«Мамочка, я умираю, гони!»: в Самаре инспектор ДПС помог матери вовремя доставить умирающего сына в больницу

Старший лейтенант Илья Уземский помог матери вовремя доставить умирающего сына в больницу Фото: Ольга НОВИКОВА

Дата 23 сентября надолго останется в памяти семьи Пришляковых. У Владислава Пришлякова начались осложнения после операции, и ему потребовалась экстренная госпитализация. Из Кинеля мать повезла молодого человека в самарскую больницу, но внезапно встала в пробку – пятница, час пик. В отчаянии она обратилась за помощью к экипажу ДПС, который дежурил на обочине. Инспектор Илья Уземский среагировал моментально, и на патрульной машине сопроводил семью до больницы. Благодаря помощи патрульных медики успели помочь парню и он остался в живых.

«Везите в больницу сами»

Жизнь Владислава Пришлякова из Кинеля перевернулась 28 августа. В шесть утра молодой человек выехал на работу. Дорога шла в гору, в глаза водителю светило восходящее солнце – и он не успел заметить тягач, который перегородил трассу, выгружая тяжелый каток-асфальтоукладчик. Старенькая легковушка, за рулем которой сидел Владислав, буквально влетела под фуру. Из покореженной машины парня тогда доставали спасатели, в больницу в реанимацию на руках заносили инспектора ДПС. Владиславу зашили селезенку, он потерял много крови, но выжил, после трех недель в больнице парня отпустили домой. Однако там он пробыл недолго – внезапно начались серьезные осложнения.

- 23 сентября я была на работе, мне звонит сын, говорит – мама, мне плохо, совсем плохо, - рассказала мама Владислава Наталья Пришлякова. – Мы начали звонить в скорую помощь, там нам сказали – мол, приедем не раньше чем через два часа, лучше сами везите в больницу. Мои родители погрузили Владислава в машину – сам он идти уже не мог, поехали в нашу кинельскую больницу, я рванула туда же. Но там нас развернули – карантин по коронавирусу. Велели ехать в Самару, и как можно быстрее.

Владислав и Наталья Пришляковы Фото: Ольга НОВИКОВА

«Сын умирает, а перед нами стена машин»

Наталья сама села за руль и повезла умирающего сына в больницу Семашко. Говорит – до последнего была на связи с диспетчером скорой помощи, надеялась, что освободится машина и удастся перегрузить Владислава туда. Но этого так и не произошло. А на подъездах к Самаре автомобиль Пришляковых намертво застрял в пробках – час пик.

- Я даже передать не могу, что я чувствовала, - с содроганием вспоминает Наталья. – Когда твой ребенок на заднем сидении умирает, а перед тобой стена машин, и ты не можешь сделать ничего, совсем ничего…

К счастью, на повороте к поселку Петра Дубрава Наталья заметила дежурную машину ДПС. Женщина не колеблясь бросилась к инспекторам за помощью. Лейтенант Илья Уземский, который стоял на посту, среагировал мгновенно.

- Я бросилась к ребятам, кричала, что сын умирает, что нам надо к врачу, а тут пробки. Они не стали тратить ни секунды на расспросы. Инспектор сразу прыгнул за руль патрульной машины и задал мне один-единственный вопрос: в какую больницу едем? – рассказывает Наталья.

Старший лейтенант Илья Уземский среагировал мгновенно и спас человеку жизнь. Фото: Ольга НОВИКОВА

«Когда услышал вой сирен, понял – буду жить»

Взвыли сирены патрульной машины, требуя освободить дорогу, и началась гонка со смертью. От поворота на п.Петра Дубрава до больницу Семашко автомобиль Пришляковых долетел всего за семь минут. Скорость оказалась спасением – как выяснилось, у Владислава произошел разрыв печени, и счет действительно шел на минуты. Молодому человеку экстренно провели операцию – и сумели спасти жизнь.

Сам Владислав признается: путь из Кинеля в Самару помнит урывками – парень то терял сознание, то вновь приходил в себя.

- Помню, что все просил маму ехать побыстрее, чувствовал, что умираю, - вспоминает Владислав. – Очень хотелось жить. И только когда услышал вой сирен, расслабился, понял – теперь мы успеем, у меня появился шанс остаться в живых.

Благодаря помощи патрульных медики успели помочь парню и он остался в живых. Фото: Ольга НОВИКОВА

«Не мог поступить по-другому»

Сам инспектор ДПС Илья Уземский себя героем вовсе не считает.

- Это моя работа, я просто не мог поступить по-другому. У нас у всех ведь тоже есть дети, - пожимает плечами офицер. – У меня самого отец много лет назад погиб в ДТП, его не успели довезти до больницы. Я сразу понял, что людям нужна помощь. Напарник крикнул мне – «гони», и мы постарались не терять времени. Сопроводил машину до больницы, по дороге связался с дежурным, обрисовал ситуацию. Когда приехали к приемный покой, нас уже ждали. Предложил врачам помощь, чтобы вытащить парня из авто, но они сказали, что справятся сами. После этого я вернулся и продолжил дежурство.

Наталья Пришлякова искренне благодарна инспекторам ДПС – ведь именно их своевременная помощь помогла ее сыну остаться в живых. А вот поведение некоторых автомобилистов на дороге повергло ее в шок.

- Когда мы мчались в больницу, некоторые водители вовсе не спешили уступать дорогу машине ДПС с включенной сиреной, - говорит Наталья. – Я хочу обратиться ко всем собратьям-автомобилистам – пожалуйста, обращайте внимание, когда вас просят уступить дорогу. Для вас это минутная потеря времени, а для кого-то – спасенная жизнь.