«А может, это отец виноват?» В Тольятти разбираются в загадочной гибели двухмесячного младенца

Сегодня Автозаводский районный суд арестовал мать ребенка на 2 месяца. Фото: avtozavodsky.sam.sudrf.ru

Очередная гибель ребенка в Тольятти потрясла всех. В прошлом году весь город обсуждал страшную смерть 2-летней Ксюши, буквально забитой до смерти. А 30 октября этого года стало известно о двухмесячном мальчугане со страшной травмой головы. Следствие считает, что удар ему нанесла собственная мать.

- Ее выводили под руки, квартиру обследовали полицейские с собаками, было много людей в форме, переполох страшный, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» жильцы дома на ул.Дзержинского, где произошло ЧП.

Ребенок погиб днем 26 октября, по предварительным данным, «Скорую помощь» вызвала его мать, Хавасан К., но приехавшие медики спасти ребенка не смогли.

Сначала думали, что дело в несчастном случае, но вскоре в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемая по делу одна – мама малыша.

- Прямо не верится: соседи говорят, что пара была достаточно приличная, выглядели довольно опрятно, - рассказали «Комсомолке» волонтеры проекта «Право на счастье». – Про мамочку говорят, что она была очень вежливая, со всеми здоровалась, вот только ребенка вообще никто не видел. Пока полиция не пришла, никто и не знал, что в квартире младенец.

Среди соседей ходят слухи, что виновата может быть и не Хавасан: мол, вдруг это отец малыша уронил или ударил, а его супруга не смеет правду рассказать? Может, это отец виноват?

Между тем, по данным собственных источников «КП-Самара», следователям молодая мать рассказала, что купала сыночка, а когда выходила из ванной, случайно ударила его головкой о косяк.

Эту версию тщательно проверяли, чтобы не обвинить напрасно ни в чем не виновного человека. Но в итоге сегодня следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Ходатайство следствия поддержала прокуратура.

- Суд арестовал ее на два месяца, то есть до 27 декабря, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Самарской области.

Если следователи смогут все же доказать вину Хавасан, то ей грозит суровое наказание: до 15 лет реального лишения свободы.

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