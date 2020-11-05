Косметичка с нуля: как подобрать базовый уход для кожи лица

Всего несколько средств составляют необходимый минимум для качественного ухода за кожей. Итак, что же обязательно должно быть в вашей косметичке? Разбираемся вместе с ARAVIA Professional.

1. Мицеллярная вода или гидрофильное масло для демакияжа

С этого этапа начинается вечерний уход. Выбор средства зависит от ваших предпочтений:

Мицеллярная вода очищает за счет мягких ПАВов — они притягивают грязь и остатки косметики. Чтобы избежать аллергической реакции, косметологи советуют смывать средство, а не оставлять его на коже.

Гидрофильное масло — средство на основе масел. Легко распределяется по коже и растворяет частицы косметики. При соприкосновении с водой превращается в нежную пенку, которая быстро смывается с кожи.

2. Пенка или гель для умывания

На поверхности кожи скапливаются загрязнения, кожное сало, остатки косметики — и не только в конце дня, но и утром. Хорошее очищение придаст ощущение свежести и комфорта, улучшит воздействие других косметических средств и поможет поддерживать кожу в ухоженном виде.

Умывайте кожу в начале дня и вечером, сразу после того, как очистите кожу от косметики. Средство для умывания должно быть мягким и учитывать потребности кожи. Иногда в их состав включают кислоты, которые обеспечивают мягкое отшелушивание ороговевших клеток. Такие средства оптимальны для жирной и комбинированной кожи.

Для сухой лучше выбирать кремообразные текстуры — они прекрасно увлажняют и успокаивают кожу. Нормальную кожу можно очищать любым приятным в использовании средством.

3.Средство для тонизирования

Средства для умывания и жесткая водопроводная вода меняют кислотно-щелочной баланс кожи (рН), равный 3,5–5,5. Поэтому после их использования может возникать ощущение сухости и стянутости.

Задача средств для тонизирования — снимать дискомфорт и служить промежуточным этапом между очищением и основным уходом, подготавливая кожу к нанесению масок, сывороток и кремов. Составы тонизирующих средств могут быть дополнительно обогащены антиоксидантными, омолаживающими, успокаивающими компонентами.

4.Крем для лица

Косметологи могут нами гордиться! Данные исследований свидетельствуют, что спрос на уход за лицом только растет. Осталось определиться с правильным выбором крема. Вот что советуют косметологи:

Подбирать крем следует по потребностям кожи. Можно и в 18 заметить у себя первые морщины, и в 35 лет бороться с угревой сыпью. А чтобы лучше понимать, что нужно вашей коже, можно начать с онлайн-теста — такого, как бесплатная диагностика кожи от ARAVIA Professional.

Пользоваться средством нужно с умом, соблюдая рекомендации производителя. Увы, средства с ретинолом можно использовать только после консультации с косметологом и не забывать защищать кожу от солнца средствами с SPF 30 и выше. С осторожностью нужно экспериментировать и с фруктовыми кислотами. Даже витамин Е в высокой концентрации может вызывать аллергию.

Цена — не самое важное. То, насколько крем хороший и эффективный, не влияет напрямую на его стоимость. Кому-то подходит дорогое средство, а другим достаточно бюджетного варианта, ведь главное — не популярное имя или рекомендации модных блогеров, а то, насколько косметическое средство соответствует потребностям вашей кожи.

5.Крем для ухода за глазами

«Такой маленький тюбик с неясным назначением», — так думают многие и используют для глаз обычный крем для лица. Результат такого ухода — в лучшем случае отек, а в худшем — аллергическая сыпь и необходимость обратиться к офтальмологу.

Кожа вокруг глаз более тонкая, поэтому средства для нее нужны особые — с насыщенным составом, но очень легкой текстурой. Конечно, можно их не использовать, но только потом чур не жаловаться, что «гусиные лапки» появились слишком рано.

6.Средство для глубокого очищения кожи

Наша кожа обновляется в режиме 24/7, и старые клетки отмирают, образовывая ороговевший слой. В теории на их место должны прийти новые и свежие. Вот только пробиться через старую «броню» молодым клеточкам не удается. Чтобы избавиться от омертвевших клеток, 1-2 раза в неделю используйте средства для более глубокого очищения кожи — на основе кислот, энзимов или с мягкими скрабирующими частицами.

7.Маски для лица

Каких только масок не бывает! Смываемые, тканевые, маски-скрабы и пленки, гидрогелевые и альгинатные. Все они могут быть в вашей косметичке. Главное — понимать, нужны ли они на самом деле вашей коже. При сухой коже нужны интенсивно увлажняющие маски, для жирной отличным выбором станут маски с глиной. Если не радует цвет лица, выбирайте средства с антиоксидантами, а чтобы добиться эффекта лифтинга, попробуйте альгинатные маски. Только не экспериментируйте с народными средствами — в этом случае выше риск аллергии.

8.Средство с защитой от УФ-излучения

Кажется, что средство с SPF нужно только летом. На самом деле период активного солнца длится с февраля по октябрь — в этот период требуется защищать кожу кремами с SPF 30 и выше. Причем покрывать санскрином нужно не только лицо, но и все открытые участки тела. В остальное время подойдут средства с SPF 15. Кстати, многие тональные основы или BB- и CC-кремы уже содержат УФ-фильтр, и этого будет достаточно, чтобы добраться в холодное время года из дома до офиса.

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