Доктор Пес: истории собак, которые спасают детей каждый день

Собаки становятся не только преданными друзьями, но и настоящими докторами

Собаки в России уже давно стали не только бравыми полицейскими или проводниками для слепых, но и настоящими врачами. Они работают в медицинских центрах по всей стране. И для детей они становятся настоящими спасителями. Эксперты объясняют: для детей с нарушениями зрения, восприятия, психомоторного или эмоционального развития собака выступает важным посредником между ними и окружающим миром.

Научила слепого мальчика играть в мяч

Золотистый ретривер Джой – доктор в третьем поколении. С ее бабушки Олли начиналась столичная канис-терапия, «семейное дело» продолжили дочь Олли – Ника, и ее внучка Джой.

- В нашей семье Джой была «младшим научным сотрудником», на фоне бабушки и мамы мы воспринимали ее как щенка, - рассказывает руководитель группы канистерапии «Солнечный пес» АНО Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» Москвы Татьяна Любимова. – Но когда она выходила к детям, становилось понятно, что это уже полноценный «хвостатый доктор», очень чуткий, любящий детей.

Золотистый ретривер Джой – доктор в третьем поколении.

Лабрадоры и золотистые ретриверы из центра «Солнечный пес» работают с детишками с самыми разными заболеваниями. ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение речевого и психомоторного развития, тяжелые паллиативные ребятишки – к каждому собаки находят подход.

- Нередко по поведению собаки мы понимаем, какой диагноз у ребенка, - говорит Татьяна Любимова. – Иногда одни и те же приемы канистерапии дают разный эффект. Например, упражнение «коврик», когда с ребенком лежиа одна, две, иногда до семи собак – для малыша с нарушениями двигательных функций оно приносит расслабление, помогает почувствовать свое тело. А ребенку с аутизмом дает чувство защищенности и помогает выстроить диалог с миром.

Порой занятия с четвероногим терапевтом дают поразительные результаты. Например, одного своего незрячего маленького пациента Джой научила… играть в мяч. Собака подносила мячик с бубенчиками внутри к мальчику, потом уводила морду в сторону, дожидаясь, пока он потянется за звенящей игрушкой - в результате слепой малыш научился свободно играть в мяч с собакой – да так, что сторонние наблюдатели даже не могли заподозрить, что ребенок ничего не видит!

Первые слова – доктору Нюше

Золотистый ретривер Нюша из Омска начала работать врачом с самого юного возраста. Ее хозяйка, руководитель городского центра канис-терапии «Лапу, друг», дипломированный кинолог, канистерапевт и психолог Наталья Чайка, вспоминает: когда 8 лет назад методика в Омске только зарождалась, они с Нюшей методом проб и ошибок нащупывали оптимальные приемы и техники, пускали щенка играть с детьми и наблюдали за реакцией.

За восемь лет «через лапы» Нюши прошли сотни ребятишек. Сейчас ретривер – уже признанный эксперт в работе с самым тяжелыми, паллиативными малышами.

Золотистый ретривер Нюша из Омска начала работать врачом с самого юного возраста

- Это лежачие ребятишки, у многих из них уже термальная стадия,- рассказывает Наталья Чайка. – После занятий с Нюшей у них возвращаются сенсорные ощущения. Нередки случаи, когда собака прогревает животик и это живое тепло способствует восстановлению туалетных навыков.

Нюша прекрасно понимает свою ответственную задачу - хотя собаке приходится по 20 минут лежать в неудобной для нее позе, за время сеанса она не шелохнется. Увидев такую неподвижность, некоторые удивляются – вот это флегматик! Но это не темперамент, а выдержка – с ребятами, которым требуется двигательная активность, Нюша много и с удовольствием бегает.

На счету Нюши – множество случаев выздоровления детишек. Не чудес – канистерапевты не любят это слово, ведь результат приходит в результате долгой работы.

- Благодаря Нюше несколько ребят с ОВЗ буквально научились ходить, держась на собаку,- рассказывает Наталья Чайка. – А один из наших маленьких пациентов заговорил только тогда, когда ему потребовалось пообщаться с Нюшей. Мы сказали ему – хочешь, чтобы она выполняла твои команды, дала лапу – тебе придется сказать ей об этом. И малыш сделал это!

Читал собаке сказки и «увидел» других людей

Лабрадору Лейле из Санкт-Петербурга девять лет. Восемь из них она работает доктором для детишек-аутистов.

- У меня был прекрасный добродушный пес, было свободное время, и я поняла, что мы можем принести пользу людям, - делится директор Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации канис-терапии и подготовки собак-помощников «Собаки для жизни» Яна Задорожная. – Нам с Лейлой обеим пришлось пройти серьезное обучение. Учились налаживать контакт между собакой и посторонними людьми, правильно реагировать на разные раздражители, ведь ребенок может дернуть за лапу, случайно сделать больно. Самым сложным для моей активной собаки оказалось научиться усидчивости, но мы с этим справились.

