Кто в zoom, кто по discord: почему два месяца «дистанционки» ничему не научили самарскую школу

У дистанционки есть и преимущества - пижама и хорошая компания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Что, опять дистанционка? – разочарованно поджала губы дочь, едва услышав, что после долгих каникул учиться придется опять из дома.

К середине второй недели затянувшихся школьных каникул дочь-шестиклассница начала определенно изнывать в четырех стенах квартиры, а энергия юности явно требовала приложения к чему-нибудь полезному. К учебе, например. Но прерогативу сидеть за партами в классе в Самаре оставили только малышам в начальной школе да пятиклашкам. А ребятам постарше в ближайшую неделю велели грызть гранит науки из дома.

Нет, мы все понимаем про пандемию и коронавирус, честное слово. И согласны, что разумнее избегать скоплений народа. Вопрос в другом – в организации этого самого дистанционного обучения. Когда в конце марта всех школьников экстренно отправили учиться удаленно, неизбежно возникли неразбериха, проблемы со связью и сложности с организацией процесса. Все отнеслись с пониманием – нештатная ситуация, всем нужно перестроиться и найти оптимальные решения. Перестроились – кто-то лучше, кто-то хуже. Некоторые учителя, кстати, так и не смогли этого сделать: например, в классе моей дочери за всю четвертую четверть так и не прошло ни одного онлайн-урока русского языка.

Казалось бы – учитывая двухмесячный опыт весенней удаленки, сейчас процесс должен пойти «как по маслу». И учителя научились, и дети привыкли, и все площадки для онлайн-конференций изучены. Но признаюсь честно - открыв накануне учебной недели расписание дочки в АСУ РСО, я с трудом сдержала крепкое словцо. Понедельник, шесть уроков. Напротив каждого предмета – ссылка на онлайн-конференцию. Все – на разных площадках. Zoom, Skype, Discord, Вконтакте, Resh – кажется, фантазия педагогов не имеет границ. Все надо скачать, установить, зарегистрироваться, протестировать …

- Мама, что делать, у меня «Зум» не устанавливается? Уже все, что можно, с телефона удалила, а ему все места мало! – в панике прибежала дочь. – Нет «Скайп» я удалить не могу, у меня следующее занятие в нем. Уже весь телефон этими приложениями занят!

Утром понедельника родительский чат напоминает сводки с фронта. «Не получается войти в конференцию в зуме, sos, sos!», «Нас не пригласили в конференцию», «А мы так и не смогли скачать», «А мы на русский с 10 попытки попали» и т.д. и т.п.

- А почему нельзя все занятия на одной площадке проводить? – удивленно спрашивает дочь.

Действительно – а почему? Знакомый учитель в школе в Южном городе в соцсетях поделился радостью. За время каникул педагоги в школе собрались и договорились между собой. Теперь вся школа дружно использует для проведения онлайн-уроков только одну из площадок. Одну, Карл! Четко, ясно и понятно. И у детей с родителями не идет кругом голова от обилия электронных платформ. И учителя не мечутся в муках выбора. Как показывает практика, принять решение можно и на уровне школы. Жаль, что озаботились этим только отдельные учебные заведения.