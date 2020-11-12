Люди, которым небезразличен мир: за два года самарские волонтеры собрали на берегах водоемов 33 тонны мусора

Сейчас в команде «Чистых водоемов» десяток активистов и две сотни волонтеров

Волонтер – это особый склад характера. Это люди, которым небезразличен мир, в котором мы все живем.

- Ты просто выбираешь себе важное дело, которым никто кроме тебя не занимается, и делаешь его, - рассказывает житель Самары, директор АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов. Вот уже четыре года как неравнодушные самарцы под его руководством из раза в раз отправляются в «крестовый поход» против мусора, скопившегося на берегах рек, озер и ручьев региона.

Этот мусор иногда лежит на берегу годами

Мусор лежит годами

- Я всегда убирал мусор на природе – не только за собой, но и когда приезжал куда-то на природу, на речку отдыхать, то всегда начинал с уборки территории, - рассказывает Денис Стукалов журналисту «КП-Самара». – И чем дольше этим занимался, тем больше понимал, что одних моих усилий мало, что нужно делать это систематически. Так родилась мысль создать волонтерский проект. Сделал свой сайт, нашлись единомышленники, и мы начали регулярно поводить акции по очистке водоемов.

Денис признается – хлама по берегам речек и озер скопилось видимо-невидимо.

- Наши наблюдения указывают на то, что 100% водоохранных зон в Самарской области загрязнены бытовым мусором выше среднего, - рассказывает активист. – В 2019 году мы вывезли 23 тонны мусора, в 2020-м, из-за пандемии, меньше - всего 10 тонн. Но это капля в море - только по Волге разбросаны десятки тысяч тонн бытовых отходов. А есть ведь еще малые реки, озера, ручьи.

Нередко волонтерам попадаются брошенные вещи, которые лежат на берегу годами.

- В этом году мы убирались на острове Коровий – между прочим, особо охраняемая природная территория. Так там мусор еще с советских времен лежит, - сетует Денис. – А в прошлом году во время уборки нам попалась баночка от моющего средства «Ландыш» 1984 года выпуска.

Вот такую баночку нашли волонтеры на берегу

Точка притяжения

Сейчас в команде «Чистых водоемов» десяток активистов и две сотни волонтеров, которые по мере возможности привлекаются к акциям.

- Мы делаем эту работу в свое удовольствие, поэтому не замечаем трудностей и недопонимания. Порой к нам присоединяются и местные жители на тех территориях, которые мы убираем. Конечно, проблемы и вопросы, которые мы поднимаем, не всегда находят отклик у чиновников или бизнеса, но это лишь их собственный выбор. «Мы продолжим делать то, что начали, несмотря ни на что», - говорит Денис. – Каждый из волонтеров приходит к нам со своей историей, каждый интересен как человек, каждый, таким образом, выражает свою гражданскую позицию и заботу о мире.

Хорошая новость - в этом году «Чистые водоемы» получили президентский грант. И в 2021 году планируют организовать на эти средства проект по созданию волонтерских лагерей на берегах водоемов.

- Серия акций предусматривает работу шести волонтёрских лагерей. В задачу участников будет входить сбор мусора в труднодоступных местах. А нашей задачей будет объединить опыт старшего поколения волонтеров и воспитание молодежи, - рассказывает Денис. - Участие в работе такого лагеря может принять любой желающий, проживание и питание предоставляется. Подробную информацию о возможности участия уже скоро можно будет получить на нашем сайте – chistvod.ru, а также в социальных сетях. Уверен - человек, который один раз столкнулся и воочию увидел, во что мы превратили природу, больше никогда не будет прежним. Я надеюсь, что таким образом мы сможем постепенно изменить массовое сознание и вернуть гармонию в отношения человека и окружающей среды.

Денис Стукалов (в центре) признается – хлама по берегам речек и озер скопилось видимо-невидимо.

Тренд на корпоративную ответственность

Денис Стукалов отмечает: постепенно в обществе растет запрос не только на гражданскую ответственность, но и на ответственность бизнеса.

- Нас радует, когда к «зеленому» волонтерству присоединяются целые компании. «Уверен, что корпоративное волонтерство в скором будущем станет мощным трендом», - говорит Денис. – У нас есть партнеры в деловой среде, уровень корпоративной социальной ответственности неуклонно растет. Все более и более крупный бизнес проявляет интерес к поддержке волонтерских проектов, и это здорово. Так, например, в этом году нас поддержал Сбербанк. Мы уже сотрудничаем в рамках двух наших основных проектов: «Мусор или вторичное сырье? Сделаем выбор» и «Настоящий экотуризм – мы убираемся там, где никто не убирается». Уверен, что в следующем году, несмотря на карантинные ограничения наше сотрудничество укрепится и расширится. Особенное уважение вызывает позиция Сбера, направленная на формирование собственной корпоративной культуры, повышающей личную социальную ответственность каждого работника и компании в целом.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG – англ. environmental, social and corporate governance - экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы об окружающей среде. Девиз проекта – «от экомышления – к экоповедению».

Организаторы проекта – Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда».

Подробнее о том, как внедряются принципы ESG в Сбере, а также на примере реализуемых с его участием проектов, читайте в следующих публикациях нашего проекта. А пока каждый желающий рассказать о своем опыте экологической ответственности может сделать это в наших социальных сетях. Переходите по ссылке, подписывайтесь на страницу КП-Самара в ВК, делитесь своими историями на своей странице и в комментариях к нашим постам (не забудьте указать хештег #ESGначниссебя) и приглашайте друзей участвовать в акции. Автор самого интересного реализованного экологического проекта получит специальный подарок.