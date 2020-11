Алена Косторная готова начать сезон Фото: REUTERS

Очередной этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Казани с 8 по 12 ноября 2020 года. Он станет четвертым в нынешнем сезоне. И, пожалуй, одним из самых интересных в этом году. Первый выход Алены Косторной, еще одна попытка Трусовой и сюрпризы от Тутберидзе. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020 года.

Кто выйдет на старт у женщин в короткой программе на четвертом этапе Кубка России 2020 в Казани

В предпоследнем этапе в качестве главных соперниц на лед выйдут Алена Косторная и Александра Трусова. Обе девушки только в этом году перешли от Этери Тутберидзе в Академию Плющенко и жаждут доказать, что сделали это не зря. Вот только в самом деле - на кого делает ставку новый тренер? На пластичность Алены или на прыжки Саши? Этот этап станет показательным. К тому же испортить триумф Плющенко могут и девочки Тутберидзе. Майя Хромых с четверным сальховом вполне способна преподнести сюрприз. Правда, пока девушка выглядит на соревнованиях нестабильно. С первого этапа в Сызрани она увезла бронзу.

Среди соперниц звезд Плющенко:

Станислава Константинова, Софья Самодурова, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Валерия Костина, Валерия Ларионова, Александра Малахова, Анастасия Тараканова.

Александра Трусова планирует прыгать четыре четверных в произвольной программе и тройной аксель — в короткой. Косторная произвольную держит в секрете, а короткую уже показывала - катается девушка под композиции No Time to Die и You Should See Me in a Crown американской певицы Билли Айлиш.

Жеребьевка стартовых номеров пройдет в 13.00 мск

Прямая видеотрансляция произвольной программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020 среди женщин

Начало проката программы 17:30 (мск) - на сайте Первого канала. За эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Первого канала.О самых важных моментах расскажет сайт kp.ru.