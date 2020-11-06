«Если нас не услышат – перекроем Ново-Садовую!»: в Самаре жители протестуют против строительства детского садика в своем дворе

Тот самый "двор раздора". Фото: предоставлено "Комсомолке"

Нешуточные страсти разгорелись в Самаре в одном из дворов на ул.Ново-Садовой/Шверника. Инициативная группа местных жителей грудью встала на защиту своего двора от застройки. Однако все осложняется тем, что строить здесь собрались не очередную высотку, а детский садик по нацпроекту – для самих этих жителей.

Отстояли землю… для застройки

Небольшой пятачок двора, площадью максимум в полгектара – единственное место, где могут погулять жители десяти окрестных многоэтажек, расположенных по ул.Шверника, 2,4, 8, 10, 14, ул.Ново-Садовой, 216, 218, 220 и 220Б. Участок, где на детской площадке гуляет ребятня, играют в футбол, проходят дворовые праздники и паркуются местные автолюбители, уже становился камнем преткновения между строителями и местными жителями. В 2009 году на площадку попыталась зайти одна из самарских строительных компаний, чтобы возвести здесь три высоки. Местные жители моментально объединились, чтобы дать отпор захватчику, выяснили, что земельный участок оценочной стоимостью в 45 млн был передан застройщику всего за четыре миллиона, а сами документы на будущее строительство –ложные. Люди не пожалели денег на адвоката и пошли в суд. Судебные разбирательства длились долго, однако в итоге в 2017 году суд встал на сторону самарцев, в результате директора строительной компании осудили на 3,5 года, а участок вернули в муниципальную собственность. Жители выдохнули спокойно, но, как выяснилось, напрасно.

Увидев строителей, жители вызвали полицию. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Рано утром в субботу, 31 октября я выглянул в окно и обомлел: по периметру нашего футбольного поля кто-то установил уже штук 15 столбов, на самом поле в кучу были свалены брусья, работали какие-то люди, - рассказал журналисту «КП-Самара» житель дома №216 по ул. Ново-Садовой Сергей Агеев. – Я выбежал выяснить, что происходит, мне заявили, что здесь ставят забор для стройки и показали на экране телефона какие-то документы без подписей и печатей. Я сказал, что пока не увижу нормальных документов, работать они не будут. Подошли и другие жители. Часа через полтора подъехал чиновник и департамента строительства и попытался нас уверить, что все здесь строят по закону. Но мы отказались расходиться – уже есть негативный опыт попыток захвата нашего двора. Нам начали угрожать полицией, но мы сами вызвали участкового. При виде полиции строители ретировались.

Несмотря на то, что представители департамента пообещали продолжить работы только после встречи с жителями во вторник вечером, уже в понедельник на поле появилась будка охранника, а во вторник с утра на площадке начала работать техника.

- На этот раз участкового вызвал уже подрядчик, привез документы, разрешение на строительство, - вспоминает Сергей Агеев. – Пришлось подниматься в квартиру за судебным решением по уголовному делу по нашей площадке. После этого подрядчик снова предпочел уехать.

Во дворе гуляют все окрестные дети. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Садики есть, но в них едут со всего района»

В итоге на этой неделе уже дважды с жителями встречались представители департамента строительства и департамента образования. Выяснилось, что земельный участок, в 2017 году возвращенный усилиями жителей в муниципальную собственность, практически сразу был переведен муниципалитетом из разряда земель общего пользования в земли под застройку.

- В 2017 году мы подавали в горадминистрацию заявку на благоустройство двора по программе «Комфортная городская среда», она пролежала в мэрии больше полугода, а потом пришел отказ без объяснения причин, - с горечью рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Лидия Башаркина. – Мы еще недоумевали – почему? Теперь понятно, что уже тогда у нас решили снова отобрать двор, за который мы так долго боролись.

На чертежах ясно видно, что будущий садик займет всю территорию двора. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Сейчас мэрией выдано разрешение на строительство на участке в 5200 кв.метров. Это практически вся площадь двора. От футбольного поля, детской площадки, от любовно покрашенных жителями лавочек со сценой, от парковочных мест для автомобилистов не останется практически ничего. Зато будет трехэтажный детский садик на 132 места.

- Никто из жителей двора не хочет здесь этот детский сад, - возмущается Лидия Башаркина. – У нас поблизости есть два садика. У меня у самой трое детей, но в эти садики ни один из них так и не попал. А все потому, что сюда везут детей жители домов на 5-й и 6-й просеке, где застройщикам разрешили построить «муравейники» без инфраструктуры. И если построят садик у нас под окнами, то он тоже окажется занят не нашими детьми, а жителями тех микрорайонов. Почему бы не построить для них садик где-нибудь в их дворе? Тогда нашим детям вполне хватило бы тех мест, которые есть в садах поблизости.

На футбольном поле каждые выходные собираются спортсмены. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Многие жители переживают, что после постройки садика от двора ничего не останется.

- У нас дружный двор, люди привыкли вечерами и по выходным играть в футбол, волейбол, дети вместе гуляют здесь же, люди сами себе сделали спортивную площадку, и она никогда не пустует. А взамен этого чиновники предложили нам «благоустройство» и в качестве примера показали площадку за одним из домов – квадратный клочок асфальта в несколько квадратных метров, рядом горка и пара качелей.

«Садик ждут полторы тысячи детей»

А вот в мэрии уверены, что вопрос с будущим строительством детского сада уже разрешен.

- Детскому саду здесь быть, - заверили журналиста «КП-Самара» в горадминистрации. – Во-первых, он был тут запланирован еще в советское время и фигурирует в Генплане 1991 года. Во-вторых, потребность в новом дошкольном учреждении в этом районе очень высока – очередь в ближайшие два садика составляет полторы тысячи человек.

Жители не хотят, чтобы их двор "благоустроили" по примеру соседнего. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Правда, жители каких именно домов жаждут получить места в этих детсадах, в мэрии уточнить затруднились. Однако сообщили, что строить в этом микрорайоне какие-либо еще садики в обозримом будущем не планируют.

- Против строительства садика выступают те жители, у кого дети уже выросли, а внуки живут где-то в другом месте, и автомобилисты, заинтересованные в парковках, - уверены в мэрии. – Но в этом районе очень много семей с маленькими детьми и тех, кто детей только планирует. Им этот садик очень нужен.

Муниципальный контракт на строительство детского сада уже заключен, его стоимость составляет 130,2 миллиона рублей. Власти обещают, что все работы будут закончены к осени следующего года.

- С жителями уже найден компромисс, - заверили в мэрии. – Параллельно со строительством в следующем году в этом дворе будут организованы работы по благоустройству, во дворе будут и детская площадка, и парковочные места. На следующей неделе представители департамента градостроительства встретятся с жителями и предоставят конкретные варианты прорисовки благоустройства, обсудят, где расположить лавочки, где детскую площадку, где – парковочные места. До этого все строительные работы приостановлены.

Впрочем, некоторые жители компромисса не хотят и настроены достаточно воинственно.

- Во время собрания многие говорили, что если их потребности не услышат, они готовы даже выйти перекрыть улицу Ново-Садовую, - рассказал Сергей. – Надеемся, что этого не произойдет, и нам удастся отстоять наш двор от застройки.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.