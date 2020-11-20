Подозреваемый задержан, сейчас он дает показания Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Не первый случай с детьми?

Похищение 7-летнего Савелия Р. во Владимирской области прогремело на всю страну. 2 месяца назад мальчика из деревни Горки похитил неизвестный. К счастью, накануне ребенка нашли живым. Подозреваемый — 26-летний Дмитрий Копылов из деревни Макариха — задержан.

— 28 сентября приехал в Горки, увидел мальчика возле пруда, завел с ним беседу, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез в деревню, где удерживал до освобождения, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дмитрий имеет психическое заболевание ФОТО: yaplakal.com

Как стало известно журналистам «Комсомольской правды», подозреваемый нездоров. У него подтвержден диагноз шизофрения, правда, опасным его не считали, на учет поставили, но от общества не изолировали. Между тем ранее Дмитрий уже питал нездоровый интерес к детям. Впрочем, всегда избегал ответственности.

— Год-два назад этот же парень пытался похитить мальчика, по некоторым сведениям — дальнего родственника Савелия. Тогда родители вовремя забили тревогу, и сумели забрать малыша у подозрительного незнакомца. Дело не дошло до судебных разбирательств. Возможно, как раз из-за болезни фигуранта, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Не насиловал, но думал об убийстве

Специалисты отмечают, что психическое заболевание, не только шизофрения — это не повод быть изолированным от общества и возможность избежать ответственности.

— Вне зависимости от диагноза человека до уголовного дела, должна быть проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Она даст ответы на два вопроса — осознавал ли он свои действия и нуждается ли в принудительном лечении, — объясняет корреспонденту «КП-Самара» адвокат Валерий Лапицкий. — Если человек не осознавал свои действия, признан невменяемым, он может не нести ответственность за преступление. Его могут посчитать неопасным и освободить. Если он нуждается в лечении, дело передадут в суд, где примут решение для назначения мер принудительного характера. Человека вылечат и снова могут отпустить. В данном случае, если он, на самом деле, попался второй раз, то будет однозначный вывод о том, что он опасен для общества и его нужно лечить.

К счастью, мальчика нашли живым

Действительно, в этот раз Копылов свой план реализовал. По имеющейся информации, ребенка он совращал, но не насиловал, считая, что тот еще слишком маленький. Молодой человек хотел подождать, когда Савелий подрастет, чтобы издеваться над ним и, возможно, даже убить. Когда в дом к злоумышленнику приходили гости, он прятал свою жертву в подвале.

Благодаря кропотливой работе правоохранители смогли отыскать разыскиваемого. Помогли в Интерполе, сотрудники которого наткнулись на информацию о пропавшем и его похитителе в даркнете. Он вел переписку с другими лицами и она попала в распоряжение силовиков.

Сейчас ребенок в безопасности. Расследованием занимаются в СК России. Они устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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