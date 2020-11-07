Игра начнется в 19.00

Прямая онлайн-трансляция игры Тамбов - Ахмат 7 ноября 2020 года начнется в 19.00 (мск). Команды встретятся в Саранске на Мордовия-Арене в рамках 14 тура РПЛ. Перед игрой Ахмат находится на 9 строчке с 20 баллами, а Тамбов на 13-й с 12 очками.

Главным судьей встречи станет Сергей Иванов из Ростова на Дону. Матч 14 тура в Саранске пройдет без зрителей из-за рекомендации Роспотребнадзора. Также известно, что коронавирусом болен директор Тамбова Худяков.

Составы команд на игру Тамбов -Ахмат 7 ноября 2020 года

У Тамбов травмированы Карапетян и Грицаенко. У Ахмата дисквалифицирован Исмаэл. У Тамбова - Килин, Каплиенко и Тетрашвили.

В составе Тамбова вратарь Георги Шелия, который раньше выступал за Ахмат.

Точные составы будут известны за час до игры.

Статистика личных встреч Тамбов - Ахмат

Команды встречались дважды, в РПЛ. В Грозном игра закончилась со счетом 1:1, в Саранске выиграли гости, 1:2.

Как играли команды Тамбов - Ахмат в последних 13 встречах

У волков в активе лишь три победы, три ничьи и семь поражений. Они забили 11 мячей, а пропустили 16. В последней игре Тамбов сдался Динамо со счетом 1:2.

Грозненцы шесть раз побеждали, дважды играли вничью. Они забили 16 мячей, столько же пропустили.Две последние игры Ахмат выиграл: со счетом 2:0 у Краснодара и со счетом 3:1 у Уфы.

Где смотреть прямую онлайн-трансляцию игры Тамбов - Ахмат 7 ноября 2020 года

Видео-трансляцию игры покажет канал Матч Футбол. А вот текстовую онлайн - трансляцию встречи Тамбов - Ахмат 7 ноября 2020 года можно посмотреть на сайте kp.ru. Она начнется в 19.00 (мск).