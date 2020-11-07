"Люди прыгали из окон": в Самаре загорелось общежитие над автомойкой на Промышленности

В Самаре произошел страшный пожар

UPD На пожарище нашли четыре тела. Подробности>>>>

Страшный пожар в общежитии над автомойкой потряс воображение самарцев утром 7 ноября 2020 года. Столб черного дыма было видно издалека - с Безымянки. Вскоре в МЧС сообщили: действительно, горит трехэтажное здание в частном секторе, пожар начался с крыши, огонь распространился на 150 КВ.м. На место быстро выехали пожарные. Причины пожара в здании автомойки на Промышленности в Самаре 7 ноября пока неизвестны. Зато очевидцы рассказали, что здесь происходило до приезда пожарных.

Очевидцы рассказали, .что в здании было общежитие

Как выяснилось, в мансардном этаже над автомойкой жили люди. Жительница соседнего дома Людмила рассказала, что в большинстве своем это трудовые мигранты, здесь было общежитие для нескольких десятков человек. Предварительной причиной пожара на улице Промышленности называют замкнувшую проводку. Видимо огонь возник практически сразу. Спасаясь от него , люди выпрыгивали прямо в окно. Сейчас трое человек находятся с переломами в больнице, ещё один пострадавший просто получил помощь медиков на месте.

По словам самих пострадавших, в помещении могли находиться ещё люди, которые не успели выбраться. Сейчас пожарные предпринимают усилия, чтобы проверить помещение и выяснить, остались ли в огне люди. Возможно, кто-то погиб, но официальной информации об этом пока нет.

Полицейские оцепили место ЧП, чтобы не допустить людей на пожарище. Также в ГУ МВД РФ по Самарской области сообщили, что предприняты все усилия для оцепления мечта, помощи гражданам, охране общественного порядка.

В пожаре могут быть погибшие

В ГУ МЧС рассказали, что пострадали в итоге четыре человека, все они мужчины. Через час после начала работы удалось локализовать пожар на 500 КВ.м. - было установлено, что огонь в трехэтажное здании. Первые два этажа в нем капитальные, третий - деревянный, надстроенный. Предварительная причина - неисправность проводки, специалисты обнаружили следы скрутки. Очевидцы говорят о том, что пожар начался в электрическом шкафу, - рассказал глава ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко.