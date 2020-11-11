«Открыл дверь, и дым повалил на меня»: в Самаре росгвардеец спас мужчину из горящей квартиры

Василий сработал оперативно и сумел спасти соседа Фото: Предоставлено Росгвардией

Отдыху помешал запах гари

Героическим поступком отметился 35-летний военнослужащий Управления Росгвардии по Самарской области Василий Воронин. Старший прапорщик в свой выходной день спас человека из соседней квартиры, которую охватило огнем.

Пожар начался около шести часов вечера. Воронин отдыхал дома, когда почувствовал запах гари. Он решил узнать, что случилось, вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под другой двери идет дым.

— Офицер незамедлительно сообщил об этом в экстренные службы и начал стучать соседу. Никто не открывал и не отзывался, — рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ведомства.

«Дым буквально повалил на меня»

Василий пообщался с остальными людьми, проживающими рядом, и у одного из жильцов нашелся ключ от квартиры, в которой разгорался пожар. Преграда оказалась пройдена, но опасность оставалась.

— Я открыл дверь, и дым буквально повалил на меня. Услышал стон и понял, что там человек, медлить нельзя. Пришлось закрыть глаза и ползти по-пластунски, — вспоминает росгвардеец. — Подобрался к соседу, лежавшему на полу, и вытащил его на лестничную площадку.

Сотрудник силовых структур оказал пострадавшему первую помощь и не отходил от него, пока не приехали медики. Владелец полыхавшей жилплощади отделался легким испугом.

Поступок не остался без внимания

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в течение 22 минут.

— Горели домашние вещи в квартире на площади 40 квадратный метров. На месте работали 19 пожарных. Из здания было эвакуировано 15 человек, — отметили в региональном ГУ МЧС России.

Руководители Василия Воронина не оставили его подвиг без внимания. Сейчас они рассматривают вопрос о поощрении мужчины.