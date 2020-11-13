Алексей Морозов давно переживает за благоустройство самарских дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима близко, осадки уже вовсю выпадают, а владельцы машин хватаются за голову. А как иначе? В такой период ездить не очень комфортно, особенно там, где проезжая часть не в лучшем состоянии. Корреспонденты «КП-Самара» изучили жалобы автолюбителей и вместе с активистом Алексеем Морозовым проехались по городским дорогам, которые могут представлять опасность для водителей уже в самое ближайшее время, и дали им свою субъективную оценку.

Пензенская/Владимирская

Колейность на Пензенской не радует Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недочеты есть по обе стороны дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— За этот участок переживают не случайно, здесь — если ехать по Пензенской в сторону Киевской — весьма высокая колейность на проезжей части, — рассказывает Алексей. — На такой волнистой дороге машину сильно водит, на скользкой дороге будет сложно удержаться в своем ряду.

По мнению эксперта, подобные горки могут спровоцировать ДТП. Особенно стоит опасаться проблем тем, кто совсем недавно сел за руль.

Печерская/3-й проезд

Яма на Печерской вызывает вопросы у жителей соседних домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двигаемся дальше. На дороге между двумя домами — № 27 по Печерской и № 46 по 3-му проезду — уверенно разместилась солидных размеров яма. Проехать по ней и не выругаться практически невозможно.

— Сколько здесь езжу, всегда на нее натыкаюсь. Яма с ранней весны уже, ей точно больше шести месяцев. Люди жаловались, но увы, — делится наш собеседник.

Ивана Булкина, 36, 38 и дальше

Печальная дорога на Булкина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На такой не разгонишься Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорога, которая ведет к торговому центру «Космопорт» и новостройкам рядом. Если возле них все более-менее в порядке, то чуть поодаль картина другая:

— Она вся не очень. Давно ее не ремонтировали. Лично я не помню, когда здесь последний раз что-то делали. Угрозы из-за таких развалин стандартные — большая аварийность, снижение скорости движения.

Матросова/Красных Коммунаров

Кому понравится такая яма с водой? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прямо на повороте, напротив дома № 2 по улице Александра Матросова, яма, в которую вполне можно угодить при резком повороте. Глубина ее солидная — сантиметров 10, а то и больше:

— 2 года дороге, по гарантии должны были тут яму заделать, но, как видим, пока этого не произошло.

Красных Коммунаров, 46

На Красных Коммунаров нужно беречь колеса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это по ГОСТу? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна не лучшая дорога Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь, если двигаться на большой скорости, есть отличный шанс потерять колеса. Ям сразу несколько и они пугающе глубокие:

— Интенсивность движения машин на этой улице высокая. Объезд Физкультурной, центр внешкольного образования, родители часто привозят детей. Полтора года я указывал на эту ситуацию. Вроде вырезали кусок дороги, потом поставили другой, подрядчик должен был доработать все до конца, но пропал.

Физкультурная, 108

Опасный трамплин на Физкультурной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По этому адресу недовольства у местных жителей вызывает провал. Он не слишком бросается в глаза, но ощущается сильно:

— Физкультурную постоянно латают, но весной или летом появилась такая неприятная впадина. На ней даже можно заметить следы днища автомобилей. Постоянно кто-то скоблит. Многие негодование высказывали по этому поводу, участок-то популярный.

Мост над Кировским рынком

Тяжело приходится и водителям общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Над Кировским рынком много печали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не менее востребованный путепровод. И, к сожалению, забот он тоже способен доставить.

— Лет 5 назад меняли асфальт здесь, — вспоминает Алексей. — Но сейчас он снова разбитый. Колейность высокая, стыки развалились, машины постоянно прыгают на них. Сходы с трамвайной линией повреждены. В зимнее время, да и уже сейчас, это доставит проблем.

Проспект Кирова/Карла Маркса

Колейность на Кирова настораживает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой проезжей части автоэксперту не нравится все та же колейность:

— Она, в принципе, по всему Кирова. Зимой много ДТП, летом. Водителей просто выкидывает со второй полосы, не успеваешь сориентироваться. Приходится ехать чуть правее, либо ближе к встречке. Причем глубина колейности не влияет на аварийность, едешь, машину раскачало, ее начинает вести и все. Особенно плохо в гололед.

Стара-Загора/Санфирова

Такую проезжую часть не назовешь комфортной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финальная точка нашего маршрута. Недовольства она в основном вызывает у тех, кто тут рядом живет и работает:

— Раньше прямо перед пересечением этим располагалась парковка, огражденная бетоноблоками. Летом их убрали, и теперь ничего непонятно, поставят ли их снова или можно ездить? Авто так и стоят справа и слева, а вот между ними все ездят — через Санфирова на Московское шоссе. И проезд этот очень узкий, и дорога не очень хорошая. Есть риск повреждения припаркованных авто.

Общая ситуация с дорогами в Самаре обнадеживает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наверняка найдутся на дорожной сети областной столицы и другие недочеты. Впрочем, общая картина не пугает.

— В целом, у нас в хорошем состоянии дороги. Из точки А в точку Б я без проблем доезжаю. Давно не было ямочного ремонта. В старом городе всегда с колодцами беда. А с состоянием общим проблемы были из-за того, что старые коммуникации проведены под проезжей частью. Но в этом году их стали менять, должны быть изменения в лучшую сторону, — считает Морозов.

Журналисты «Комсомолки» призывают читателей соблюдать ПДД и быть аккуратнее за рулем, по каким бы дебрям не приходилось ехать!

Рассказывайте в комментариях, как вы оцените дороги в Самаре и есть ли у вас на них какие-нибудь жалобы. Указание адреса приветствуется!