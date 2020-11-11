Бороться с коронавирусом в Самаре станут жестче. Что предложили депутаты

В Самаре хотят усилить контроль за нерадивыми больными и работодателями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 ноября в Самарской губернской думе прошло совместное заседании представителей всех думских фракций, комитета по здравоохранению и областного минздрава. Чиновники доложили депутатам, как сейчас организована борьба с коронавирусом в регионе, а народные избранники передали властям жалобы своих избирателей и составили список первоочередных мер, которые нужно воплотить в жизнь.

Штрафовать нарушителей станет проще

Власти попросили депутатов подумать, как упростить контроль над нарушителями коронавирусных ограничений. Оказывается, такую меру одобряют большинство жителей региона – по данным соцопросов 16% самарцев хотят ужесточения ограничений, 17% выступают резко против, а 57% уверены, что нужно более эффективно использовать уже имеющиеся меры. В качестве примера чиновники привели Сызрань, где в начале пандемии была серьезная вспышка заболеваемости, но благодаря своевременно принятым ограничениям и многочисленным штрафам ситуацию удалось разрешить и сейчас в этом городе болеет в среднем в полтора раза меньше жителей, чем по области. Депутаты откликнулись на эту просьбу региональных властей и пообещали подготовить все необходимые для ужесточения контроля документы.

За работодателями проследят

На заседании озвучили неутешительные цифры – оказывается, треть больных коронавирусом с легкой или бессимптомной формой продолжают ходить на работу несмотря на положительный тест на коронавирус. Депутаты заявили, что нужно ужесточить контроль за работодателями, которые допускают нахождение заболевших работников на рабочем месте.

- Сейчас каждый предприниматель должен понимать, что он несет ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников и отпускать на удаленку тех, кто старше 65 лет, кто имеет хронические заболевания, - подчеркнул депутат Александр Степанов. – Ведь если человек заболеет и заразит других сотрудников, то экономический урон в итоге будет больше.

Депутаты пообещали разработать меры по дополнительному контролю за больными-нарушителями и жадными работодателями.

Депутаты обсудили, как сделать борьбу с коронавирусом более эффективной Фото: Ольга НОВИКОВА

Медработникам и уборщицам на скорой могут повысить зарплаты

Озаботились народные избранники и доходом тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. В частности, на совещании прозвучали предложения повысить заработную плану врачам, чтобы избежать переманивания медиков в Москву, где за работу в коронавирусных госпиталях платят больше. А ряд депутатов даже предложили переманивать на работу в Самару медиков из соседних регионов.

Также в список первоочередных предложений записали повышение зарплат уборщицам и санитарам на скорой помощи.

Число бригад скорой и коронавирусных коек вырастет

Среди важных предложений – увеличение числа экипажей скорой помощи. Сейчас в регионе уже выделены из бюджета 21 миллион рублей, на которые сформированы 10 дополнительных бригад скорой – они вышли на работу с октября. Депутаты отметили, что необходимо изыскать в бюджете средства на формирование еще 10 бригад.

Озаботились депутаты и увеличением коечного фонда для больных с коронавирусом. В ближайшее время число мест в больницах для пациентов с COVID-19 в Самарской области превысит семь тысяч. А это повышает нагрузку на оставшиеся 20 тысяч коек, на которых лечатся остальные больные. Поэтому депутаты предложили использовать для нужд некоронавирусных пациентов дневные стационары. По мнению народных избранников, это поможет не допустить снижения доступности медицинской помощи.

За домашним лечением коронавируса проследят

Также депутаты намерены проконтролировать процесс лечения коронавируса на дому. Если раньше дома лечились только больные с легкой и бессимптомной формой, то сейчас - три четверти пациентов. Минздрав заверил, что к 20 ноября завершится процесс закупок бесплатных лекарств для коронавирусных пациентов и все, кому они положены, получат медикаменты.

Депутаты затребовали у чиновников схемы лечения и лекарственного обеспечения таких амбулаторных больных, а также пообещали тщательно следить за тем, как их будут обеспечивать бесплатными медикаментами.