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Общество

Водитель, берегись! Где самые плохие и опасные дороги в Самаре

Журналисты «КП-Самара» вместе с дорожным активистом Алексеем Морозовым проехались по городу и изучили места, на которые чаще всего жалуются автолюбители
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Алексей Морозов давно переживает за благоустройство самарских дорог

Алексей Морозов давно переживает за благоустройство самарских дорог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима близко, осадки уже вовсю выпадают, а владельцы машин хватаются за голову. А как иначе? В такой период ездить не очень комфортно, особенно там, где проезжая часть не в лучшем состоянии. Корреспонденты «КП-Самара» изучили жалобы автолюбителей и вместе с активистом Алексеем Морозовым проехались по городским дорогам, которые могут представлять опасность для водителей уже в самое ближайшее время, и дали им свою субъективную оценку.

Пензенская/Владимирская

Колейность на Пензенской не радует

Колейность на Пензенской не радует

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недочеты есть по обе стороны дороги

Недочеты есть по обе стороны дороги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— За этот участок переживают не случайно, здесь — если ехать по Пензенской в сторону Киевской — весьма высокая колейность на проезжей части, — рассказывает Алексей. — На такой волнистой дороге машину сильно водит, на скользкой дороге будет сложно удержаться в своем ряду.

По мнению эксперта, подобные горки могут спровоцировать ДТП. Особенно стоит опасаться проблем тем, кто совсем недавно сел за руль.

Печерская/3-й проезд

Яма на Печерской вызывает вопросы у жителей соседних домов

Яма на Печерской вызывает вопросы у жителей соседних домов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двигаемся дальше. На дороге между двумя домами — № 27 по Печерской и № 46 по 3-му проезду — уверенно разместилась солидных размеров яма. Проехать по ней и не выругаться практически невозможно.

— Сколько здесь езжу, всегда на нее натыкаюсь. Яма с ранней весны уже, ей точно больше шести месяцев. Люди жаловались, но увы, — делится наш собеседник.

Ивана Булкина, 36, 38 и дальше

Печальная дорога на Булкина

Печальная дорога на Булкина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На такой не разгонишься

На такой не разгонишься

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорога, которая ведет к торговому центру «Космопорт» и новостройкам рядом. Если возле них все более-менее в порядке, то чуть поодаль картина другая:

— Она вся не очень. Давно ее не ремонтировали. Лично я не помню, когда здесь последний раз что-то делали. Угрозы из-за таких развалин стандартные — большая аварийность, снижение скорости движения.

Матросова/Красных Коммунаров

Кому понравится такая яма с водой?

Кому понравится такая яма с водой?

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прямо на повороте, напротив дома № 2 по улице Александра Матросова, яма, в которую вполне можно угодить при резком повороте. Глубина ее солидная — сантиметров 10, а то и больше:

— 2 года дороге, по гарантии должны были тут яму заделать, но, как видим, пока этого не произошло.

Красных Коммунаров, 46

На Красных Коммунаров нужно беречь колеса

На Красных Коммунаров нужно беречь колеса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это по ГОСТу?

Это по ГОСТу?

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна не лучшая дорога

Еще одна не лучшая дорога

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь, если двигаться на большой скорости, есть отличный шанс потерять колеса. Ям сразу несколько и они пугающе глубокие:

— Интенсивность движения машин на этой улице высокая. Объезд Физкультурной, центр внешкольного образования, родители часто привозят детей. Полтора года я указывал на эту ситуацию. Вроде вырезали кусок дороги, потом поставили другой, подрядчик должен был доработать все до конца, но пропал.

Физкультурная, 108

Опасный трамплин на Физкультурной

Опасный трамплин на Физкультурной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По этому адресу недовольства у местных жителей вызывает провал. Он не слишком бросается в глаза, но ощущается сильно:

— Физкультурную постоянно латают, но весной или летом появилась такая неприятная впадина. На ней даже можно заметить следы днища автомобилей. Постоянно кто-то скоблит. Многие негодование высказывали по этому поводу, участок-то популярный.

Мост над Кировским рынком

Тяжело приходится и водителям общественного транспорта

Тяжело приходится и водителям общественного транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Над Кировским рынком много печали

Над Кировским рынком много печали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не менее востребованный путепровод. И, к сожалению, забот он тоже способен доставить.

— Лет 5 назад меняли асфальт здесь, — вспоминает Алексей. — Но сейчас он снова разбитый. Колейность высокая, стыки развалились, машины постоянно прыгают на них. Сходы с трамвайной линией повреждены. В зимнее время, да и уже сейчас, это доставит проблем.

Проспект Кирова/Карла Маркса

Колейность на Кирова настораживает

Колейность на Кирова настораживает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой проезжей части автоэксперту не нравится все та же колейность:

— Она, в принципе, по всему Кирова. Зимой много ДТП, летом. Водителей просто выкидывает со второй полосы, не успеваешь сориентироваться. Приходится ехать чуть правее, либо ближе к встречке. Причем глубина колейности не влияет на аварийность, едешь, машину раскачало, ее начинает вести и все. Особенно плохо в гололед.

Стара-Загора/Санфирова

Такую проезжую часть не назовешь комфортной

Такую проезжую часть не назовешь комфортной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финальная точка нашего маршрута. Недовольства она в основном вызывает у тех, кто тут рядом живет и работает:

— Раньше прямо перед пересечением этим располагалась парковка, огражденная бетоноблоками. Летом их убрали, и теперь ничего непонятно, поставят ли их снова или можно ездить? Авто так и стоят справа и слева, а вот между ними все ездят — через Санфирова на Московское шоссе. И проезд этот очень узкий, и дорога не очень хорошая. Есть риск повреждения припаркованных авто.

Общая ситуация с дорогами в Самаре обнадеживает

Общая ситуация с дорогами в Самаре обнадеживает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наверняка найдутся на дорожной сети областной столицы и другие недочеты. Впрочем, общая картина не пугает.

— В целом, у нас в хорошем состоянии дороги. Из точки А в точку Б я без проблем доезжаю. Давно не было ямочного ремонта. В старом городе всегда с колодцами беда. А с состоянием общим проблемы были из-за того, что старые коммуникации проведены под проезжей частью. Но в этом году их стали менять, должны быть изменения в лучшую сторону, — считает Морозов.

Журналисты «Комсомолки» призывают читателей соблюдать ПДД и быть аккуратнее за рулем, по каким бы дебрям не приходилось ехать!

Рассказывайте в комментариях, как вы оцените дороги в Самаре и есть ли у вас на них какие-нибудь жалобы. Указание адреса приветствуется!

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