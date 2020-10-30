Выдержит ли теплица гору снега?

Купив качественную зимнюю теплицу, вы получите большое количество важных преимуществ

По-настоящему зимней и способной выдерживать суровые погодные условия в холодное время года можно назвать кремлевскую теплицу. Она имеет жесткую обшивку из поликарбонатных листов, которая способствует высокой теплоизоляции и поддержанию оптимальных климатических условий для растений.

Преимущества зимних теплиц

Купив качественную зимнюю теплицу, вы получите большое количество важных преимуществ:

- Возможность выращивания овощей круглый год. Не только зимой, но и летом, весной и осенью. Неважно, какая погода стоит на улице. Поликарбонат достаточно плотный и теплоемкий, чтобы обеспечить высокую степень изоляции. Летом он не будет раскаляться, а с приходом холодов станет защищать культуры от переохлаждения;

- Возможность высадки овощей, фруктов, цветов, грибов и т.д. Вам не обязательно ограничиваться одними только овощами. Можно выращивать что угодно, вплоть до теплолюбивых экзотических фруктов и цитрусов;

- Не нужно организовывать усиленный фундамент. Конструкция достаточно легкая, даже если вы приобретете габаритную модель. Для сборки подойдет облегченная основа из свай и бруса. Закрепив теплицу на таком основании, вы сможете не переживать по поводу ее сохранности даже в самую ветреную погоду;

- Поликарбонат пропускает большое количество света. Грамотно расположив конструкцию на участке, вы обеспечите оптимальную продолжительность светового дня даже зимой;

- Высокая устойчивость к снеговым нагрузкам. Каркас из двойной дуги обеспечивает устойчивость конструкции к высоким снеговым нагрузкам. Вам не придется ежедневно очищать кровлю от выпавшего снега;

- Вариативность размеров. Размеры теплиц отличаются от модели к модели. Строгих шаблонов здесь нет. Вы можете выбрать вариант, который хорошо впишется в ваш земельный участок, не займет на нем слишком много места, но при этом предоставит достаточную площадь для выращивания растений. Вариативность размеров касается как ширины и длины конструкции, так и ее высоты.

Кроме того, в теплице можно установить различное дополнительное оборудование. Например, искусственное освещение, систему автоматического полива, увлажнители воздуха, отопление и т.д. Все это упростит процесс выращивания растений и позволит превратить обычное хобби в бизнес и получать стабильно богатые урожаи круглый год.

Реклама