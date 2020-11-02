Если у мамы и папы разные резус-факторы крови: как проходит профилактика гемолитической болезни плода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гемолитическая болезнь плода - одной из наиболее частых причин желтухи и анемии у новорожденных. Это заболевание характеризуется распадом эритроцитов или угнетением их формирования и роста под влиянием различных антител, образующихся в организме беременной женщины. Подробнее об этом рассказала акушер-гинеколог Клиники «Мать и дитя» Анастасия Лазарева.

Откуда берутся антитела?

В организме женщины антитела образуются на те белки (антигены), которые могут содержаться на оболочке эритроцитов ее плода.

- Данные антитела, формирующиеся в ответ на антигены, могут проникать через плаценту как к плоду, так и обратно к беременной. Это приводит к распаду уже существующих эритроцитов плода, формированию нефункциональных форм эритроцитов, анемии плода (а значит и гипоксии), повышению билирубина в крови плода или новорожденного, что проявляется желтухой, - отмечает врач.

Когда может появиться эта проблема?

Гемолитическая болезнь может развиться у плода при выработке различных антител (белков матери) на различные антигены (белки плода).

- Наиболее часто встречается так называемый резус-конфликт, когда в паре будущая мама имеет резус-отрицательную кровь, а отец – резус-положительную. Частота резус-конфликта зависит от этнической принадлежности пары. Так, наиболее часто она выявляется у испанских басков – 30-32%, а у европейцев наблюдается у 15-16% населения, - утверждает Анастасия Лазарева.

Также может возникнуть конфликт по системе АВО (групповой принадлежности). Это когда будущая мама - обладательница первой группы крови, а плод наследует группу крови отца - любую кроме первой. В этом случаи развивается групповая несовместимость (изосенсибилизация по системе АВО). Это происходит чаще, чем в случае с резус-фактором, такая проблема встречается у 10-20% беременных с первой группой крови. Но гемолитическая болезнь плода или новорожденного при этом протекает легче, чем в случае с резус-сенсибилизацией.

Меньше повезло тем будущим мамочкам, кто являются счастливыми обладательницами первой резус-отрицательной группы крови. В идеальной ситуации их супруги должны быть тоже с первой отрицательной группой крови. Тогда с гемолитической болезнью семья не столкнется.

Как акушер-гинеколог поможет справиться с гемолитической болезнью?

При встрече с беременной врач не может сказать точно, чью группу крови и резус-фактор унаследовал будущий малыш. Но акушер-гинеколог всегда помнит, что при раннем проявлении резус-конфликт может стать причиной самопроизвольного прерывания беременности или преждевременных родов. Наибольшее клиническое значение имеет изосерологическая несовместимость по системе Аг Резус, так как 95% всех выраженных форм ГБП обусловлены несовместимостью по Аг (белкам) D системы Резус (Rh) и только 5% - по другим системам эритроцитов.

- Для профилактики резус-конфликта всем беременным с резус-отрицательной кровью до 32 недель беременности придется сдавать кровь 1 раз в 4 недели для определения наличия или отсутствия резус-антител. После 32-ой недели данный анализ проводится 1 раз в две недели. Если в крови беременной обнаружат резус-антитела, необходимо контролировать их концентрацию и состоянием плода, не реже 1 раза в 2-3 недели проводить УЗИ. Но есть и другие возможные способы профилактики резус-конфликта, которые доступны сегодня, - рассказывает Анастасия Лазарева.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Способы профилактики

Одним из современных способов профилактики является обнаружение гена RHD плода в крови беременной женщины с отрицательным резус-фактором. Для этого производят забор крови у матери не ранее 10 недель срока гестации. Выявление ДНК плода в крови матери обладает рядом преимуществ:

- относится к неинвазивным для плода процедурам, не несет угрозы течению беременности, не вызывает осложнений;

- исследование фет ДНК возможно, начиная со срока 10 акушерских недель беременности;

- точность результата 96-100%;

- это позволяет оценить целесообразность назначения терапии иммуноглобулином при отсутствии в крови беременной женщины анти-резусных антител на сроке 20 недель.

- На точность метода влияет состояние плаценты, особенность течения беременности, срок беременности. При многоплодной беременности метод чувствителен только при монозиготной двойне. Срок исполнения анализа - 7-10 дней, - предупреждает врач.

Существуют также инвазивные методы диагностики, их точность приближается к 100%, так как исследовать придется уже не кровь беременной, а кровь плода. Но к таким вариантам прибегают крайне редко, лишь когда необходима диагностика других, жизненно важных состояний плода. Инвазивные методы не используются с целью профилактики резус-конфликта, а начинается тогда, когда резус-конфликт уже развился.

