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Общество

Люди, которым небезразличен мир: за два года самарские волонтеры собрали на берегах водоемов 33 тонны мусора

Сбербанк и «Комсомольская правда» запускают серию просветительских публикаций под общим хэштегом #ESGначниссебя. О том, что такое экологическая, социальная и корпоративная ответственность (ESG), читайте в нашем совместном проекте.
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Сейчас в команде «Чистых водоемов» десяток активистов и две сотни волонтеров

Сейчас в команде «Чистых водоемов» десяток активистов и две сотни волонтеров

Волонтер – это особый склад характера. Это люди, которым небезразличен мир, в котором мы все живем.

- Ты просто выбираешь себе важное дело, которым никто кроме тебя не занимается, и делаешь его, - рассказывает житель Самары, директор АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов. Вот уже четыре года как неравнодушные самарцы под его руководством из раза в раз отправляются в «крестовый поход» против мусора, скопившегося на берегах рек, озер и ручьев региона.

Этот мусор иногда лежит на берегу годами

Этот мусор иногда лежит на берегу годами

Мусор лежит годами

- Я всегда убирал мусор на природе – не только за собой, но и когда приезжал куда-то на природу, на речку отдыхать, то всегда начинал с уборки территории, - рассказывает Денис Стукалов журналисту «КП-Самара». – И чем дольше этим занимался, тем больше понимал, что одних моих усилий мало, что нужно делать это систематически. Так родилась мысль создать волонтерский проект. Сделал свой сайт, нашлись единомышленники, и мы начали регулярно поводить акции по очистке водоемов.

Денис признается – хлама по берегам речек и озер скопилось видимо-невидимо.

- Наши наблюдения указывают на то, что 100% водоохранных зон в Самарской области загрязнены бытовым мусором выше среднего, - рассказывает активист. – В 2019 году мы вывезли 23 тонны мусора, в 2020-м, из-за пандемии, меньше - всего 10 тонн. Но это капля в море - только по Волге разбросаны десятки тысяч тонн бытовых отходов. А есть ведь еще малые реки, озера, ручьи.

Нередко волонтерам попадаются брошенные вещи, которые лежат на берегу годами.

- В этом году мы убирались на острове Коровий – между прочим, особо охраняемая природная территория. Так там мусор еще с советских времен лежит, - сетует Денис. – А в прошлом году во время уборки нам попалась баночка от моющего средства «Ландыш» 1984 года выпуска.

Вот такую баночку нашли волонтеры на берегу

Вот такую баночку нашли волонтеры на берегу

Точка притяжения

Сейчас в команде «Чистых водоемов» десяток активистов и две сотни волонтеров, которые по мере возможности привлекаются к акциям.

- Мы делаем эту работу в свое удовольствие, поэтому не замечаем трудностей и недопонимания. Порой к нам присоединяются и местные жители на тех территориях, которые мы убираем. Конечно, проблемы и вопросы, которые мы поднимаем, не всегда находят отклик у чиновников или бизнеса, но это лишь их собственный выбор. «Мы продолжим делать то, что начали, несмотря ни на что», - говорит Денис. – Каждый из волонтеров приходит к нам со своей историей, каждый интересен как человек, каждый, таким образом, выражает свою гражданскую позицию и заботу о мире.

Хорошая новость - в этом году «Чистые водоемы» получили президентский грант. И в 2021 году планируют организовать на эти средства проект по созданию волонтерских лагерей на берегах водоемов.

- Серия акций предусматривает работу шести волонтёрских лагерей. В задачу участников будет входить сбор мусора в труднодоступных местах. А нашей задачей будет объединить опыт старшего поколения волонтеров и воспитание молодежи, - рассказывает Денис. - Участие в работе такого лагеря может принять любой желающий, проживание и питание предоставляется. Подробную информацию о возможности участия уже скоро можно будет получить на нашем сайте – chistvod.ru, а также в социальных сетях. Уверен - человек, который один раз столкнулся и воочию увидел, во что мы превратили природу, больше никогда не будет прежним. Я надеюсь, что таким образом мы сможем постепенно изменить массовое сознание и вернуть гармонию в отношения человека и окружающей среды.

Денис Стукалов (в центре) признается – хлама по берегам речек и озер скопилось видимо-невидимо.

Денис Стукалов (в центре) признается – хлама по берегам речек и озер скопилось видимо-невидимо.

Тренд на корпоративную ответственность

Денис Стукалов отмечает: постепенно в обществе растет запрос не только на гражданскую ответственность, но и на ответственность бизнеса.

- Нас радует, когда к «зеленому» волонтерству присоединяются целые компании. «Уверен, что корпоративное волонтерство в скором будущем станет мощным трендом», - говорит Денис. – У нас есть партнеры в деловой среде, уровень корпоративной социальной ответственности неуклонно растет. Все более и более крупный бизнес проявляет интерес к поддержке волонтерских проектов, и это здорово. Так, например, в этом году нас поддержал Сбербанк. Мы уже сотрудничаем в рамках двух наших основных проектов: «Мусор или вторичное сырье? Сделаем выбор» и «Настоящий экотуризм – мы убираемся там, где никто не убирается». Уверен, что в следующем году, несмотря на карантинные ограничения наше сотрудничество укрепится и расширится. Особенное уважение вызывает позиция Сбера, направленная на формирование собственной корпоративной культуры, повышающей личную социальную ответственность каждого работника и компании в целом.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG – англ. environmental, social and corporate governance - экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы об окружающей среде. Девиз проекта – «от экомышления – к экоповедению».

Организаторы проекта – Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда».

Подробнее о том, как внедряются принципы ESG в Сбере, а также на примере реализуемых с его участием проектов, читайте в следующих публикациях нашего проекта. А пока каждый желающий рассказать о своем опыте экологической ответственности может сделать это в наших социальных сетях. Переходите по ссылке, подписывайтесь на страницу КП-Самара в ВК, делитесь своими историями на своей странице и в комментариях к нашим постам (не забудьте указать хештег #ESGначниссебя) и приглашайте друзей участвовать в акции. Автор самого интересного реализованного экологического проекта получит специальный подарок.

КАРТИНА ДНЯ#ESGначниссебя

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