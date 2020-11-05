«Когда сердце остановилось, поднялся визг»: самарский музыкант спас женщину, умиравшую в торговом центре

Александр отмечает - не нужно паниковать в экстренных ситуациях Фото: Предоставлено героем публикации

Женщина лежала на полу, белая как снег

Совершать героические поступки могут не только врачи, пожарные, полицейские и представители других «рисковых» профессий, но и обычные люди. Главное, быстро сориентироваться и правильно все сделать в экстренной ситуации. Именно так получилось у вокалиста одной из самарских кавер-групп Александра Зубова (по просьбе героя публикации личные данные изменены), который спас жизнь женщине, умирающей в торговом центре.

Все случилось утром 1 ноября. 33-летний Александр приехал вместе с сыном в ТЦ «Мега Сити», оставил его с аниматорами на игровой площадке, а сам пошел в аптеку. О ЧП он узнал в очереди.

— Стоявшая впереди меня девушка покупала нашатырь со словами «помогите, у нас в отделе плохо человеку». На это продавцы ей ответили, что они не врачи. Она взяла нашатырь и выбежала, — рассказал мужчина корреспонденту «КП-Самара». — Решил пойти за ней. Хотел узнать, могу ли хоть чем-то помочь. Зашел в отдел и увидел, что на полу лежит женщина — лет 55, белая как снег, и вокруг нее собрался народ.

Девушку с истерикой вывели

Вмешиваться никто не рисковал. Зубов же догадался, в чем может быть проблема, и попытался оказать содействие.

— У меня раньше из-за нервных потрясений были большие проблемы с давлением, а с 18 до 28 лет я ухаживал за своей бабушкой и узнал, что такое панические атаки, стал разбираться в гипертонии и гипотонии и всяких заморочках по сердечно-сосудистым заболеваниям, — объяснил он.

Александр сел на пол и стал задавать пострадавшей вопросы — про давление, лекарства и прочее. Разговор оборвался, когда неизвестная стала задыхаться, хватать его руками, а вскоре и вовсе потеряла сознание. Пуль сначала показывал 20 ударов в минуту, а затем сердце остановилось.

— В отделе поднялся визг, я попросил вывести девушку с истерикои , охранник помог. На вопросы окружающих ответил, что я врач и начал делать массаж сердца. Боялся, что ничего не получится, и придется жить с этой историей до конца жизни, — поделился наш собеседник. — Но через несколько минут она вернулась в сознание. Начала что-то мне предлагать, видимо, ей было очень неудобно. Когда ей стало лучше, она даже хотела сама встать на ноги, я поднялся к сыну.

С детства за справедливость

Музыкант не считает себя героем:

— Я хоть и артист, но показушничать не люблю. Выступаю тоже от чистого сердца, хотя, конечно, глупо скрывать, что и деньги на этом зарабатываю. Но я всегда приветлив, всегда стараюсь придти на помощь в разных сферах, помогаю талантливым ребятам бесплатно, если они не могут заплатить за обучение, делаю ремонт на студии у товарища, в школе всегда защищал тех, над кем издевались, в общем, я всегда за справедливость!

Спасенную женщину на скорой увезли в кардиологии. Она была в сознании. Александр, резюмируя все произошедшее, признается, что во время этих событий ему было невероятно страшно. Он советует другим не паниковать в подобных случаях и понимать, что, возможно, жизнь чья-то жизнь зависит именно от вас.