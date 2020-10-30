В Тольятти женщину задержали после смерти ее сына

Делом о гибели младенца занимаются сотрудники Следственного комитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 октября около половины 11 дня в Тольятти на ул. Дзержинского,32 вызвали бригаду "Скорой помощи". Бригада выехала сразу же. "Младенец без сознания" - на такие сообщения медики реагируют в первую очередь. Однако реаниматолог, увидев худенькое тельце, лишь развел руками: помочь было нечем, ребенок мертв: ни дыхания, ни сердцебиения.

Погибшему малышу было всего 2 месяца. Видимых травм на тельце вроде бы не было. Да и родители сообщили, что мальчик родился с патологией, поэтому погибнуть мог по естественным причинам.

Однако эксперты, осмотревшие тело младенца, пришли к выводу, что смерть была криминальной – у мальчика обнаружили травму головы.

Кто мог совершить такое? Отец ребенка работает таксистом, мать сидела в декрете. Оба приехали в Тольятти из Киргизии. Посторонних в момент гибели ребенка в доме вроде бы не было.

Получив на руки результаты медицинского исследования в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело, под подозрением оказалась мать малыша – Хавасхан К.

- Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорят следователи. – Подозреваема задержана.

По данным собственных источников "КП-Самара" в правоохранительных органах, мать утверждает, что случайно ударила младенца головой о косяк, когда выносила его из ванной после купания. Однако эксперты ставят ее слова под сомнения: по предварительным данным, удар был не один.

Сейчас следователи устанавливают подробности произошедшего. В течение 72 часов они должны определиться: предъявлять ли Хавасан обвинение или считать смерть ее сына несчастным случаем.

- Ход и результата расследования взяты на контроль, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре. - Кроме того, организована проверка органов опеки и полиции, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц.

Напомним, это не первый раз, когда в Тольятти родителей подозревают в жестокости и расправе над детьми. Буквально вчера в Самарском районном суде сотрудники "Скорой помощи" рассказывали об аналогичном случае. Летом прошлого года поступил вызов в квартиру на бульваре Курчатова. Приехавшие медики обнаружили 2-летнюю девочку со страшными гематомами по всему телу и изуродованным лицом. За ее убийство сейчас судят отчима - Антона Проскурина.

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