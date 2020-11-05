«Это наша крыша, мы на ней шашлык жарим»: в Самаре соседи не пускают рабочих отремонтировать пенсионеру текущую кровлю

Тот самый дом с нестандартной крышей. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре пенсионер уже больше года безуспешно борется за право жить в квартире без текущей крыши. Все обращения к управляющей компании и в прокуратуру не дают результата. Однако, как выяснилось, в этой ситуации не все так просто. И заложником самоуправства соседей может стать каждый.

«Собираю воду в навесной потолок»

- Осенних дождей и зимы с ее снегом жду с ужасом, - признается журналисту «КП-Самара» пенсионер Анатолий Наживов. – Снова каждый день по полтора ведра воды собирать…

Анатолий Данилович живет на пятом этаже дома по ул.Молодогвардейской, 232. Здание имеет нестандартную форму – дом построен своеобразным ступеньками-верандами, и крыша одного «уровня» служит балконом для других жильцов. Под такой террасой живет и Анатолий Наживов.

- Куда я только ни писал, куда ни жаловался! – рассказывает Анатолий Данилович. – И в нашу управляющую компанию ООО «ДЭЗ» («Дирекция эксплуатации зданий»), и в районную и городскую администрацию, и в прокуратуру, и в ГЖИ. Управляющей компании было выдано предписание до 20 апреля устранить течь, но этого не сделано до сих пор. Мне пришлось сделать в квартире навесные потолки, они собирают воду, потом я ее регулярно сливаю в ведро. Но в квартире все равно стоит сырость. Из-за этого я за последний год дважды попадал в больницу…

«Починим хоть завтра, но нас не пускают»

В управляющей компании «ДЭЗ» журналиста «КП-Самара» заверили – дескать, готовы хоть завтра отправить рабочих, чтобы починить кровлю пенсионеру. Да вот только на крышу рабочих не пускают другие жильцы дома.

- Некоторые жильцы дома в свое время узаконили перепланировку и фактически заняли веранду под собственные нужды, - рассказал журналисту «КП-Самара» директор УК ООО «ДЭЗ» Антон Попов. - По техпаспорту дома на этих верандах мягкая кровля. А люди положили там асфальт, устроили зимний сад, выращивают помидоры, жарят шашлыки. Мы готовы выйти починить кровлю и привесит ее в первоначальное состояние хоть завтра. Но эти работы нужно согласовать с общим советом жильцов дома. А они против, фактически отказываются давать разрешение на эти работы. В доме 70 квартир, из них проблема с протекающей крышей – всего у двух. Остальных существующее положение вещей устраивает. По сути, со стороны ряда жильцов произошел самозахват общедомового имущества. Мы направили собственникам предписание устранить эти нарушения. Если они этого не сделают, мы будем обращаться в суд.

«Это аварийная ситуация»

Эксперты говорят, что в подобной ситуации действовать управляющей компании не только можно, но и нужно. А желание или нежелание остальных жильцов дома допускать ремонт кровли не имеет значения.

- Протечка крыши – это аварийная ситуация, и управляющая компания обязана ее устранить независимо от мнения остальных жильцов, - подчеркнул председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль», председатель комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Самарской области Виктор Часовских. – УК должна добиваться доступа на веранду для проведения работ. Если по-хорошему достичь договоренности не получится, то можно и нужно делать это через суд.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.