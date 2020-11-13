Алексей Морозов давно переживает за благоустройство самарских дорог
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Зима близко, осадки уже вовсю выпадают, а владельцы машин хватаются за голову. А как иначе? В такой период ездить не очень комфортно, особенно там, где проезжая часть не в лучшем состоянии. Корреспонденты «КП-Самара» изучили жалобы автолюбителей и вместе с активистом Алексеем Морозовым проехались по городским дорогам, которые могут представлять опасность для водителей уже в самое ближайшее время, и дали им свою субъективную оценку.
Пензенская/Владимирская
Колейность на Пензенской не радует
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Недочеты есть по обе стороны дороги
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
— За этот участок переживают не случайно, здесь — если ехать по Пензенской в сторону Киевской — весьма высокая колейность на проезжей части, — рассказывает Алексей. — На такой волнистой дороге машину сильно водит, на скользкой дороге будет сложно удержаться в своем ряду.
По мнению эксперта, подобные горки могут спровоцировать ДТП. Особенно стоит опасаться проблем тем, кто совсем недавно сел за руль.
Печерская/3-й проезд
Яма на Печерской вызывает вопросы у жителей соседних домов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Двигаемся дальше. На дороге между двумя домами — № 27 по Печерской и № 46 по 3-му проезду — уверенно разместилась солидных размеров яма. Проехать по ней и не выругаться практически невозможно.
— Сколько здесь езжу, всегда на нее натыкаюсь. Яма с ранней весны уже, ей точно больше шести месяцев. Люди жаловались, но увы, — делится наш собеседник.
Ивана Булкина, 36, 38 и дальше
Печальная дорога на Булкина
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На такой не разгонишься
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Дорога, которая ведет к торговому центру «Космопорт» и новостройкам рядом. Если возле них все более-менее в порядке, то чуть поодаль картина другая:
— Она вся не очень. Давно ее не ремонтировали. Лично я не помню, когда здесь последний раз что-то делали. Угрозы из-за таких развалин стандартные — большая аварийность, снижение скорости движения.
Матросова/Красных Коммунаров
Кому понравится такая яма с водой?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прямо на повороте, напротив дома № 2 по улице Александра Матросова, яма, в которую вполне можно угодить при резком повороте. Глубина ее солидная — сантиметров 10, а то и больше:
— 2 года дороге, по гарантии должны были тут яму заделать, но, как видим, пока этого не произошло.
Красных Коммунаров, 46
На Красных Коммунаров нужно беречь колеса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Это по ГОСТу?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Еще одна не лучшая дорога
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Здесь, если двигаться на большой скорости, есть отличный шанс потерять колеса. Ям сразу несколько и они пугающе глубокие:
— Интенсивность движения машин на этой улице высокая. Объезд Физкультурной, центр внешкольного образования, родители часто привозят детей. Полтора года я указывал на эту ситуацию. Вроде вырезали кусок дороги, потом поставили другой, подрядчик должен был доработать все до конца, но пропал.
Физкультурная, 108
Опасный трамплин на Физкультурной
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По этому адресу недовольства у местных жителей вызывает провал. Он не слишком бросается в глаза, но ощущается сильно:
— Физкультурную постоянно латают, но весной или летом появилась такая неприятная впадина. На ней даже можно заметить следы днища автомобилей. Постоянно кто-то скоблит. Многие негодование высказывали по этому поводу, участок-то популярный.
Мост над Кировским рынком
Тяжело приходится и водителям общественного транспорта
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Над Кировским рынком много печали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Не менее востребованный путепровод. И, к сожалению, забот он тоже способен доставить.
— Лет 5 назад меняли асфальт здесь, — вспоминает Алексей. — Но сейчас он снова разбитый. Колейность высокая, стыки развалились, машины постоянно прыгают на них. Сходы с трамвайной линией повреждены. В зимнее время, да и уже сейчас, это доставит проблем.
Проспект Кирова/Карла Маркса
Колейность на Кирова настораживает
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На этой проезжей части автоэксперту не нравится все та же колейность:
— Она, в принципе, по всему Кирова. Зимой много ДТП, летом. Водителей просто выкидывает со второй полосы, не успеваешь сориентироваться. Приходится ехать чуть правее, либо ближе к встречке. Причем глубина колейности не влияет на аварийность, едешь, машину раскачало, ее начинает вести и все. Особенно плохо в гололед.
Стара-Загора/Санфирова
Такую проезжую часть не назовешь комфортной
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Финальная точка нашего маршрута. Недовольства она в основном вызывает у тех, кто тут рядом живет и работает:
— Раньше прямо перед пересечением этим располагалась парковка, огражденная бетоноблоками. Летом их убрали, и теперь ничего непонятно, поставят ли их снова или можно ездить? Авто так и стоят справа и слева, а вот между ними все ездят — через Санфирова на Московское шоссе. И проезд этот очень узкий, и дорога не очень хорошая. Есть риск повреждения припаркованных авто.
Общая ситуация с дорогами в Самаре обнадеживает
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Наверняка найдутся на дорожной сети областной столицы и другие недочеты. Впрочем, общая картина не пугает.
— В целом, у нас в хорошем состоянии дороги. Из точки А в точку Б я без проблем доезжаю. Давно не было ямочного ремонта. В старом городе всегда с колодцами беда. А с состоянием общим проблемы были из-за того, что старые коммуникации проведены под проезжей частью. Но в этом году их стали менять, должны быть изменения в лучшую сторону, — считает Морозов.
Журналисты «Комсомолки» призывают читателей соблюдать ПДД и быть аккуратнее за рулем, по каким бы дебрям не приходилось ехать!
Рассказывайте в комментариях, как вы оцените дороги в Самаре и есть ли у вас на них какие-нибудь жалобы. Указание адреса приветствуется!