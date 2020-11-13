Простые правила, которые помогут пережить токсикоз при беременности

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Токсикоз при беременности далеко не самое приятное состояние. Многих он откровенно застает врасплох. Ведь даже в ожидании малыша женщина продолжает работать, заботиться о семье, у нее запланировано много дел.

Некоторые сталкиваются с токсикозом еще до задержки, а у других всё начинается с 5-6 недели. Как облегчить это состояние и помочь себе, подробно рассказал акушер-гинеколог, детский гинеколог Клиники «Мать и дитя» Новокуйбышевск Татьяна Ангелова (Бочина).

Правильное начало дня

Чтобы утро не омрачилось тошнотой, нужно запомнить простое правило.

- Первым делом надо что-то пожевать! Именно так, сразу после пробуждения, перед тем как встать можно быстро перекусить. Заготовьте заранее — печенье, небольшие бутерброды, орешки, семечки. Важно, вставать с постели только убедившись, что «всё усвоилось», - рекомендует Татьяна Ангелова. - Никогда не забываем про воду. Пьем часто и понемногу, так будет проще пережить нелегкое время. Рвота приводит к обезвоживанию — допустить этого нельзя! Можно употреблять негазированную воду, сладкий холодный кофе (до 2-3-х чашек в день), зелёный или имбирный чай.

Оказывается, что беременным лучше все время иметь под рукой легкий перекус.

- Надо все время что-то жевать! - рекомендует врач. - Три основных приема пищи можно разделить на 6 или даже 8 приемов. Нет поступления пищи — состояние ухудшается.

Запахи долой

Часто будущая мама может почувствовать ухудшение своего стояние только от одного запаха. Мириться с таким не стоит.

- Важно максимально устранить из жизни яркие запахи. Неприятен запах еды дома? Прекратить готовить еду дома и хотя бы на какое-то время перейти на службу доставки. Как вариант — переложить готовку в зону ответственности близких людей, отправляться на прогулку каждый раз, когда дома начинается готовка, - отмечает Татьяна Ангелова.

Витамины и диета

Будущим мамам особенно важно позаботиться о себе и восполнить запас витаминов.

- Именно в токсикоз можно и нужно принимать поливитамины. Многие пациентки, принимавшие поливитамины до зачатия, отмечают, что «в эту беременность тошнит меньше». Доказательных данных на это счет мало, но тошнота и рвота весомый повод для приема поливитаминов из-за ограниченного перечня продуктов, которые организм согласен усваивать, - отмечает доктор. - Хороший помощник - диета BRATT: бананы, рис, яблочное пюре, тост и чай. Данные продукты легко усваиваются и отличаются низким содержанием жиров.

Имбирь поможет?

Оказывается, улучшить состояние при токсикозе может даже имбирная конфета.

- Доказано, имбирь — признанный лидер немедикаментозной терапии тошноты и рвоты первого триместра. Употребляем в любом виде — свежий, консервированный, в чае, имбирные капсулы и конфеты, - рекомендует акушер-гинеколог.

И еще одно важное правило от Татьяны Ангеловой.

- Если рвота произошла, важно полоскать рот. Не провоцируйте новый позыв рвоты кислым привкусом во рту. Полоскать рот можно раствором пищевой соды (чайная ложка на стакан воды) — это необходимо для нейтрализации кислоты и защиты зубов. Легкой беременности! – желает будущим мамам доктор.

Акушер-гинеколог, детский гинеколог Клиники «Мать и дитя» Татьяна Ангелова (Бочина) принимает пациентов по адресу: Новокуйбышевск, ул. Репина , 11.