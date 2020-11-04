Новые ограничения в Самарской области: как будем жить после 4 ноября

В общественном транспорте, кстати, давно действует масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Печаль для родителей, новые правила для пожилых, аптеки под контролем - и другие важные нововведения. Рассказываем про новые ограничения в Самаре после 4 ноября - как будем жить, кому стоит начинать волноваться прямо сейчас и будет ли еще хуже.

Важные решения, определяющие жизнь горожан и жителей области на ближайшие пару недель, приняли на оперативном штабе 3 ноября. Члены штаба оценили обстановку: число заболевших растет, пневмоний все больше, эпидпорог превышен на 20%. Все это требует новых решений и они не заставили себя ждать. Подробно рассказываем, чем грозят новые ограничения и кому чего будет нельзя.

Шаг 1.

Обязательная самоизоляция. Пока только для лиц старше 65 лет. К введению этой меры подбирались очень долго. Сначала работодателей вежливо попросили отправить пожилых на удаленку. Потом посоветовались с союзом работодателей и определились: эту меру сделать обязательной. Потом всем рекомендовали больше сидеть дома. И вот финальное решение.

Обязательной самоизоляция будет для всех ли старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Граждане старше 65 лет, которые работают, должны быть переведены на удаленный режим. Исключение: работники непрерывного цикла и те, без кого не сможет работать организация. При этом работодатель должен позаботиться об их защите, иначе ему может грозить уголовная ответственность.

Работнику на удаленном труде выплатят 100% заработка, об этом говорит Фонд социального страхования.

Шаг 2.

Школьники на дистанционном обучении

9 ноября с каникул выйдут на очное обучение только 1-5 классы. Остальные ученики останутся дома и будут учиться дистанционно. Родители рады, родительский комитет с решением согласился. Это сделано потому, что опыт двухнедельных каникул показал положительную динамику: дети не болеют.

Дистанционка продлится до 16 ноября. Также в это время детям младше 18 лет нельзя одним находиться в торговых центрах. Ходить туда можно только в сопровождении родителей.

Шаг 3.

Пробная "удаленка" для беременных женщин

Работодателей просят отправить на удаленку беременных сотрудниц. Об этом просили сами дамы в положении, так как они боятся заразиться в офисе, в окружение коллег, в транспорте. Сейчас мера рекомендованная, дальнейшую ее судьбу должны проработать специалисты министерств здравоохранения и труда.

Шаг 4

Доставка лекарств до амбулаторных больных с коронавирусом. Проверка аптек.

Для того чтобы люди, у которых диагностировали коронавирус, не бегали по аптекам, заражая других, а также те, кто подозревает, что может быть болен, мог сразу найти лекарство, приняты несколько мер. Во-первых, препараты будут привозить на дом нуждающимся. В первую очередь это малоимущие и пожилые, лекарства они получат бесплатно. Во-вторых, аптекам настойчиво посоветовали срочно закупить все лекарства из обязательного списка.

Напомни, что за последние сутки в регионе заболели 183 человека. Число зараженных с начала пандемии достигло 16 514 случаев.

Также в регионе запрещена работа кафе и ресторанов ночью с 23.00 до 6.00 при условии заполнения более 50% зала.

Действует обязательный масочный режим, защитную повязку нужно носить даже в лифте и на парковке.