Еще один вариант профилактики у женщин с резус-отрицательной кровью без явлений сенсибилизации - введении иммуноглобулина человека антирезус (или антирезусного иммуноглобулина). Очень важно то, что данный иммуноглобулин должен вводиться на определенном сроке текущей беременности - от 28-32 недель и после любого прерывания беременности - родов, абортов, - прервавшейся внематочной беременности в течение 72 часов. Иммуноглобулин человека антирезус Rh0(D) «тормозит» иммунный ответ за счет связывания уже имеющихся в организме матери антигенов, поступивших от плода. Трансплацентарный переход эритроцитов плода в материнский кровоток происходит с 28 недели беременности и начало сенсибилизации (выработки антител у матери) может происходить до родоразрешения, поэтому введение иммуноглобулина антирезус проводится чаще всего на сроке 28 недель. Вводимый иммуноглобулин человека антирезус не проходит через плаценту к плоду и не может ему навредить. Он разработан для дородовой профилактики резус-конфликта. Если во время беременности проводились инвазивные процедуры - биопсия хориона, амниоцентез, кордоцентез - иммуноглобулин может быть введен на более раннем сроке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неспецифические методы профилактики

К неспецифическим методам профилактики резус-конфликта относятся:

- сохранение первой беременности у женщин с резус-отрицательной кровью;

строгое соблюдение резус-принадлежности крови в случае ее переливания;

- У женщин с отягощенным анамнезом (если была уже гибель детей от ГБН) - наступление беременности плодом с заранее известной резус-принадлежностью. С этой целью проводится ЭКО с пренатальной диагностикой эмбриона.

Конфликт по системе АВО

Напомним, конфликт по системе АВО наблюдается чаще, если у матери группа крови О (I), а ребенок от отца наследует содержащийся в эритроцитах антиген А или В. Конфликт может проявиться уже при первой беременности. В конфликте по системе АВО плод не болеет, а у новорожденного нет анемии. Однако проявления желтухи в первые дни жизни тяжелые, часто требуется лечение. В большинстве случаев гемолитическая болезнь новорожденных по системе АВО не повторяется у последующих детей, но и исключать ее нельзя.

- Хотя жизни плода угрозы нет, в клинике «Мать и Дитя» дважды проводится диагностика АВО-конфликта у всех беременных с первой группой крови, если у отца не первая. Анализ делают при постановке на учет по беременности и на сроке 30-32 недели. При сенсибилизации по системе АВО может потребоваться лечение ребенка после родов в зависимости от течения желтухи, подтвержденной исследованиями уровня билирубина, - отмечает Анастасия Лазарева.

АВО-конфликт важная проблема перинатологии, которая требует своего решения. В отличие от резус-изоиммунизации, АВО-конфликт при беременности имеет свои особенности и трудности в диагностике и ведении, приводя к ошибкам. В зависимости от анамнеза соотношения групп крови супругов, уровня и колебания титра агглютининов педиатры и акушеры-гинекологи выделено три группы риска:

- Супружеская пара с несовместимостью групп крови, при сочетании 0(I)-А(II) и 0(I)-B(III), в особенности при резус-отрицательной принадлежности крови беременной.

- Женщины с первой беременностью, перенесшие в прошлом детские инфекции, воспалительные заболевания половой сферы, имеющие экстрагенитальную патологию и отягощенный акушерский анамнез (ГБН в анамнезе и самопроизвольные ранние аборты).

- Женщины, у которых при установленном несовместимом соотношении групп крови определяется запредельный титр групповых агглютининов.

Что важно знать беременной в такой ситуации:

- Внутриутробно при групповом конфликте ребенок не страдает. Поэтому рожать можно когда угодно и каким угодно способом. Никакого сохранения, досрочного родоразрешения и других специальных мер не требуется.

- На групповой конфликт должны брать анализ всего 2 раза - в начале беременности и в конце. Не надо смотреть ничего в динамике.

- Рожать надо там, где есть реанимация новорожденных и кровь для переливания в случае, если разовьется сильная гемолитическая болезнь.

- Вероятность развития гемолитической болезни у ребенка и степень ее выраженности мало зависят от титра антител.

- В подавляющем большинстве случаев групповые антитела не влияют на внутриутробное развитие плода. Лечение лекарственными препаратами не проводится. Эффективных средств борьбы с групповыми антителами во время беременности не существует (в отличие от резус-сенсибилизации).

- Случаи внутриутробного развития гемолитической болезни плода крайне редки.

При наличии иммунных анти-В антител возможно с небольшой долей вероятности развитие гемолитической болезни у ребенка, в том случае, если у него будет В (III) группа крови. Гемолитическая болезнь чаще развивается уже после родов, но далеко не во всех случаях. Течение ее обычно не тяжелое и при правильном лечении на дальнейшем развитии ребенка не отражается. Методы лечения находятся в зависимости от уровня гемоглобина и билирубина у новорожденного. При АВО-конфликте нежелательно перенашивание, поскольку после 40 недель вероятность развития гемолитической болезни возрастает.

Акушер-гинеколог Анастасия Лазарева принимает в Клинике «Мать и дитя» в Тольятти по адресу ул. Ворошилова, 73.