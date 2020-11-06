Сейчас команду из Грозного тренирует Андрей Талалаев. Фото: ФК Ахмат

Прогноз на матч Тамбов - Ахмат 7 ноября 2020 года - 1:2

Начало игры в 19.00, 7 ноября - "Мордовия Арена".

Клуб под руководством Андрея Талалаева отправляется в 14 туре в Саранск, именно здесь проводят домашние матчи бездомные "волки" Сергея Первушина. Особенно интересным этот поединок будет для самарцев, чей клуб сейчас играет в ФНЛ: бывший тренер "Крыльев" выступит против бывшего вратаря и капитана клуба Сергея Рыжикова. Чем закончится противостояние предсказать сложно, если судить по результатам последних игр, команды находятся примерно в равной форме.

Статистика личных встреч Тамбов - Ахмат

Клубы встречались между собой дважды. 7 июля 2020 года выиграли грозненцы. Сделали они это в гостях. В Грозном же клубы сыграли вничью со счетом 1:1. Скорее всего, ожидать много голов не приходится. Но и нулевой ничьей встреча тоже вряд ли закончится.

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Тренер, который не смог

Андрей Талалаев мог бы стать одним из любимых тренеров в Самаре, но не случилось. В "Крыльях" он проработал всего месяц летом 2020 года. Команда из-за ошибок предыдущего руководства, слабой игры и коронавируса отправилась в ФНЛ, а тренер отправился в "Ахмат". Кстати, Талалаев тренировал "Тамбов" с сентября 2017 года и покинул команду в предсезонье в 2018-м. Вот такая получается встреча выпускников на поле в Саранске-2020.

Этого голкипера мы где-то видели

Впрочем, и хозяева поля самарцам могут показаться ближе, чем кажется. Стоит только заглянуть в ворота. Голкипером "волки" взяли себе почетного любимчика экс-тренера самарцев Божовича - Сергея Рыжикова. Он сейчас капитан тамбовчан. Также за клуб играет ганский хавбек Рабиу, тоже подвизавшийся в "Крыльях", но ничем себя особенно здесь не проявивший. Еще одна знакомая фамилия - Никита Чичерин, он кстати стал лучшим игроком матча "Рубин" - "Тамбов".

В составе Ахмата только одна знакомая по "Крыльям" фамилия: Артем Тимофеев был в аренде у самарцев некоторое время.

КАК СЫГРАЮТ ТАМБОВ - АХМАТ?

После 13 туров чемпионата России "Ахмат" занимает в турнирной таблице 9 место с 20 очками, "Тамбов" же находится на 12 строчке - у команды 12 очков.

В последнем матче грозненский клуб обыграл "Краснодар", счет на табло на конец игры был 2:0. Тамбов же в гостях проиграл команде "Динамо" Москва, а до этого по нулям откатал с "Уралом" в Екатеринбурге. Для "Ахмата" победа над "Тамбовом" могла бы быть третьим подряд торжеством, а для тамбовчан домашний матч - повод наконец-то выиграть и показать, что в команде еще есть порох.

Игра Тамбов - Ахмат, 7 ноября 2020 состоится в Саранске, на стадионе "Мордовия Арена". Начало игры в 19.00 (мск).