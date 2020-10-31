Погода в Самаре на ноябрь 2020: точный прогноз синоптиков

В Самаре в ноябре будет не слишком холодно и сухо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начинается последний месяц осени в Поволжье. В прошлом году в это время уже лежал снег, а в этом даже не вся листва с деревьев облетела и оголила стволы и ветки. Сентябрь и октябрь были необыкновенно теплыми. Что же ждет нас дальше? Узнали точный прогноз синоптиков и выяснили, какой будет погода в Самаре на ноябрь 2020 года.

В Приволжском УГМС дали прогноз на весь месяц. Конечно, это не точная температура на каждый день, но синоптики объясняют, сколько будет осадков и насколько холодно будет.

Известно, что температура в ноябре будет выше, чем обычно. В среднем он составит около -0,6 - 2,1 градусов. Это примерно на два градуса выше средних многолетних значений. Также синоптики уверяют, что количество осадков будет меньше нормы. Напомним, что и за весь октябрь выпало совсем немного осадков, дожди шли только несколько последних дней.

Ноябрь начнется северо-восточным ветром, достаточно теплой температурой. Днем 1 ноября будет +7+9 градусов, ночью +1 +3 градуса. Во вторник и среду будет до 10 градусов тепла. Во вторник будет ветер скоростью 4-9 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что на смену антициклону, который господствовал в октябре, уже приходит следующий - с арктического побережья. Довольно теплая сухая погода - вот то, что он принесет в область в начале недели.

К концу недели пройдут первые небольшие дожди. Начнет холодать. Днем минусовая температура будет достигнута примерно к середине месяца. По предварительным данным, -1 градус будет уже 15 ноября.

В основном погода будет облачная и серая. Солнышко выглянет 2-3 дня за месяц. А вот снег скорее всего выпадет только к концу месяца - уже в 20-х числах. А к концу месяца температура опустится на несколько градусов ниже ноля.