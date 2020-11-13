В регионе жители продолжают жаловаться на нехватку лекарств. А больных становится все больше Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жители региона подсчитывают потери на коронавирусном фронте. Даже официальные цифры по заболеваемости растут довольно быстро, при этом по данным минздрава в больнице лежит в три раза больше человек, чем лечится от подтвержденного коронавируса вообще. Составили карту распространения коронавируса в Самарской области на 13 ноября 2020 года по районам, для того, чтобы местные жители знали, где стоит быть максимально осторожнми.

Здесь уже за триста

В 9 муниципалитетах Самарской области уже заболели 300 и больше человек с начала пандемии. В Кинель-Черкасском районе пару дней назад число заразившихся за все время достигло трехста. Переболел или болеет каждый 149 житель района. Пневмоний же еще больше - это признавали и местные врачи, говорившие о высоком проценте заполненности коек. В район сейчас действуют ограничения: не работают спортивные и культурные центры. В последние два дня рост числа заболевших прекратился.

В Чапаевске население больше почти в два раза, заболевших же 308 человек, при этом прибавляются они неравномерно: с перерывами в 2-3 дня, по 5-7 человек.

В Красноярском районе 316 человек заразились коронавирусом с первых дней пандемии. Здесь с заразой столкнулся каждый 177-й человек. Напомним, что это только те люди, которые сдали тест на ПЦР и он оказался положительным.

Шестое место у Ставропольского района - 324 человека заболели с первых дней. правда и плотность населения здевсь выше - больше 76 тыс. человек.

В пятерке самых зараженных - Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Кинель. Это вполне ожидаемо, ведь речь идет о крупнейших городах региона с большими миграционными потоками. Население перемещается между ними из-за работы, также заодно переносит инфекцию. В Самаре на данный момент число заболевших перевалило за 8 тысяч человек, в Тольятти - достигло 2895, в Сызрани превысило тысячу, В Новокуйбышевске и Кинеле заразились соответственно 663 (болел или более каждый 150-й) и 406 человек (каждый 88-й либо пережил инфицирование, либо болеет сейчас).

Еще в пяти районах больше 200 заболевших с первых дней пандемии, в Похвистнево - 288 человек (каждый 96 человек был инфицирован).

Больше ста заболевших еще в 15 районах. На грани - Нефтегорский, здесь 193 человека заразились с начала пандемии, это каждый 92-й.

Из городов региона один из самых благополучных - Отрадный, здесь на 47 тысяч человек всего 180 зараженных с первых дней пандемии. Тем временем в городе все равно открывают ковидный госпиталь на базе местного роддома. По свидетельствам местных врачей, здесь также очень много больных пневмонией.

По-прежнему все хорошо в Алексеевском районе. Здесь лишь 35 заболевших. В Сызранском - 51 человек пострадали от инфекции.

Подробная информация - в нашей карте.

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