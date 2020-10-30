В Самару пришли Передвижники из Третьяковской галереи

Работы Анны Голубкиной удачно вписались в интерьер особняка Курлиной Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Несмотря ни на что в Самаре продолжают происходить громкие культурные мероприятия. 29 октября в городе открылись две знаковых выставки, созданные в сотрудничестве с Третьяковской галереей и при участии местного филиала музея. Одну из них, “Передвижники: образ эпохи” представила публике директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

В основном корпусе художественного музей, что на улице Куйбышева, отныне можно увидеть незаурядную подборку работ Передвижников. Выставка приурочена к 150-летию основания Товарищества передвижных художественных выставок, а картины для нее взяты из фонда Государственной Третьяковской галереи. Причем для экспозиции оказались отобраны не только признанные шедевры, но и полотна, открывающие неожиданные аспекты творчества мастеров. Некоторые из них были отреставрированы специально для выставки в Самаре.

В последние годы Передвижники оставались вне фокуса внимания, поскольку в советские времена их чересчур активно навязывали в качестве высшего развития художественной мысли, - объяснила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - Теперь мы можем вернуться к ним и заново открыть для себя творчество Товарищества. Не только поверхностно трактовать его как критику буржуазного общества, но обнаружить в нем новую глубину, подлинное внимание к приметам эпохи и сочувствие к простому человеку.

Директор Третьяковки Зельфира Трегулова (у микрофона) назвала Самару важнейшим культурным центром Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Свежий взгляд, который предлагает Трегулова, доступен зрителю любого уровня “насмотренности” - этим экспозиция подкупает. Картины умело написаны в классической манере, не нужно знать как их “правильно смотреть”. Сюжеты хоть и представляют собой “образ эпохи”, но передаваемые чувства и ситуации в основном понятны. К тому же в сути изображенного и в контексте создания картин помогают разобраться текстовые описания. Подробные, но доступно изложенные. То есть, не нужно быть “профессиональным” посетителем выставок, чтобы оценить напряженные “Семейные расчеты” Николая Неврева с их проблематикой, ничуть не потерявшей актуальности. Или “За чтением газеты. Вести с войны” Богданова-Бельского, в которой художник почти кинематографическим приемом создает эффект присутствия. Или “Базар в провинции” Трутовского - эту небольшую энциклопедию русской жизни.

Портреты могут поначалу казаться самой скучной составляющей выставки, даже с учетом того, что среди них представлены композитор Чайковский, хирург Пирогов и прочие известные люди своего времени. Но вскоре выясняется, что портреты здесь отнюдь не “до кучи” - наоборот, в них вся соль.

Передвижники известны тем, что создали портреты-типы людей эпохи, - рассказала куратор выставки, главный специалист отдела живописи второй половины XIX – начала XX в. Третьяковской галереи Светлана Усачева. - По факту они портретами не являются, это обобщающие образы людей. Например, в “Студенте” Николая Ярошенко многие молодые люди конца XIX века узнавали себя. И сейчас по этой работе мы можем делать выводы о том, какими были студенты в то время.

Портрет у Передвижников - больше, чем портрет Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Словом, осмотр небольшой экспозиции дает много впечатлений и пищи для размышления. В сочетании с билетом за посильные 100 руб. эту выставку можно было бы рекомендовать как обязательную для посещения, если бы не ситуация с коронавирусом. Уверяем, в художественном музее принимаются все меры, чтобы посетители чувствовали себя в безопасности.

Параллельно “Передвижникам”, в Музее Модерна открылась еще одна важная выставка. “Стихии Анны Голубкиной” - это уже не просто экспозиция работ из Третьяковки, а проект непосредственно самарского филиала Третьяковской галереи. То есть, еще не обретший свой дом музей не сидит сложа руки.

В особняке Курлиной можно увидеть несколько десятков работ выдающегося скульптора Анны Голубкиной. Ученица Родена, в чем-то даже превзошедшая учителя, известна скульптурами, вылепленными в импрессионистской манере. Среди работ — и портреты знаменитостей (Маркс, Лермонтов, Алексей Толстой), и “Старость”, за которую Голубкину получила медаль на Парижском салоне в 1899 году, и особенно уместные в интерьерах особняка “модерновые” вазы, и даже несколько акварелей, открывающих незнакомую грань творчества скульптора.

В совокупности выставки в художественном музее и в Музее Модерна складываются в любопытный рассказ о художественном мире на рубеже XIX и XX веков, поэтому экспозиции можно смело посещать одну за другой.

Открывая “Передвижников”, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова назвала Самару важнейшим региональным центром и партнером и отметила, что у Третьяковки сложились “удивительные” отношения с руководством области. Это позволяет надеяться на новые впечатляющие выставочные проекты в ближайшем будущем.