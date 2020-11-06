Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 6 ноября 2020 года: ограничений все больше

В городах Золотого Кольца действует масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом не радует по всей стране. Всюду вводятся новые ограничения, призванные защитить людей от заражения. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 6 ноября 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 246

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Число заболевших коронавирусом во Владимирской области, к сожалению, продолжает расти. По состоянию на утро 6 ноября в регионе с начала пандемии было обнаружено 10126 больных коронавирусом, из них 104 – за минувшие сутки.

В маленьком уютном Суздале тоже не обошлось без новых случаев коронавируса, здесь нашли четырех новых больных

Туристическая инфраструктура во Владимирской области работает, но с некоторыми ограничениями. В музее посетителей попросят обязательно надеть маску. А ночью будут закрыты рестораны, бары и кафе.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 646

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 709

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Ярославской области выросло на 143 человека. А с начала пандемии коварным недугом здесь заболели 12087 человек. В Переславле-Залесском с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 646 пациентов, а в Ростове – у 709 человек.

Несмотря на рост заболеваемости, условия для туристов остаются достаточно лояльным. По-прежнему работают музеи, гостиницы, заведения общепита. Главное – не забывать про обязательное ношение масок в общественных местах, иначе можно нарваться на штраф.

Не забывайте, что для лиц старше 65 лет в Ярославской области действует режим самоизоляции. Так что туристам старше этого возраста лучше временно от поездки воздержаться.

Если у вас возникнут вопросы по коронавирусу в Ярославской области, можно задать их по телефону горячей линии (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 (с 8:00 до 19:00) и (4852) 40-04-55 (круглосуточно).

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 4316

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Костромской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 130 человек, почти половина, 64 из них заразились в областном центре. А общее число заразившихся с начала пандемии достигло 7971 человек. Из них 5347 уже успешно вылечились.

Туристическая инфраструктура в Костромской област работает в прежнем режиме, можно заселяться в гостиницы, посещать музеи и перекусывать в кафе. Однако не забывайте по средства защиты – в общественных местах обязательно носить маски. Учитывая уровень заболеваемости – очень актуально!

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 4663

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Ситуация по городским округам и районам Ивановской области обстоит следующим образом: за сутки обнаружено 128 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 33 в самом Иванове. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12097 человек. Суммарно выздоровели 8599 пациентов.

В регионе ввели новые ограничения. 5 ноября стало известно, что школьникам продлили каникулы до 15 ноября, а для жителей старше 65 лет ввели домашний режим и попросили минимизировать случаи выхода на улицу. Чтобы снизить наполненность транспорта в час пик, начало работы всех госучреждений сдвинули на 10.00.

Музеи, гостиницы и рестораны в регионе пока работают, однако не забудьте про строгий масочный режим, антисептики для рук и социальную дистанцию.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3185

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье продолжает оставаться весьма тревожной – только за минувшие сутки эту инфекцию выявили у 588 человек, в том числе 66 новых коронавирусных пациентов добавилось у медиков Сергиева Посада. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 89 646 случаев ковида. Скончались 1 663 человека, выздоровели и выписались 66 711 человек.

Так что, если у вас есть возможность перенести поездку в Подмосковье, лучше сделать это. Тем более, что туристам здесь теперь делать нечего: все музеи здесь сейчас временно закрыты, в том числе это относится им к дворцово-парковым комплексам. Если же без поездки в Подмосковье не обойтись, то стоит соблюдать все возможные меры безопасности, носить маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.