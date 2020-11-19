В Самаре врачи трех больниц объединились, чтобы спасти женщину со сложнейшей опухолью

Операция длилась 1,5 часа

- Сегодня мне кажется, что это был просто сон, не страшный, не ужасный, но неприятный, - так Дарья Суфинина вспоминает события сентября. Девушка никогда особенно на здоровье не жаловалась. Стал немного болеть живот, врач направила на УЗИ. Причиной неприятных ощущений оказалась забрюшинная опухоль.

- Коварство данной болезни в том, что не было никаких симптомов. Опухоль обнаружили, что называется, случайно, - вспоминает Дарья. - Я обратилась в Самарский областной онкологический диспансер. Там меня тщательно обследовали и направили на операцию.

"Спасибо команде профессионалов"

Операция была единственным возможным вариантом лечения. Новообразование размером в 5-6 см находилось около больших магистральных сосудов, сдавливало нижнюю полую вену и прилегало к брюшному отделу аорты. Такое опасное расположение увеличивало риск послеоперационных осложнений.

- Всем страшно услышать: “Вам необходимо обратиться в онкоцентр”. Это слово пугает до мурашек, но оказалось, что все не так страшно. Я попала к очень хорошему доктору, который мне все подробно объяснил. Восстановление проходит хорошо. В память об этой опухлое у меня остался только аккуратный шрам, такой ровный, будто его делали по линейке, - улыбается Дарья. - Сейчас есть разные мнения о нашей медицине, но я убедилась, что наши врачи работают на отлично: оперативно, слажено, внимательно. Было принято единственное возможное в этом случае решение - операция. И операция прошла очень хорошо, хотя была серьезная угроза. Я советую всем не бояться доверять свою жизнь профессионалам. В нашей области они есть!

Дарья чувствует себя хорошо Фото: Евгения ВАСИНА

Сохранить все важное

Это операцию можно назвать уникальной. Хирургическое вмешательство было проведено с участием мультидисциплинарной бригады врачей онкологов и сосудистых хирургов. Именно это позволило избежать осложнений и во время операции, и после. В итоге вмешательство было малотравматичным и безопасным для пациента.

- Расположение опухоли в таком месте – редкий случай. Мы провели консилиум, в состав которого вошли врачи Самарского областного онкодиспансера, сосудистые хирурги областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и сотрудники медицинского университета. - Рассказывает о подготовке к операции заместитель главного врача по научной работе, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, д.м.н. Олег Каганов. – Мы рассмотрели несколько вариантов развития событий. Было не просто предотвратить инвазии в крупные магистральные сосуды. В операции также участвовали специалисты разных лечебных учреждений. Именно мультидисциплинарная бригада позволила провести эту операцию органосохранной без повреждения сосудов. При гистологическом исследовании стало ясно, что опухоль доброкачественная, прогноз для пациента положительный.

Операция прошла 16 сентября и длилась около 1,5 часов. Пациентка потеряла не более 100 мл крови. Через несколько дней девушка уже могла вставать с постели. 22 сентября она уже спускалась на первый этаж ГБУЗ СОКОД, чтобы встретиться с родными. В этот день Дарье исполнилось 33 года.

- Несмотря на эпидемию, при сложных клинических случаях врачи различных специальностей и различных лечебных учреждений объединяются для успешного лечения сложных больных, - отмечает Олег Каганов. – Помните, подобные заболевания можно и нужно лечить. Главное выявить новообразование на ранней стадии, тогда и результат лечения будет лучше, даже если новообразование злокачественное.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Особое внимание вопросам диагностики и лечения онкологических заболеваний уделил в своем Послании и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стратегия лидерства региона - в развитии системы здравоохранения, в усилении работы по раннему выявлению заболеваний.