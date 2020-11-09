В избиение Виталия Федосеева и его знакомых участвовали несколько человек Фото: принтскрин видео.

Били в кафе и на улице

Кафе «Береза» в небольшом городе Отрадный в 70 километрах от Самары сейчас обсуждают по всей стране. В ночь с 30 на 31 октября там разгорелся большой скандал. Сначала посетители заведения спорили внутри. Потом "разборки" переместились на улицу. Закончился он тем, что местного бизнесмена, директора ООО «Промсервис» Виталия Федосеева и его друзей избила толпа из нескольких человек. Среди нападавших были сотрудники полиции. Итог печальный: у одного участника разборок сломан позвоночник, другой частично лишился зрения.

Что же произошло? Восстановили хронологию того вечера и узнали, что о конфликте думают местные жители и очевидцы.

Виновата ревность?

Вечером в пятницу в кафе"Береза" в Отрадном было многолюдно. По словам местных все знали, что к заведению имеет отношение начальник отдела полиции Сергиевского района Сергей Зацепин. Он со своим заместителем Виталием Супруном частенько захаживал сюда. Так вышло и в этот вечер. Полицейские отдыхали со своей компанией, рядом гуляли местные бизнесмены. Но в какой-то момент атмосфера в заведении накалилась до предела.

Первая версия: ссора еще в самом помещении началась из-за девушки Сергея Зацепина.

- Якобы, его спутница подсела к Федосееву на бар и флиртовала с ним, — делятся местные жители. Это не понравилось начальнику, который, впрочем, сам в драке не участвовал, предпочел просто стоять рядом.

Предпринимателю досталось сначала на территории заведения, а потом возле дома № 11 по улице Орлова, куда его отвели знакомые. Туда за ними подъехали неизвестные и продолжили колотить Виталия и его друзей, пытавшихся заступиться.

Последняя часть разборок попала на камеры наблюдения. Кадры пугают. У обороняющейся стороны, судя по ним, не было никаких шансов. Записи из «Березы» странным образом не сохранились.

Конфликт мог начаться в курилке

Потерпевшему диагностировали переломы костей лица и повреждения глаз, он даже частично лишился зрения. По имеющимся сведениям, травму позвоночника получил знакомый Федосеева. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Именно в этом кафе начались разборки Фото: СОЦСЕТИ

Им предстоит долгое лечение, а в следственном комитете уже начали разбираться в истории с дракой: подозреваемый в причинении тяжких увечий - местный опер.

Но версий конфликта больше чем одна. Своими наблюдениями поделился с корреспондентом «КП-Самара» Александр Петров (личные данные изменены), находившийся в тот вечер на месте событий. По его словам, разборки из-за дамы нельзя назвать основным мотивом случившегося.

— Я стоял и курил на улице, вышли еще несколько человек. Зацепин и кто-то еще остались у входа. Федосеев тоже вышел из здания вместе с друзьями, подошел к какому-то парню и спросил: «Ты откуда?» Он ответил, что из деревни и получил от кого-то из тех, кто стоял в курилке, по лицу, — рассказывает Александр. — Это увидел охранник и напал на Федосеева. Завязалась потасовка. Как я понял, ударил кто-то из компании Виталия, а досталось человеку из компании ментов. Правда, там не все были полицейские.

Наш собеседник добавляет, что никто ни с кем не заигрывал:

— Слышал, что у Сергея был роман с какой-то девчонкой, но параллельно она встречалась с Федосеевым. Из-за этого Зацепин с ней расстался. В кафе ее, вроде бы, не было. Драка началась из-за другого. И большой вопрос, кто и зачем затер камеры.

Подозревают только оперативника

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пока один — 33-летний оперуполномоченный Рахип Ихтиаров. Именно он, считают следователи, нанес потерпевшему серьезные повреждения.

Сотрудник уголовного розыска сейчас единственный подозреваемый Фото: соцсети

— Мера пресечения ему не избиралась. Причина конфликта устанавливается, никакой девушки в материалах дела не фигурирует, — отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

В областном ГУ МВД в свою очередь сообщили, что врио начальника ведомства Андрей Токарев назначил проведение служебной проверки. Если вина Ихтиарова будет доказана, его уволят из органов. Остальные люди с видеозаписи пока характеризуются, как «неустановленные лица».

Разбирательства по ситуации сейчас продолжаются. Не исключено, что в этой истории появятся новые фигуранты. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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