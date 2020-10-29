Всеобщий масочный режим в Самарской области с 29 октября 2020: за что будут штрафовать

Жителям региона придётся быть аккуратнее Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На сайте правительства региона опубликовано постановление за подписью губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона подтвердил действие рекомендованного главным санитарным врачом России всеобщего масочного режима в Самарской области с 29 октября 2020.

Рекомендации Роспотребнадзора вступили в силу 28 октября 2020 года. Жители Самары сначала не поняли, должны ли соблюдать новые правила. Как объяснили журналистам КП-Самара в самарском Роспотребнадзоре, сначала подтвердить действие рекомендаций должны местные власти, внеся изменения в соответствующий приказ о санитарном благополучии. И вот с момента опубликования, то есть с 29 октября, новые правила действуют и на территории Самарской области.

Итак, что же теперь будет в Самарской области с введением всеобщего масочного режима?

Теперь нельзя будет появляться без маски в следующих местах:

- общественный транспорт, такси,

- парковки, - лифты,

- места массового скопления народу. Под такими поднимаются места, где одновременно может находиться более 50 человек. В том числе это и магазины, и рестораны - в общем те же места, где правила действовали раньше.

Стоит напомнить, что за нарушение масочного режима действуют штрафные санкции. Это до 30 тыс рублей на гражданина. Юристы объясняют, что во время действия режима повышенной готовности, а в регионе он введён уже с марта, первоочередное действие имеют выпущенные документы, и направленные на то, что чтобы защитить эпидемиологическое благополучие населения.

Также работодателям предписано отправить на удаленку сотрудников старше 65 лет, подросткам на время школьных каникул можно находиться в торговых центрах только вместе с родителями. Рестораны не будут работать с 23.00 до 6.00, при условии заполненности зала больше, чем чем на 50 процентов.