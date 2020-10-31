«Семь часов не могли сделать ЭКГ!»: актёр кино и сериалов Егор Шереметьев рассказал, как лечат его отца в главном ковид госпитале Самарской области

Актер признался, что ему очень страшно за отца и остальных пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Семь часов отцу не могли сделать ЭКГ, я бил во все колокола: я писал в директ на горячую линию Минздрава, звонил на горячую линию ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина и пытался дозвониться до заместителя главного врача по лечебной работе. Все бесполезно. Дежурный врач с пациентами общается на «ты». Человеку плохо, он еле сидит, еле дышит, а врач читает ему нравоучения о том, что в Европе пациенты сами несут ответственность за свое здоровье. Как такое может быть! Я сам по образованию врач и считаю это недопустимым, – негодует актёр кино и сериалов, звезда сериалов «Доктор Рихтер» и «Колл-центр» самарец Егор Шереметьев.

«Теряют время»

Отец актера сейчас проходит лечение в ковидном госпитале в ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина. Мужчину госпитализировали в ночь 21 октября. В субботу, 31 октября, рано утром ему стало хуже. В пять утра заболело в области груди, стало тяжело дышать. Медики поставили систему и сделали укол, но состояние не улучшилось.

- Мы созвонились с ним около 9 утра по видеосвязи. Ему было тяжело дышать, разговаривать, сидеть. Я видел, как бледнеет лицо отца и начал поднимать тревогу, - рассказывает Егор. – Примерно в 9 утра пульс у отца был 43 удара в минуту, давление -103 на 70. Для него это очень низкое давление. После всех моих звонков ему сделали систему с гормоном. Пульс поднялся до 92, давление выровнялось, но боль в груди не ушла. ЭКГ ему сделали только около 12 часов. Почему так поздно? Неужели в областном ковидном госпитале очередь на ЭКГ? Или там один аппарат на всю больницу? Большинство медицинских работников могут записать показания ЭКГ и показать их лечащему врачу.

Переживаниями Егор делился в том числе и в Instagram Фото: принтскрин видео.

Отец актера на сердце никогда не жаловался, а вот сложности с давлением были – повышенное давление случалось. Сейчас мужчине сделали ЭКГ. По словам врача, показания в норме.

- ЭКГ сделали примерно в 12 часов, сказали, что через час придут делать контрольное, но не пришли. Время 15 часов, а ЭКГ повторно никто не сделал. Мне, кажется, врачи упускают драгоценное время, а отцу становится только хуже. Я понимаю, что сейчас у медиков очень много работы, но острые приступы же надо снимать. Если у нас не будут оказывать помощь при острых состояниях, пациенты просто умрут, - рассказывает актёр.

КТ не для всех?

Актер признался, что ему очень страшно за отца и остальных пациентов.

- Помощь должна оказываться всем, особенно в экстренной ситуации. Мне страшно наблюдать за тем, что происходит. Я публичный и известный человек, но даже я не могу ничего сделать для моего отца, только наблюдают по видео связи, как ему становится хуже. Узких специалистов не хватает. Сколько историй о том, как на выезд вместо профильных специалистов приезжают гинекологи, стоматологи. Об этом надо трубить!

Егор Шереметьев отметил, что есть проблемы и с КТ.

- До госпитализации отцу сделали КТ в одной из частных клиник. Сейчас пришло время контрольного КТ, и что мы слышим: «Не можем сделать, потому что ваш вес 130 кг». У нас что КТ только для тех, кто меньше 100 кг. А как же остальные? 130 кг – это не так много, в Самарской области полно таких крупных мужчин. А в это время в СМИ отчитываются о новых аппаратах для КТ, а для кого они? - беспокоится актер.

Отметим что сегодня в Самарской области КТ-аппараты появились еще в двух больницах. В минздраве отмечают, что в целом большинство пробемы решены. В последнем эфире министр здравоохранения Армен Бенян попросил горожан сообщать о тех случаях, которые выбиваются из общей картины для того, чтобы их могли исправить.