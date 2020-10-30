Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Выдержит ли теплица гору снега?

Если вы хотите выращивать овощи круглый год, вам не обойтись без зимней теплицы
КомментироватьОставить комментарий
Купив качественную зимнюю теплицу, вы получите большое количество важных преимуществ

Купив качественную зимнюю теплицу, вы получите большое количество важных преимуществ

По-настоящему зимней и способной выдерживать суровые погодные условия в холодное время года можно назвать кремлевскую теплицу. Она имеет жесткую обшивку из поликарбонатных листов, которая способствует высокой теплоизоляции и поддержанию оптимальных климатических условий для растений.

Преимущества зимних теплиц

Купив качественную зимнюю теплицу, вы получите большое количество важных преимуществ:

- Возможность выращивания овощей круглый год. Не только зимой, но и летом, весной и осенью. Неважно, какая погода стоит на улице. Поликарбонат достаточно плотный и теплоемкий, чтобы обеспечить высокую степень изоляции. Летом он не будет раскаляться, а с приходом холодов станет защищать культуры от переохлаждения;

- Возможность высадки овощей, фруктов, цветов, грибов и т.д. Вам не обязательно ограничиваться одними только овощами. Можно выращивать что угодно, вплоть до теплолюбивых экзотических фруктов и цитрусов;

- Не нужно организовывать усиленный фундамент. Конструкция достаточно легкая, даже если вы приобретете габаритную модель. Для сборки подойдет облегченная основа из свай и бруса. Закрепив теплицу на таком основании, вы сможете не переживать по поводу ее сохранности даже в самую ветреную погоду;

- Поликарбонат пропускает большое количество света. Грамотно расположив конструкцию на участке, вы обеспечите оптимальную продолжительность светового дня даже зимой;

- Высокая устойчивость к снеговым нагрузкам. Каркас из двойной дуги обеспечивает устойчивость конструкции к высоким снеговым нагрузкам. Вам не придется ежедневно очищать кровлю от выпавшего снега;

- Вариативность размеров. Размеры теплиц отличаются от модели к модели. Строгих шаблонов здесь нет. Вы можете выбрать вариант, который хорошо впишется в ваш земельный участок, не займет на нем слишком много места, но при этом предоставит достаточную площадь для выращивания растений. Вариативность размеров касается как ширины и длины конструкции, так и ее высоты.

Кроме того, в теплице можно установить различное дополнительное оборудование. Например, искусственное освещение, систему автоматического полива, увлажнители воздуха, отопление и т.д. Все это упростит процесс выращивания растений и позволит превратить обычное хобби в бизнес и получать стабильно богатые урожаи круглый год.

Реклама

БИЗНЕС-ПРЕСС

Рекомендуемые