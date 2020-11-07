В Самаре серьезный пожар случился в здании с автомойкой. Фото: Дмитрий Кошелев

Рассказываем последние новости про пожар в здании на Промышленности в Самаре 7 ноября 2020 года. Собрали все, что известно к 16.00 на этой странице.

Что произошло: хроника ликвидации пожара в здании на Промышленности 7 ноября 2020 года

В 8.24 на пульт дежурному в ГУ МЧС РФ по Самарской области поступило сообщение о пожаре на улице Промышленности. На место сразу выехали пожарные. Оказалось, что горит здание под номером 33. На первом этаже здесь располагается автомойка, а вот третий этаж был надстроен в виде мансарды. Он был деревянный. Когда пожарные приехали, они оценили степень поражения территории огнем: он уже бушевал примерно на 150 кв.м.

Пожарные прибыли на место сразу

Локализован пожар в 9.41 на территории 500 кв.м. На месте работали 137 человек, 51 единица техники.

Уже к этому времени стало понятно, что дело не обойдется 4 пострадавшими. Выпрыгнувшие из окон люди рассказали, что на месте оставались и другие обитатели этого здания. Примерно в 11.10 стало известно, что на месте пожара найдены четыре тела. Число пострадавших выросло до пяти.

В 12.51 пожар был полностью ликвидирован.

Погибшие и пострадавшие в пожаре на Промышленности 7 ноября 2020 года

С первых минут стало известно, что пострадали при пожаре четыре человека. Они, как только возник огонь, кинулись к окнам и выпрыгнули вниз. С переломами и ушибами троих сразу увезла скорая в больницу им. Пирогова. Чуть позже стало известно, что пострадавшие признались - на месте остались еще люди. Пожарные приняли эту информацию к сведению и начали поиск.

К сожалению на месте пожара в самом деле обнаружили еще четыре тела. Погибшие по предварительным данным - мужчины.

Что делали люди в нежилом здании, где располагалась автомойка на улице Промышленности?

У всех очевидцев пожара возник вопрос: что же делали люди в нежилом здании? Ведь выбегали они не из автомойки. Загадку объяснили соседи, которые уточнили, что "все знали, здесь был нелегальный хостел". По данным очевидцев, здесь могли проживать трудовые мигранты, которые и пострадали в пожаре.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что пристрой на третьем этаже явно делали специально для каких-то целей. Само здание по ул. Промышленности, 33 капитальное, кирпичное. А вот третий этаж - деревянный. Официально здесь не располагалось ни хостела ни гостиницы.

Предварительная причина пожара на Промышленности в Самаре 7 ноября 2020 года

Как рассказал в комментарии СМИ рук/оводитель ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко, на месте пожара нашли скрученные провода - кто-то кустарным методом делал проводку на третьем этаже. Скорее всего, о пожарной безопасности даже не подумали. По предварительной информации, причина пожара - аварийна работа проводки. А огонь возник в электрическом шкафу.

Кто проводит проверку прямо сейчас?

Проверкой сейчас занимаются самарские следователи и прокуратура.

На месте работали заместитель прокурора области, исполняющий обязанности прокурора г. Самары и прокурор Железнодорожного района г. Самары. Им предстоит оценить действия должностных лиц, понять, что же происходило в странном доме

Следователи также ведут проверку по факту гибели людей. Им предстоит выяснить, на самом ли деле здесь работал нелегальный хостел и кто являлся выгодополучателем.

Пока о других пострадавших - в том числе жителях соседних домов - ничего не известно.