать выступления известных российских ученых, популяризаторов науки, журналистов, психологов, деятелей искусства. В рамках проекта с сентября по май дважды в месяц в ДК «Тольяттиазот» проходят лекции на самые разные темы: биология, химия, антропология, медицина, нейронаука, психология, лингвистика, литература, искусство. Новое городское пространство обеспечивает возможность горожанам не только получать новые знания, но и знакомиться друг с другом, делиться впечатлениями, обмениваться мнениями, а также формировать новый образ Комсомольского района Тольятти. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, клуб продолжает работу. В ноябре в Тольятти выступит известный натуралист, автор и ведущая блога «Все как у зверей» Евгения Тимонова, которая поделится с аудиторией, как выйти из стресса с наименьшими потерями. Также на конец года запланированы лекции Егора Сартакова о Гоголе, Владимира Сурдина о темной стороне Вселенной и нейробиолога, профессора Нью-Йоркского университета Николая Кукушкина. По соображениям санитарной безопасности количество доступных мест в зале ДК «Тольяттиазот» снижено, поэтому с регистрацией на мероприятия нужно поспешить - это по-прежнему можно сделать бесплатно на сайте dktoaz.ru.

«Химия слова» продолжает радовать тольяттинцев. Фото ПАО «ТОАЗ»

Музыка и литература - под крылом химиков

ТОАЗ не только организует интеллектуальную подпитку тольяттинцев «извне», но и поддерживает местные очаги культуры - филармонии и библиотеки. Благодаря губернаторскому проекту «СОдействие» и финансовому участию химгиганта в Тольятти реализуется проект «Звезды площади Искусств» - серия бесплатных концертов и арт-акций оркестров и ансамблей Тольяттинской филармонии на открытом воздухе. Выступления проходят на улице Победы, площади Искусств и площади Дворца культуры «Тольяттиазот», а также, в зависимости от погодных условий, в камерном зале филармонии. Проект призван оживить общественные пространства города: зрителей ждут рассказы о музыке и музыкальных инструментах, а также концерты профессиональных оркестров филармонии. Не остаются без внимания ТОАЗа и любители другого вида искусства - литературы. В честь Всемирного дня библиотек Тольяттиазот подарил книги по химии библиотеке им. Виталия Бианки в Комсомольском районе. Кто расскажет об этой науке лучше, чем научно-популярная литература?

Химия добра

Еще один проект ТОАЗа направлен на помощь в реализации добрых дел активным тольяттинцам и жителям Ставропольского района. Если человеку или учреждению для того, чтобы сделать мир лучше, не хватает лишь немного «презренного металла», можно принять участие в грантовой программе «Химия добра», которую химики запустили в 2019 году. Экспертный совет, в который помимо тоазовцев входят представители власти и общественных организаций, на конкурсной основе отбирает социально и культурно значимые инициативы, решающие актуальные проблемы региона. Победители лучших проектов получают на их реализацию гранты в размере от 50 до 400 тыс. рублей. В рамках первого и второго этапов конкурса ТОАЗ поддержал 26 проектов на общую сумму почти 5 млн рублей. Инициативы - из самых разных областей социальной работы: от защиты исторической памяти до развития экологического туризма в Тольятти.

Гранты за человечность

Чужих детей не бывает, и химики с особой благодарностью относятся к людям, которые подтверждают этот тезис не только словами, но и делом. Уже седьмой год компания принимает живое участие в жизни семей с приемными детьми: помогает усыновителям улучшать жилищные условия, организовывать лечение или отдых для ребенка, оплачивать его образование. В августе 2020 года 13 семей, в которых воспитывают 14 приемных детей, получили гранты от ТОАЗа. Изначально на помощь химиков мог рассчитывать любой гражданин России. Ключевое условие - он должен быть усыновителем ребенка-инвалида из детского социального учреждения Самарской области, но благодаря инициативе профсоюза ТОАЗа программа была расширена: на гранты могут рассчитывать и семьи тоазовцев, взявшие на попечение сироту без проблем со здоровьем. Грант выплачивают ежегодно, до достижения ребенком 18 лет.

Экология в приоритете

Химики принимают активное участие в восстановлении тольяттинского леса, серьезно пострадавшего от пожаров 2010 года. В прошлом году заводчане высадили саженцы на площади 10 га, а за последние три года ТОАЗ восстановил 32 га леса. Работа волонтеров направлена не только на восстановление леса, но и на профилактику лесных пожаров. Этим летом стояла аномальная жара, и зеленый патруль химиков взял под охрану участок леса между Комсомольским и Центральным районами. Не приходится упрашивать заводчан и поучаствовать в субботниках: в прошлом году они вывезли с городских улиц 116,6 тонны мусора, за последние четыре года - около 600 тонн. А заботясь о биологическом многообразии Волги, заводчане с 2015 по 2019 год выпустили в реку около 45 тысяч мальков сазана и 60 тысяч стерляди.

Тольяттиазот не только сам активно участвует в решении экологических проблем, но и поддерживает общественные экологические акции. Например, ТОАЗ выступил спонсором Международного экологического марафона «Самарская Лука». А еще в складчину с другими промышленными предприятиями купил мобильную экологическую лабораторию для мониторинга городского воздуха. Чтобы тольяттинцы всегда могли узнать, откуда «ветер» дует. В своей атмосфере химики уверены: программа модернизации не только повысила надежность работы оборудования, но и существенно снизила техногенное воздействие на окружающую среду, а переработка отходов по итогам 2019 года достигла уровня в 75%, увеличившись почти в четыре раза по сравнению с показателем 2015 года.

Благоустройство родного города — добрая традиция предприятия. Фото ПАО «ТОАЗ»

Город, в котором приятно жить

Тольяттиазот географически расположен в Комсомольском районе города, а потому исторически тяготеет к его благоустройству. Не так давно, например, установили новые скамейки и урны, высадили кустарники в местном парке культуры и отдыха - любимом месте проведения досуга жителей. Также предприятие профинансировало установку трех новых детских площадок. Ведь дети - это будущее. И, вполне возможно, будущее предприятия. Городской центр физкультуры и спорта благодаря Тольяттиазоту сможет закупить оборудование для сдачи норм ГТО - этот комплекс родом из СССР приобрел такую популярность среди жителей автограда, что в следующем году на базе учреждения планируют провести целый фестиваль «Готов к труду и обороне». Но порадовать земляков химики планируют еще в этом, 2020 году: праздничной иллюминацией, которая украсит автомобильное кольцо в Комсомольском районе и площадь Дворца культуры «Тольятти- азот». Если «как встретишь Новый год, так его и проведешь», то почему бы его не встретить с улыбкой?