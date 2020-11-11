В Самарской области заработал мобильный сервис для трудоустройства иностранных граждан в России

Самарская область стала пилотным регионом, где начал работать мобильный сервис для оформления на работу иностранных граждан

Трудовая миграция – неотъемлемая часть мировой экономики. И мы давно привыкли к тому, что во многих отраслях работают граждане других государств. Но насколько просто легализоваться в Самарской области иностранным гражданам, многие даже не задумываются. Между тем, риски есть. Каждый, кто решил приехать работать в Россию, планирует несколько вещей: как найти надежного работодателя, где найти жилье по приемлемой цене. И самое главное по значимости – как и где пройти процедуру легализации без нарушения сроков пребывания. Зачастую весь этот путь следования иностранца сопровождается так называемыми «теневыми посредниками». Они открыто зарабатывают на незнании иностранцами законов Российской Федерации, и взимают за свои услуги плату, порой многократно превышающую стоимость официальных расходов. Еще хуже, когда мигрант попадет в руки посредника, который торгует поддельными документами. И защититься от таких ситуаций непросто. В целях устранения таких барьеров был разработан программный продукт - «Мигрант Сервис».

Самарская область стала пилотным регионом, где начал работать мобильный сервис для оформления на работу иностранных граждан. Функционально он напоминает портал Госуслуг, где в одной точке входа можно сразу совершить ряд действий. Гражданин другого государства у себя дома регистрируется, указывает дату планируемого приезда в Россию и сразу записывается на прием, оплачивая все услуги и пошлины. Соответственно, в назначенное время иностранный гражданин приходит в Многофункциональный миграционный центр для оформления патента без каких-либо очередей. Время приема сокращено до минимума. После подачи документов, система оповестит, когда они будут готовы и предложит день, когда готовый патент можно будет забрать.

Сервис сразу был выполнен в виде мобильного приложения для системы Андроид. Прежде, чем приступить к его созданию, эксперты провели серьезное исследование по потоку мигрантов, по их пользовательским предпочтениям и запросам. Каждый регион имеет свои особенности, и географический фактор также учитывалось в работе. Самарская область граничит с Казахстаном. Через него транзитом к нам приезжает большой поток граждан Узбекистана. Порядка 80% граждан, оформляющих патент на территории нашего региона, - представители этой страны. Именно поэтому разработчики прежде всего ориентировались на них. Мобильное приложение пока двуязычное: русский и узбекский. Но в развитии в него планируется добавлять другие иностранные языки. Также проект может масштабироваться на другие субъекты Российской Федерации.

2020 год стал непростым для миграционных трудовых процессов, поскольку с весны границы многих государств оказались на замке из-за пандемии. Государство на это время упростило процедуру режима пребывания иностранных граждан в рамках внесения изменения в действующее миграционное законодательство. Но миграционные потоки сейчас остановились. Поэтому функция приема заявок на патент из-за рубежа останется на паузе до полного открытия границ. Весь функционал мобильного приложения будет доступен для иностранных граждан с момента открытия границ и после снятия ограничения по COVID. Сейчас мобильным приложением могут пользоваться те иностранные граждане, которые въехали ранее на территорию РФ, планируют получать патенты для работы и оплачивать налог в бюджет, а также приложение поможет связаться с центром и получить нужную информацию. Через мобильный сервис удобно оплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). «Мигрант сервис» подскажет, до какой даты необходимо оплатить налог. Если к сервису привязана банковская карта, то он автоматически проведет биллинговую операцию. По большому счету, всем иностранным гражданам, платящим налоги, было бы целесообразно пользоваться приложением, потому что оно позволяет совершать платежи без визита в банк и, главное, оградит от обмана со стороны теневых посредников, подделывающих чеки об оплате налога.

Мобильный сервис решает еще одну важную задачу - прозрачность и открытость миграционных процессов. Официальная статистика говорит о том, что количество граждан, въезжающих на территорию нашей страны для работы и количество иностранцев, зарегистрированных по всей форме закона, не совпадает. Причем совсем не в пользу последних. Это связано прежде всего с влиянием теневого бизнеса в сфере миграции. Мобильный сервис предлагает понятную и удобную схему легализации иностранного работника через миграционный центр. И от этого выигрывают все. Российское государство понимает, сколько въехало на его территорию иностранных граждан для трудоустройства, какими ресурсами их необходимо обеспечить и какой налог оно получит. Миграционные службы, которые смогут выстроить удобные логистические схемы приема посетителей и уйти от очередей. И, разумеется, иностранные граждане, которые в режиме «одного окна» быстро и качественно получат патент на работу в России.

Приложение «Мигрант сервис» можно скачать на любом андроиде. За неделю на нем уже было зарегистрировано более тысячи пользователей, и их число растет по экспоненте.