Убивает женщин: для кого в Самарской области оказался смертельно опасен COVID-19 этой осенью

Коронавирус продолжает убивать самарцев

Осенью 2020 года выросла смертность от коронавируса в Самарской области. За эти два месяца скончались 153 человека, в то время как с начала пандемии - с марта - скончались 125 пациентов. Мы решили выяснить, как умирали самарцы этой осенью от коронавируса и для кого он оказался опаснее всего.

Угроза для женщин больше

Интересно, что если летом мужчины и женщины заражались коронавирусом практически с одинаковой частотностью, то теперь соотношение меняется. Осенью - начиная с 1 сентября - заболели 90 женщин и 63 мужчины, то есть почти на треть чаще заражаются именно представительницы прекрасного пола. Конечно, важно понимать, что в статистику попадают только те пациенты, у которых диагноз был подтвержден лабораторно.

Эксперты пока не говорят, с чем это может быть связано. Доказательств того, что вирус опаснее для женщин, нет. Возможно, они чаще волнуются о здоровье и быстрее обращаются к врачу и им подтверждают диагноз на раннем сроке.

Женщины болеют чаще

Самой молодой жертве - 30 лет

Самой молодой жертве за осень - 30 лет, а самой возрастной - 90. В обоих случаях речь идет о пациентах-мужчинах.

Больше всего смертельных случаев у пациентов старше 50 лет - скончались 41 человек в этом возрасте, 40 человек заболели и умерли среди тех, кто старше 60 лет. Еще 38 жертв среди тех, кому уже исполнилось 70 лет.

Для людей какого возраста опаснее всего коронавирус

Отметим, что эксперты уже подтверждали, что коронавирус в самом деле оказывается наиболее страшным для пожилых людей. Если дети и болеют, то они практически не демонстрируют симптомов, зато являются переносчиками. А вот люди старше 60 лет часто имеют сопутствующие заболевания и их организм не справляется с вирусной нагрузкой.

Именно поэтому сегодня для жителей старше 60 лет в Самарской области рекомендован режим самоизоляции, а работодателям рекомендовали отправить на удаленку людей старше 65 лет.

Чем еще болели жертвы коронавируса?

Чаще всего умирают люди, которые заразились COVID-19, имея проблемы с сердечно-сосудистой системой. В 119 случаях такие проблемы имели место. Напомним, что больным с коронавирусом назначают препараты, помогающие разжижать кровь и защищающие от образования тромбов. Вирус сильно влияет на состояние крови и на кровеносные сосуды. Это еще одна причина, почему осторожнее нужно быть представителям старшего поколения.

В 56 случаях жертвы COVID-19 имели проблемы с эндокринной системой (диабет, ожирение и прочие нарушения). 12 человек имели онкологию. Три пациента умерли, не имея никаких дополнительных болезней. Кстати, самая молодая жертва - 30-летняя женщина - имела заболевания крови.