В Самарской области открывается десятая Детская музыкальная академия Юрия Башмета

Уроки Детской музыкальной академии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета пройдут с 5 по 9 ноября в Самаре и городах Самарской области.

Несмотря на непростую обстановку, в 2020 году уроки Детской музыкальной академии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета пройдут с 5 по 9 ноября в Самаре и городах Самарской области.

На данный момент на очные занятия в Академии, которые пройдут в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти, зарегистрировано 73 молодых музыканта из 9 городов.

Но далеко не все участники академии смогут приехать в этом году в нашу область, и впервые все мастер-классы будут транслироваться в режиме онлайн, что даст возможность всем, вне зависимости от местонахождения, следить за занятиями по всем инструментам в полном объеме.

По словам маэстро Юрия Башмета, это огромное общее достижение, что даже, несмотря на все трудности, юбилейная Академия в этом году состоится:

- Занятия в музыкальной академии сродни спортивным сборам. Принцип тот же: юные участники съезжаются и в течение недели проходят очень плотную целенаправленную подготовку. Только в нашем случае — это музыкальные занятия, творческие встречи, мастер-классы. В моем детстве мастер-классы не были распространены, потому что это означало пойти получить урок у кого-то другого, не у своего педагога, это было даже не этично. И сейчас это одна из наших побед – такая коллегиальная дружба учителей и учеников.

В этом году впервые в рамках Академии пройдут занятия по новым специальностям: к струнным и деревянным духовым инструментам добавились труба, валторна и народные инструменты.

Вести уроки в Академии будут профессора из России и стран Европы. В этом году в педагогический состав вошли: народный артист СССР Юрий Башмет (альт), Гаррет МакЛернон (флейта, Великобритания), Дмитрий Воронцов (валторна), Анна Соколова (скрипка), Евгений Румянцев (виолончель), Сергей Главатских (фортепиано), Евгений Финкельштейн (гитара), Александр Тростянский (скрипка), Андрей Горбачев (балалайка), Елена Попкова (фортепиано), Александр Селиванов (баян), Леонид Гурьев (труба).

КСТАТИ

Одна из главных задач работы Академии — возрождение традиций школы игры на музыкальных инструментах и возобновление культурных связей между странами постсоветского пространств. За десять лет работы обучение в ней прошли более 800 одаренных детей из России и других стран, многие из которых поступили в музыкальное училище или одержали победу на престижных музыкальных конкурсах.