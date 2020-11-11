Демография начинается со здоровья

Общение с молодежью, тестирование на ВИЧ, поддержка уязвимых групп – НКО активно помогают в укреплении общественного здоровья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения Самарской области и социально-ориентированные НКО сотрудничают уже давно. Общение с молодежью, тестирование на ВИЧ, поддержка уязвимых групп населения – некоммерческие организации активно помогают в укреплении общественного здоровья, а это важный компонент национального проекта «Демография». В списке партнеров министерства здравоохранения более 30 некоммерческих организаций, в том числе победители Конкурса Фонда Президентских грантов.

- Фонд упрощает нам подбор партнеров для взаимодействия. Если организации победила в конкурсе фонда и не раз, это говорит о ее опыте и профессионализме, - отметил главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец, - Кроме того, нам важно, чтобы,даже получая федеральные и международные гранты, НКО работали на пользу Самарской области.

Спорт и здоровое питание

Среди организаций-партнеров - Самарский фонд социального развития «Время жить!». Сотрудники фонда обучают тренеров-волонтёров из числа учащихся тех учреждений, с которыми сотрудничают, а те проводят мероприятия среди сверстников. Традиционно акцент делался на профилактике употребления никотиносодержащих продуктов, алкоголя, психоактивных веществ, распространения ВИЧ, туберкулез, но в этом году появилось два новых направления.

- Во взаимодействии с министерствами образования и министерством здравоохранения мы добавились еще два направления - гиподинамия и правильное питание, - рассказывает координатор проектов Самарского фонда социального развития «Время жить!» Ольга Лукашевич. - Из-за пандемии у нас изменились формы работы. Мы выкладывали видео-лекции, проводили прямые эфиры в социальных сетях, те ребята, которых мы обучили,делились видео-презентациями. Слушателей и зрителей оказалось больше, чем мы ожидали.

Ежегодно в тренингах Фонда участвует более 3000 слушателей.

Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Фото: предоставлено пресс-службой

«Наши контакты передают из рук в руки»

Общественно-просветительский фонд «Надежда» помогает людям узнать свой ВИЧ-статус, причем в центре их внимания те, кто в группе риска.

- К сожалению, представители ключевых групп населения часто не знаю свой ВИЧ-статус, а значит,не могут обратиться за жизненно важным лечением. Наша работа продолжается даже в период пандемии.На сайте областного центра СПИДа есть номер телефона, куда может обратиться любой человек и получить консультацию или узнать, где и как пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимно.Мы ведем огромную работу и в социальных сетях. Для нас важно и «сарафанное радио», наши контакты передают из рук в руки, что крайне важно, в том числе для тестирования людей, которые употребляют наркотики, - уверена менеджер фонда «Надежда» Мария Чекрыгина. В рамках нашего проекта ежемесячно тестирование на ВИЧ-инфекцию проходит более 300 человек из ключевых групп населения Самарской области, включая потребителей наркотиков. Примерно у 4% ВИЧ статус оказывается положительным.

Единая площадка

Среди тех НКО, кто помогает людям справиться с зависимостью и восстановить свою жизнь, СРБОО «Ремар». За 20 лет работы позитивных историй сотни.

- Это было бы невозможно без выстроенного межсекторного взаимодействия между структурами и органами государственной власти, министерство здравоохраненияСамарской области и центром профилактики, наркологической службой, другими учреждениями. В опыте нашей организации это взаимодействие имеет реальное оформление - антинаркотический форум, что прошел в Самаре в прошлом году. Этот проект имел серьезный положительный общественный резонанс, - отмечает директор СРБОО «Ремар» Александр Березовский.

Сейчас при поддержке фонда президентских грантов НКО реализует новый проект - низкопороговый консультационный центр «РЕМАР».

- Этот проект- точка сбора, где встречаются представители групп риска, различных маргинальных культур и представители учреждений министерства здравоохранения, министерства социального развития, наркологической службы, МВД, представители службы занятости населения, учебных заведений. На этой же площадке представлены и коллеги из партнёрских общественных организаций, которые проводят ВИЧ-тестирование, раздают одежду, еду. Это уникальный опыт или нашего региона, и для страны в целом, который нужно развивать, - заявляет Александр Березовский.

Александр Муравец в завершении встречи подчеркнул важность взаимодействия с НКО и отметил, что сейчас для укрепления общественного здоровья важны еще два компонента – строгое соблюдение ранее перечисленных санитарных норм, а также тем, кто еще не успел сделать прививку от гриппа, нужно поспешить, как раз сейчас в поликлиники завезлиочередную партию вакцины.