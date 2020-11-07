Тела четверых погибших нашли при тушении пожара в общежитии над автомойкой в Самаре

На месте пожара нашли четыре тела. Фото: Дмитрий Кошелев

При тушении пожара в общежитии над автомойкой в Самаре 7 ноября 2020 года нашли тела четверых погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Самарской области. До этого стало известно о том, что четыре человека - жители этого общежития - выпрыгнули из окон, когда начался пожар. Именно они и рассказали, что в здании оставались другие люди.

- По предварительной версии пожар начался из-за замыкания электропроводки, которая была подключена не по правилам. На месте специалисты нашли скрученные провода. Сами пострадавшие отметили, что огонь возник в электрическом шкафу, - рассказал глава ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко.

Также он отметил, что в здании на первом этаже находится автомойка. Изначально оно имело два этажа, третий деревянный надстроили потом. Видимо, здесь не были соблюдены правила пожарной безопасности. Соседи рассказали, что в общежитии жили в основном трудовые мигранты.

Пожар локализовали через час. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Пожар на Промышленности в Самаре 7 ноября начался утром, около половины девятого. Пожарные приехали достаточно быстро, огонь уже охватил 150 кв.м. кровли. Локализовать пожар удалось через час, на 500 кв.м.

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