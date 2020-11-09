"Даже если будет больно, нужно верить": чему учит новая постановка "Мой папа - Питер Пэн" театра "Город"

Пьеса впервые поставлена в Самаре

Самарский театр "Город" порадовал самарцев новым спектаклем. Премьеру ждали достаточно долго: артисты проводили репетиции, выступление откладывалось из-за пандемии и наконец-то премьера состоялась в стенах театра «Город» под руководством режиссера постановки Ольги Рябовой. Корреспондент "КП-Самара" побывала на представлении и делится своими эмоциями от спектакля.

"Разговор с маленьким собой"

Пьеса «Мой папа - Питер Пэн» победила на драматургическом конкурсе РАМТа «В поисках новой пьесы». Постановка стала причиной многочисленных споров и вызвала огромный интерес у зрителей. Спектакль стал отражением реальности нашего времени. И самый важный выбор, терзающий главного героя позволит ему идти дальше, либо оставит его в заточении воспоминаний.

Сюжет постановки до банальности прост и знаком - история о человеке, который не желает взрослеть. Но речь идет совсем не об этих людях, а о детях, которые становятся заложниками этих проявлений взрослого человека, и как следствие детских травм, мешающие жить. Об этом говорит слоган спектакля «разговор с маленьким собой».

Начинается рассказ с рассуждений от лица взрослого Дани, как все таки здорово было бы вернуться в прошлое и поговорить с маленьким собой, чтобы предостеречь от лжи, которая потом сыграет злую шутку.

Интерактив и драматизм на сцене

Даня первоклассник, у которого «все не заладилось с самого начала». Из-за беспечности своего отца он вынужден терпеть осуждения и смех от одноклассников касаемо своего внешнего вида. Ребенок расстроен, он высказывает свои обиды отцу, но того не беспокоят чувства сына, ведь «детские проблемы не стоят рядом с взрослыми», тогда Даня выкрикивает «лучше бы у меня был другой папа», после чего отец признается, что героем любимой книги является он сам. Он и есть Питер Пэн. Разве теперь что-то имеет значение?

Должный задор, который и предполагался по ходу спектакля, вызвал интерактив со зрителем. Эта модель коммуникации привычна для «Города». Артисты начали продажу воды «от страха», тем самым создалась атмосфера «веселья» и обстановка базара, которую нужно было передать зрителям. Артистам и режиссеру постановки удалось это без каких-либо сомнений.

В роли сына, маленького мальчика, выступил Владислав Петров, которому удалось передать ту наивность, свойственную маленьким детям, которые без оглядки веря в то, что им говорят взрослые.

Причем первые разочарования и сомнения героя начинаются с того момента как папа начинает романтические отношения с учительницей, которую сыграла актриса Анастасия Бучинская. В начале спектакля образ учительницы так же не лишен драматизма. Роль строгой, «правильной» героини с синдромом отличницы меняется на образ одинокой женщиной с тяжелой судьбой, которая прекратила общение с родителями из-за беременности в семнадцать лет. Однако в этом эпизоде так же поднимается проблема выбора, от которого зависит дальнейшая судьба.

В роли мамы выступила артистка Татьяна Стенина, ее образ стала олицетворением всех женщин, которые несут на себе ответственность за всю семью и зачастую берут на себя мужскую роль. Это еще одна глобальная проблема в семейной психологии сегодня.

В конце повествования взгляд зрителя снова прикован к взрослому Дане. В этот момент происходит главная развязка истории, когда герой понимает, что возвращать прошлое бессмысленно. И главная мысль всей постановки, которую так ждал и хотел услышать зритель: «Вера - это единственное, что остается. И даже если будет очень больно-нужно верить».

Спектакль «Мой папа-Питер Пэн», однозначно, один из самых ярких постановок современного театра. Несмотря на огромное количество противоречивых отзывов, картина отражает нашу реальность и рекомендована к просмотру.