«Сначала было страшно за внучку, а теперь «летаем» вместе»: как в Самаре ставят на скейтборд пенсионеров и детей

Учиться трюкам никогда не поздно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Глаза боятся, а ноги едут»

Самарчанке Лидии Васильевне 63 года. Сорок лет она мечтала покататься на той самой «рыбке», которая во времена СССР только начала появляться в специализированных магазинах. Но на скейт женщина встала уже в пенсионном возрасте – сначала было страшно, но, как говорится, глаза боятся, а ноги едут.

Сначала Лидия Васильевна привела на занятия внучку, потом решила освоить скейтбординг сама. Прогресс Лидии Васильевны начался на второй и третий день занятий - она уже уверенно стоит на доске, умеет делать развороты и тик-так. Катается сама, без помощи тренера, он лишь страхует на разворотах.

- Поначалу мне было очень страшно, а вдруг упаду?! В нашем возрасте вообще падать нельзя. На первых занятиях всегда просила тренера ехать очень медленно и поддерживать за руки. А потом освоилась и могла отрывать скейтборд от земли. Я очень активная пенсионерка, поэтому такой спорт очень даже по мне. Всегда было страшно за внучку, а когда покаталась сама – поняла, что ничего страшного нет, - рассказывает пенсионерка Лидия Васильевна.

"Без падений не обойтись, но это не страшно"

Основатель Самарской скейт-школы Влад Гренцнер рассказывает: скейтборд и в самом деле покорен всем возрастам.

- Я катаюсь на доске больше15 лет. В прошлом году открыл свою скейт-школу, так как мне захотелось обучать скейтбордингу кого-то еще. Только за один год обучил более 500 человек и это количество растет. Самому младшему ученику всего 3,5 года, а самой старшей ученице – 63. Это говорит о том, что никогда не поздно заняться тем, чем ты хочешь! – рассказывает он.

https://youtu.be/4ryfhZ60Bcc Еще одной ученице Влада всего 5,5 лет. Есения смело разъезжает на доске по бетонному парку. Никакого страха в глазах, только движение вперед и преодоление препятствий. Рядом тренер, который контролирует безопасность юной спортсменки и подсказывает, как правильно сделать трюк.

- Конечно, у меня есть небольшое волнение за своих учеников, но в скейтбординге, как и в любом другом виде спорта без синяков и падений не обойтись! У всех учеников есть своя специальная защита, а также страхуем во время уроков и имеем при себе аптечки, - объяснячет тренер.

Кроме скейтборда Есения отлично катается на горных лыжах, фигурных коньках и любит плавать. На этом её экстремальные увлечения не заканчиваются, вскоре ее жду профессиональные занятия стрельбой. Родители недетские увлечения дочки поддерживают.

- Заниматься скейтбордингом – желание дочки. У меня нет волнения, когда она на занятиях, она умеет хорошо группироваться, катается в защите и рядом надёжный тренер. Конечно, планируем заниматься и дальше, главное – что ей это нравится, - объясняет мама Есении, Алина Шпак.

Так что освоить скейтбординг можно в любом возрасте, главное - желание! Опытные тренеры из школы скеи тбординга обучат всех желающих! Записаться на обучение можно через инстаграм @skateschool_by_grentsner.

Вопрос ребром?

А где кататься?

Первым местом сбора для скейтбордистов в Самаре была областная библиотека.

- Сначала мы строили фигуры из дерева и разного мусора. А потом решили залить бетонную пирамидку, при чем сделали её за один день. Конечно, прохожие и сотрудники библиотеки спрашивали: что вы делаете? Мы отшучивались и говорили, что делаем пандус для родителей с колясками, чтобы им было удобно зайти в библиотеку. Позже соорудили несколько граней и боксов, на сегодняшний день выжила только бетонная пирамидка. Строить не тяжело, главное – желание попробовать что-то новое, - рассказывает Виктор Мешков, вице-президент федерации скейтбординга Самарской области.

На тот момент профессиональных парков в городе не было и этому спорту не уделяли должного внимания, как сейчас. Сегодня в Самаре насчитывается около 5-ти профессиональных парков. В 2018 году построили первый бетонный парк в Струковском саду, правда кататься в нем стало практически невозможно. Дело не в самом парке, а скорее в его маленьких обитателях.

- Территорию парка нужно довести до ума, чтобы все соблюдали свои правила и катались в специально отведенных местах. Не хватает полиции, которая следила бы за порядком на площадке. Очень часто происходят несостыковки с родителями, когда дети выбегают или выезжают навстречу скейтбордисту. Возможно, если перенести табличку с правилами скейтпарка на видное место и сделать ее не размером А4, то порядок восторжествует. Ведь парк предназначен, в первую очередь, для профессиональной езды, - объясняет Виктор Мешков, вице-президент федерации скейтбординга Самарской области.

За 2020 год построили еще четыре скейт парка. Один из них находится в п. Управленческий, другой в ТК Гудок, третий парк на площадке перед ТЦ Мега и четвертый в п. Зубчаниновка.