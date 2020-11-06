«Я ждала, когда все закончится»: секс-работница рассказала, как стала жертвой насилия

Мария ищет справедливости в Шестом кассационном суде Фото: предоставлено героем публикации.

Испытание под Новый год

- Он позвонил под видом клиента, мы обговорили цены, он приехал. Я его встретила, провела в квартиру, сняла халатик – чтобы он мог оценить меня и решить, остается или нет, - вспоминает тот вечер Мария Л. 31 декабря 2018 года на нее напал один из клиентов. – Тут он мне заявляет: «Ты у меня 500 баксов украла». Я сразу поняла, что назревает конфликтная ситуация, потянулась за телефоном, пригрозила, что вызову полицию. А он набросился на меня и начал душить.

По словам женщины, молодой человек требовал денег, а когда нашел у нее в кошельке только полторы тысячи рублей, страшно расстроился: он явно надеялся на бОльшее.

- Он взял на кухне нож и заявил: «Будешь делать все, что я скажу, иначе убью тебя», - продолжает свой рассказа Мария. – Он приказал мне надеть на него презерватив, нанести смазку, после чего начал насиловать меня. Я лежала, как бревно, и старалась не показывать, насколько мне страшно, в голове билась лишь одна мысль: «Быстрей бы все это закончилось». А он снимал на телефон видео происходящего и заставлял меня отвечать на вопросы: кто я и как долго работаю проституткой. Это не первый раз, когда на меня нападают, несколько лет назад меня уже грабили, я тогда пыталась оказать сопротивление, и меня чуть не задушили, да еще и сломали мне челюсть. В этот раз я помнила: сегодня вечером дети ждут меня, чтобы вместе отметить Новый год, поэтому мне нужно выжить любой ценой. И желательно обойтись без травм.

По словам женщины, когда все закончилось, парень обшарил шкафы, нашел еще 4000 рублей, забрал наличку, планшет, несколько мобильников, нож и использованный презерватив. После чего ушел, а его жертва вызвала полицию.

Мария последние несколько лет не скрывает, чем зарабатывает на жизнь Фото: предоставлено героем публикации.

Удивительное дело

Полицейские не растерялись: по словам Марии, на нее сначала составили протокол по ст.6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», а уже потом опросили ее и отправили на осмотр в больницу. Клиентов она принимала в элитном доме с консьержкой и видеокамерами, поэтому получить изображение подозреваемого не составило труда. 2 января был задержан гражданин Нигерии Альфаеус Эбитими Осиа.

Эта история из Уфы прогремела на всю Россию. Задержанный Айо Осиа обращался за помощью к президенту Нигерии, иностранные студенты просили Папу Римского заступиться за него. По словам молодого человека, Мария Л. на вечеринке африканских студентов украла у него 500 долларов, он не смог ее сразу найти, а когда нашел и потребовал отдать «должок», она предложила расплатиться «натурой». Но так как ее услуги явно стоили дешевле, он забрал у нее планшет и несколько мобильников, пообещав отдать их, когда она вернет ему долг.

- Это полный бред: меня легко найти в интернете, я работаю с открытым лицом, опознать меня – не проблема, - уверена Мария Л. – Кроме того, он написал заявление о краже, когда уже шли судебные процессы по делу об изнасиловании, но так и не смог точно вспомнить, когда же и при каких обстоятельствах у него пропали деньги. Я вот точно помню день, когда на меня напали. А он в показаниях путается: раньше он говорил, что я приехала к нему по вызову, но не понравилась ему, поэтому в отместку забрала деньги с тумбочки. Но, во-первых, я уже давно по вызовам не езжу, а во-вторых, какой адекватный человек оставит деньги на видном месте, приглашая к себе проститутку? Да и я не пустила бы его к себе, если б обокрала когда-то. Сколько, по вашему мнению, у меня до него темнокожих было? Отвечу честно: он был всего лишь второй.

В соцсетях потерпевшая высказала недоумение по поводу приговора, который суд вынес ее обидчику Фото: предоставлено героем публикации.

«Проститутки тоже люди»

Айо Осиа обвиняли в изнасиловании, связанном с угрозой убийством, плюс в совершении насильственных действий сексуального характера с особой жестокостью и вооруженном разбое. Во время судебных разбирательств видео, которое записывал Айо в квартире Марии, оказалось слито в сеть, скандал набирал все новые обороты. Гособвинение в итоге вину нигерийца посчитало доказанной и запросило ему 12 лет колонии. Суд значительно смягчил ему обвинение, признав молодого человека виновным в совершении «обычного» изнасилования, «не особо жестокого» сексуального насилия и самоуправстве. За это ему назначили 2 года и 4 месяца колонии-поселения, но освободили в зале суда, так как зачли в срок уже отбытого наказания то время, что он уже провел в СИЗО.

- Таким образом, у нас получается идеальный сценарий «как ограбить проститутку, чтобы за это ничего не было» - просто заявите, что она первая вас обокрала! – негодует Мария. – Он даже не извинился, не вернул мне денег, а во время судебных процессов все время «посылал» меня и обзывал проституткой. Да, я та, кто я есть. Но проститутки – тоже люди. Поверьте, в эту профессию никто не идет от хорошей жизни.

