Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 6 ноября 2020 года: ограничений все больше

В городах Золотого Кольца действует масочный режим
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом не радует по всей стране. Всюду вводятся новые ограничения, призванные защитить людей от заражения. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 6 ноября 2020 года.
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 246
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Число заболевших коронавирусом во Владимирской области, к сожалению, продолжает расти. По состоянию на утро 6 ноября в регионе с начала пандемии было обнаружено 10126 больных коронавирусом, из них 104 – за минувшие сутки.
В маленьком уютном Суздале тоже не обошлось без новых случаев коронавируса, здесь нашли четырех новых больных
Туристическая инфраструктура во Владимирской области работает, но с некоторыми ограничениями. В музее посетителей попросят обязательно надеть маску. А ночью будут закрыты рестораны, бары и кафе.
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 646
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 709
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Ярославской области выросло на 143 человека. А с начала пандемии коварным недугом здесь заболели 12087 человек. В Переславле-Залесском с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 646 пациентов, а в Ростове – у 709 человек.
Несмотря на рост заболеваемости, условия для туристов остаются достаточно лояльным. По-прежнему работают музеи, гостиницы, заведения общепита. Главное – не забывать про обязательное ношение масок в общественных местах, иначе можно нарваться на штраф.
Не забывайте, что для лиц старше 65 лет в Ярославской области действует режим самоизоляции. Так что туристам старше этого возраста лучше временно от поездки воздержаться.
Если у вас возникнут вопросы по коронавирусу в Ярославской области, можно задать их по телефону горячей линии (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 (с 8:00 до 19:00) и (4852) 40-04-55 (круглосуточно).
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 4316
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
В Костромской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 130 человек, почти половина, 64 из них заразились в областном центре. А общее число заразившихся с начала пандемии достигло 7971 человек. Из них 5347 уже успешно вылечились.
Туристическая инфраструктура в Костромской област работает в прежнем режиме, можно заселяться в гостиницы, посещать музеи и перекусывать в кафе. Однако не забывайте по средства защиты – в общественных местах обязательно носить маски. Учитывая уровень заболеваемости – очень актуально!
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 4663
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Ситуация по городским округам и районам Ивановской области обстоит следующим образом: за сутки обнаружено 128 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 33 в самом Иванове. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12097 человек. Суммарно выздоровели 8599 пациентов.
В регионе ввели новые ограничения. 5 ноября стало известно, что школьникам продлили каникулы до 15 ноября, а для жителей старше 65 лет ввели домашний режим и попросили минимизировать случаи выхода на улицу. Чтобы снизить наполненность транспорта в час пик, начало работы всех госучреждений сдвинули на 10.00.
Музеи, гостиницы и рестораны в регионе пока работают, однако не забудьте про строгий масочный режим, антисептики для рук и социальную дистанцию.
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 3185
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье продолжает оставаться весьма тревожной – только за минувшие сутки эту инфекцию выявили у 588 человек, в том числе 66 новых коронавирусных пациентов добавилось у медиков Сергиева Посада. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 89 646 случаев ковида. Скончались 1 663 человека, выздоровели и выписались 66 711 человек.
Так что, если у вас есть возможность перенести поездку в Подмосковье, лучше сделать это. Тем более, что туристам здесь теперь делать нечего: все музеи здесь сейчас временно закрыты, в том числе это относится им к дворцово-парковым комплексам. Если же без поездки в Подмосковье не обойтись, то стоит соблюдать все возможные меры безопасности, носить маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.