Лабрадору Лейле из Санкт-Петербурга девять лет.

В 2014 году Яна организовала проект «Дети читают собакам» - малыши с аутизмом учились коммуникации через общение с книгой и четвероногими собеседниками. Занятия проходят четыре дня в неделю, за день Лейла успевает пообщаться с шестью ребятишками. Кроме того, Доктор Лейла регулярно выезжает на групповые занятия с особыми малышами.

- Собака – не волшебная таблетка, но результат мы видим сами, - говорит Яна Задорожная. –Несколько лет назад к нам привели мальчика, Родиона. Невероятно талантливого – в пять лет он уже сам (!) научился говорить по-английски. А вот общаться с окружающим миром у него никак не выходило. Читая собаке сказки, Родион так увлекся этим процессом, что возвращаясь с занятий продолжал читать и дома – уже младшей сестренке. Начал общаться с ней – а потом уже и с остальным миром. Сейчас Родион успешно учится в третьем классе.

Лучшая собака-терапевт

Бордер-колли Ася из Тольятти большую часть своей жизни посвятила медицине. Это самый известный в городе на Волге хвостатый доктор – в 2018 году черно-белая красотка стала победителем премии BestRussianDog в номинации «Лучшая собака-терапевт». Невероятно дружелюбная и обаятельная, Ася легко ладит с любым ребенком, без труда переносит повышенное внимание и постоянные «обнимашки». Благодаря помощи четвероногого эскулапа у детей с ДЦП и синдромом Дауна возрастают способности к концентрации, усидчивость, повышается внимание.

Сейчас Ида с Асей разрабатывают новое направление

- Благодаря взаимодействию с собакой у ребятишек с ОВЗ не только развивается пространственное мышление, но и, например, «прокачиваются» навыки самообслуживания, способность концентрировать свое внимание на выполнении какой-то задачи, - рассказывает хозяйка Аси Ида Ринге. – Например, всего месяца занятий с Асей хватило маленькой Лизе, чтобы значительно повысить время концентрации во время выполнения упражнений. Общение с животным влияет на развитие эмоций, у нас была девочка Алена, которая обняла Асю, да так и просидела с ней до конца терапии, приговаривая «Собачка добрая, собачка пушистая».

Сейчас Ида с Асей разрабатывают новое направление – аджилити для ребятишек с ОВЗ: малыши будут пробовать себя в роли собачьих тренеров при прохождении полосы препятствий.

- Аджилити – не самый простой спорт даже для здоровых детей. Такие занятия помогут нашим пациентам повысить внимание, концентрацию, развить память и координацию движений, - уверена Ида Ринге.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Пес спас хозяина, забрав себе его болезнь

Эта невероятная история случилась в семье организаторов деревни ездовых собак «Серебро Севера» в Самарской области. Несколько лет назад хозяевам питомника хаски, Сергею и Светлане Семеновым, пришлось пережить настоящую «черную полосу» - у Сергея случился инсульт, а сразу вслед за этим ему поставили страшный диагноз – цирроз печени.

- Когда я это услышала, жизнь будто остановилась, - Светлане Семеновой до сих пор тяжело вспоминать эту историю. – Не помню, как я приехала в питомник, как встала среди собак, раскинула руки и буквально завыла от горя и страха.

Хаски по кличке Глуша был вожаком упряжки Сергея

Хаски по кличке Глуша был вожаком упряжки Сергея. Светлана обняла пса, рассказала ему об их общем горе. Пес внимательно слушал, глядя пронзительными голубыми глазами – как будто все понимал. А на следующий день с Глуши сняли клеща. Обычное дело, такое случалось не раз. Но… через сутки молодой здоровый пес умер – отказала печень. А у Сергея при следующем обследовании диагноз не подтвердился.

- Я чувствую, что это Глуша на себя Сережину болезнь взял, - уверена Светлана. – С тех пор пес стал настоящим талисманом, ангелом-хранителем нашей семьи.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Ковшова,

Медицинский психолог, психотерапевт, завкафедрой медицинской психологии СамГМУ

- Для детей с нарушениями зрения, восприятия, психомоторного или эмоционального развития собака выступает важным посредником, переходным объектом между ним и окружающим миром. Животное помогает сформировать новый навык в выражении своих чувств, развивает тактильное восприятие и навык взаимодействия. Сначала ребенок обращает внимание на собаку. Он молчит – и собака молчит. Но потом ребенок видит, как взрослый начинает общаться с животным, как оно его слушается – и ребенку хочется это взаимодействие повторить.