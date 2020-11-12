Рекорды по заболевшим и планы по новым ограничениям: что творит коронавирус в Самарской области

Число подтвержденных диагнозов "коронавирус" в регионе перевалило за 18 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости про коронавирус в Самарской области на 12 ноября 2020 неутешительны. В регионе фиксируются рекордные показатели по числу новых заболевших. Минздрав забирает все новые и новые койки под инфекционные госпитали, но три четверти больных все равно лечатся дома. А власти задумались про ужесточение ограничений.

Перешли 18-тысячную отметку

11 ноября в регионе зарегистрировано 195 случаев заражения коронавирусом – рекордные показатели с начала пандемии. Из них 66 новых больных нашли в Самаре. Серьезную вспышку зафксировали в Красноярском районе – 25 человек. 24 заразившихся – из Тольятти, 10 – из Новокуйбышевска, по восемь – из Чапаевска и Похвистнево. В других городах и селах – единичные случаи заражения.

149 диагнозов «коронавирус» прибавилось после обследования пациентов с внебольничной пневмонией, 28 заболевших не имели клинических проявлений инфекции, а 18 обнаружили при

Число заболевших коронавирусом в Самарской области с начала пандемии превысило 18-тысячную отметку и достигло 18033 человек. За это время от ковида скончалось 336 человек, из них четверо – за последние сутки. Все четыре – женщины от 40 до 87 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

В то же время 88% заболевших (15912 человек) уже смогли победить коронавирус и вылечились.

Задумались об ужесточениях

В этой ситуации региональные власти задумались об ужесточении контроля за действующими ограничениями. Об этом чиновники рассказали депутатам областного парламента. Речь идет пока не о введении новых ограничений, а об усилении контроля за уже существующими. В частности депутатов попросили законодательно упростить процедуру оформления протоколов и взыскания штрафов с нарушителей самолизоляции – выяснилось, что 30% «легких» и бессимптомных больных с положительным тестом на коронавирус продолжают ходить на работу и заражать окружающих.

Продолжают открываться новые места для больных коронавирусом. Под инфекционный госпиталь перепрофилируют весь терапевтический корпус Клиник СамГМУ – здесь откроют 200 новых коронавирусных коек. Еще 240 коек появится в СГБ №10 и 160 коек в Самарской МСЧ №5.

Как рассказали в минздраве региона, сейчас в Самарскаой области для больных с ковидом действует 6 163 коек, а до 23 ноября их число вырастет до 7063 коек. Из них 3067 коек не обеспечены кислородом. 2156 коек - с кислородом, но без ИВЛ. 442 нереанимационные койки - с ИВЛ. Также действует 498 реанимационных коек.