Много лет назад после окончания колледжа Мария, работая по профессии, получала 2-3 тысячи рублей. Ее муж, для сравнения, зарабатывал 7-8 тысяч. Жили фактически на его зарплату. В семье росла дочка, а когда молодая женщина была беременна мальчиком, муж неожиданно умер. После этого ей назначили пенсию по потере кормильца в 2200 рублей на двоих детей и выселили из квартиры.

- Куда мне было деваться? На работу устроиться не могла, потому на что руках младенец, в садик раньше трех лет детей не берут, - вспоминает то нелегкое время Мария. - Как-то знакомый мужчина предложил: поехали с нами в сауну. За 2 часа там я заработала 2000 рублей. Так я поняла, каким образом можно заработать: я отводила сына к подруге, а сама принимала клиентов на съемной квартире и через 9 месяцев смогла купить квартиру в ипотеку.

Пострадавшая Мария (слева) и официальный представитель Форума секс-работников Марина Авраменко Фото: предоставлено героем публикации.

Как тайное стало явным

Через несколько лет Мария познакомилась с Игорем. Тот поначалу не знал, кем она работает, правда вскрылась неожиданно.

- Выяснилось, что его лучший друг был у меня в качестве клиента. Он все рассказал Игорю, я не стала отпираться, после этого он исчез из моей жизни, - рассказывает женщина. – Примерно через месяц мы с ним случайно встретились, снова закрутился роман. Да, он ревновал меня, но финансовые проблемы решать был не готов. Когда я забеременела, он сначала заявил, что не хочет детей, но когда я родила, решил забрать дочку себе. Для этого он «ославил» меня на всю страну, рассказав всем, что я – проститутка. Даже моим родителям отправил фотографии. Судья определила место жительства с ним, а мне присудила огромные по тем временам алименты. Я спросила: где мне взять столько денег? А она посоветовала мне устроиться на более высокооплачиваемую работу. После этого я открыла лицо во всех своих анкетах – терять уже было нечего.

Сейчас и дети, и родители Марии знают, как ей достаются деньги. А работа с «открытым забралом» принесла свои плюсы: клиенты заранее видят, к кому едут и не говорят «Ой, вы не в моем вкусе».

- У меня была безвыходная ситуация, а большинство девушек не готовы работать в открытую, потому что боятся осуждения со стороны своих родных, - рассказывает Мария. – Они также ни за что не обратятся в полицию, даже если стали жертвой преступления – по той же причине, из-за боязни огласки. Своим примером я хочу показать девчонкам, что молчать нельзя, нужно отстаивать свои права. Мне в этом помог Форум секс-работников, они нашли и оплатили мне адвоката, я знаю, что они помогают и другим девушкам, попавшим в сложную ситуацию. Вместе мы надеемся донести до них: чем больше мы молчим, тем больше будет жертв. Нужно, чтобы мужчины задумались о том, что мы – не бесправные создания и можем постоять за себя. Именно поэтому я хочу, чтобы Айо понес справедливое наказание за то, что сделал со мной.

Мария (слева) со своим адвокатом Алиной Габдуллиной Фото: предоставлено героем публикации.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Марина Авраменко, официальный представитель Форума секс-работников

Ежедневно к нам обращаются за помощью десятки девушек, их насилуют, грабят, избивают. Но это лишь малая часть того, что происходит с секс-работницами в России. Большая часть пострадавших не обращается за помощью. Во-первых, они боятся огласки: кто-то же слил в интернет видео изнасилования Марии Л., оно широко разошлось по соцсетям, страшно даже представить, каково пришлось ее родителям и детям после этого. Кроме того, во время судов ее постоянно поливали грязью со всех сторон, все как будто забыли, кто в этой истории потерпевшая.

Во-вторых, в полиции любое обращение секс-работницы о грабеже, избиении или изнасиловании воспринимают не слишком серьезно, считая, что девушка просто хочет отомстить клиенту, который не заплатил за полученные услуги. Как следствие – преступник остается безнаказанным. А вред и страдания девушки полностью обесцениваются.

В-третьих, история с Марией выявила неожиданную проблему: найти адвоката секс-работнице очень сложно. Она обращалась к трем защитникам, и они отказались связываться с проституткой, чтобы не испортить себе имидж. А один адвокат и вовсе «заломил» за свои услуги 120 тысяч рублей. Чтобы найти ей представителя в суде, нам пришлось обратиться в Консорциум женских неправительственных объединений и Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.Нет», а для оплаты услуг адвоката деньги собирали не только с помощью правозащитных организаций, но и через пожертвования.

КОМПЕТЕНТНО

Алина Габдуллина, адвокат Марии Л.

- Этот приговор нас сильно удивил: тяжкие статьи суд переквалифицировал на среднюю тяжесть, а разбой – на самоуправство. Но самое удивительное в нем – это наказание: за изнасилование человека приговорили к двум с половиной годам колонии поселения. Мы долго изучали судебную практику и подобных случаев в России, мне кажется, можно пересчитать по пальцам. Мы надеялись, что Шестой кассационный суд пересмотрит приговор именно в части ужесточения наказания. Но, судя по информации, размещенной на сайте суда, судьи не затребовали материалы дела, поэтому, вероятно, будут рассматривать его исключительно на основании вынесенных приговоров и кассационных жалоб. Это значительно уменьшает шансы на то, что они смогут объективно оценить все обстоятельства этого запутанного дела.

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